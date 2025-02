Neymar Jr. habló sobre su regreso a las canchas después de más de un año inactivo

El atacante Neymar, que este miércoles disputó sus primeros 45 minutos tras regresar al Santos brasileño, dijo estar feliz con el fútbol que exhibió después de varios meses sin actuar profesionalmente y afirmó que no pensó que resistiría tanto tiempo ni que correría tanto.

El exjugador del Barcelona y del PSG francés, pese a que solo actuó en el segundo tiempo y gracias a los destellos de buen fútbol que mostró, fue elegido como el mejor jugador del partido en el que el Santos empató 1-1 con el Botafogo de Ribeirao Preto por el Campeonato Paulista.

“Hoy me sentí muy bien. Esperaba correr menos de lo que corrí. Pero estoy feliz con mi juego, me sentí en casa e hice lo que me gusta hacer“, afirmó el atacante en declaraciones que concedió a la prensa tras el partido.

Neymar solo necesitó de medio tiempo para confirmarse como el nuevo generador de jugadas de peligro del Santos, con pases precisos, lanzamientos de profundidad, regates habilidosos e invasiones al área.

“Es una tristeza terminar el día de mi cumpleaños con el gusto amargo del empate, pero los hinchas tienen que tener paciencia, porque este equipo va a mejorar y a darle muchas alegrías”, afirmó el ídolo de la selección brasileña que, por coincidencia, festejó este miércoles sus 33 años.

Neymar, que el pasado viernes firmó un contrato que lo compromete por seis meses con el Santos, regresó prácticamente sin haber actuado en casi un año y medio debido a que las cirugías en la rodilla a las que fue sometido en octubre de 2023 lo tuvieron alejado de las canchas por cerca de un año, hasta octubre de 2024, y a que otras molestias le impidieron jugar para el saudí Al-Hilal.

“Pese a que casi anoté un gol, aún necesito de minutos, de partidos. No estoy al 100 %. No imaginaba que iba a correr tanto y a regatear tanto. Creo que en 4 o 5 partidos estaré mejor”, afirmó.

El atacante dijo que, pese a sus escasas actuaciones profesionales en el último año, tuvo una base de entrenamientos en el Al-Hilal y jugo unos 80 minutos en amistosos.

“Podría haber jugado más tiempo hoy, pero vamos con calma”, aseguró. Sobre su regreso al Santos, club que abandonó hace doce años para iniciar por el Barcelona su exitosa carrera europea, aseguró que es difícil encontrar palabras para expresar lo que sintió al volver a jugar para el club en el que se formó y que ama.

“Estoy seguro de que el Santos va a cambiar mucho a partir de ahora, el equipo va a encajar y va a hacer muy feliz a los hinchas“, afirmó.

