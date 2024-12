La peligrosa experiencia de Laura Flores con una cirugía estética fallida

Durante una entrevista en el podcast de Marco Antonio Regil, la actriz, Laura Flores, de 61 años, confesó que, hace un tiempo, se sometió a una cirugía estética que casi la dejó desfigurada.

Flores reveló los riesgos y complicaciones que enfrentó tras someterse a un procedimiento que no salió como esperaba. A pesar de ser reconocida por su belleza, la actriz confió en un profesional inadecuado, lo que resultó en graves consecuencias para su apariencia.

“Me pusieron rellenos. Hay gente a la que le puede funcionar, pero a mí me ha ido muy mal con esas cosas. Los hilos tensores me fueron súper mal; los pómulos se me cayeron y terminaron en la parte inferior de mi rostro. Parecía hámster y me los tuvieron que quitar”, sostuvo durante la conversación con Regil.

La famosa indicó que conoció a la clínica en un programa y confió que harían un trabajo profesional.

Con desesperación, tuvo que regresar a México para buscar la forma de que revirtieran el resultado.

“Tuve que venir aquí a México y me abrieron como si fuera una cáscara de plátano. Me abrieron los cachetes para limpiar todo ese desperfecto, porque se me hizo una cicatrización queloide interna”. Laura Flores – Actriz

“No sabía lo que estaba haciendo”

Flores reflexionó sobre la importancia de ponerse en manos de unos profesionales y reconoció que fue su error confiar en alguien que “no sabía lo que estaba haciendo”. Analizó que es primordial no dejarse llevar por “lo popular”.

“Entre más famosos y famosas tenga en sus cuentas de Instagram, salgan corriendo. La cara se me inflamó terriblemente y me tuvieron que limpiar para arreglar el desperfecto, pero podría no haber tenido solución”. Laura Flores

La reflexión de la actriz fue aceptar los años y en caso de querer hacerse “arreglitos”, consultar con un verdadero especialista. Recomendó no dejarse llevar “por falsas promesas” e investigar muy bien, porque las operaciones son delicadas y más en el rostro.

Flores es conocida por sus papeles en telenovelas como ‘Vuelve a mí’, en el 2023, ‘Hasta que la plata nos separe’, en el 2022, y ‘Cómplices al rescate’, en el 2002.

