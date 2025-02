La Opinión Hoy: La Casa Blanca da a conocer una hoja informativa sobre las tarifas aplicadas por Trump

Durante el fin de semana, el presidente Donald Trump cumplió con una promesa muy reiterada durante largo tiempo que son aranceles significativos a Canadá, México y China, lo que posiblemente pueda desencadenar una guerra comercial con los principales socios comerciales de los Estados Unidos.

Pocas horas después del anuncio de que el presidente Trump firmara las órdenes ejecutivas que autorizan la imposición de altas tarifas a los bienes de México, Canadá y China, la Casa Blanca dio a conocer una hoja informativa sobre las mismas en dicho documento se detalla que Trump está imponiendo tarifas del 25% a los productos de México y Canadá, excepto las importaciones de energía canadienses que enfrentarán una tasa arancelaria del 10% y las importaciones de China enfrentarán un nuevo arancel del 10%.

Ronda Política

En la ronda política con Araceli Martínez hubo mucho de qué hablar y más lo que está pasando después de estos fuertes incendios que hubo en Los Ángeles, y bueno cómo quedaron las autoridades y los bomberos parados sobre esto, ya hay nuevo postulante o se rumora para gobernador de Los Ángeles y un poco más

“Efectivamente, esta semana parece que hay alguien más que podría sumarse a la ya cargada lista de aspirantes a gobernar California y se trata nada menos que del secretario de salud y de servicios humanos, Xavier Becerra, como saben él acaba de dejar el cargo tras el arribo de Donald Trump a la administración y entonces, pues, mientras él se prepara para venir a para regresar a Los Ángeles a vivir, también su nombre empieza a manejarse entre los posibles candidatos a ser gobernador de California”, explicó Araceli Martínez.

Agregó que “entonces creo que va a ser muy interesante ver si se decide o no tiene, todo para ser un buen candidato, ser Secretario de un gabinete a nivel federal con el presidente Biden, fue asambleísta, fue fiscal del Estado, en el primer periodo de Trump le puso 12 demandas, es hijo de inmigrantes mexicanos, entonces es un hombre que no se le conocen hasta ahorita esqueletos en el clóset, que podría ser un buen candidato, vamos a ver si se suma la lista. Sabemos también que entre los aspirantes está el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, va a depender como lo hemos comentado también de sí se anima o no Kamala Harris para buscar la gobernatura, porque si ella se lanza, viniendo de ser la vicegobernadora suponemos que va a barrer a los otros o que los otros van a decir no, entonces creo que lo interesante por lo menos ya tenemos dos latinos en esa lista de aspirantes a gobernar”.

