Laura Flores lanza “chiste” sobre las deportaciones en EE.UU. y la tunden en redes

La actriz mexicana Laura Flores se enfrenta a una ola de críticas en redes sociales luego de emitir un comentario con respecto a las deportaciones de migrantes latinoamericanos desde EE. UU., ¿qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Fue desde diversas plataformas digitales que se comenzó a viralizar un video en el que se escucha a la estrella de melodramas como “Vuelve a mí” y “Las hijas de la señora García” afirmar que escasean los blanquillos en las tiendas de Florida, lugar en el que radica actualmente.

Sin embargo, lo que parecía un comentario inofensivo terminó por causar polémica tras cuestionar si la falta de huevos en las tiendas era porque también “deportaron” a las gallinas.

“Ya van varios días que aquí, en la ciudad de Weston, en Florida, no hay huevo en el súper. No hay huevo. ¿Será que habrán deportado también a las gallinas?”, son las palabras de la famosa que no tardaron en causar controversia entre los internautas.

No pasó mucho tiempo antes de que la famosa se volviera el blanco de críticas en donde destacaron mensajes como: “Si es broma es de muy mal gusto porque ahorita no andamos bromeando, esto es en serio”, “Si era o no broma igual no dio risa” y “Terrible broma, Laura”, por mencionar algunos.

Sin embargo, hubo otro grupo de personas que se dieron a la tarea de salir en su defensa ante la ola de críticas: “Es humor, o sea, es Laura Flores. No es malacia, es humor”, escribió un usuario, mientras que otro replicó “Lo dijo en forma de burla, pero hacia Estados Unidos, eso le entiendo yo siendo mexicana”.

Cabe recalcar que a pesar del revuelo que causaron sus declaraciones, la famosa ha optado por hacer caso omiso a la polémica y mantenerse con bajo perfil.

