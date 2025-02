Mateusz Bogusz nunca dudó en venir a Cruz Azul, más allá de Anselmi

Para el polaco Mateusz Bogusz el tema de la salida del técnico argentino Martín Anselmi del Cruz Azul fue una casualidad que jamás involucró o impactó en su llegada al cuadro cementero, como lo aclaró ayer el propio mediocampista europeo en su presentación oficial con la Máquina Celeste.

En conferencia de prensa para tal efecto, Bogusz resaltó su alegría y satisfacción de poder haber arreglado todos los asuntos con la directiva y el nuevo cuerpo técnico de los cementeros para poder poner su granito de arena a que este equipo pueda pelear por el gran objetivo del título.

#CruzAzul 🚂



No hubo dudas para llegar a Cruz Azul, dijo Mateusz Bogusz.



"Estuve en contacto con el club todo el tiempo, así que por supuesto sé lo que pasó, pero para ser honesto, no me involucré mucho. Vine aquí para jugar para el equipo, eso es lo más importante".

“Estuve en contacto con el club todo el tiempo, así que por supuesto sé lo que pasó, pero para ser honesto, no me involucré mucho, pero yo siempre quise venir a jugar aquí, más que con un técnico en específico, por el equipo. Ya hablé con el nuevo entrenador, incluso antes de esta situación. Él confía en mí, yo confío en él, nada cambió. Estaba bien informado antes de eso, pero realmente no. No había ninguna duda”, señaló Bogusz, quien dijo estar listo para emprender esta aventura en un fútbol extraño para él.

El polaco también se refirió a las razones que lo llevaron a aceptar jugar en México y dejar quizá la comodidad de la Major League Soccer (MLS), para llegar a una Liga que es muy cuestionada por muchas partes, pero que a la hora de la competencia tiene un nivel bastante destacado.

“Estaba buscando un nuevo reto en mi carrera, un equipo que peleara por el título, es un lugar de mucha presión y eso es lo que yo buscaba para mí”, dijo sin temor a equivocarse el fornido jugador que nuevamente denotó las ansias por iniciar este reto en el fútbol de México.

A las órdenes de Vicente Sánchez

Mateusz Bogusz dijo estar listo para que el técnico de Cruz Azul Vicente Sánchez le pueda empezar a dar minutos después de que superó la complicada etapa física donde estuvo trabajando las últimas tres semanas con un preparador físico individual que le ayudó a combatir el peso de la altura de más de 2 mil metros sobre el nivel del mar de la CDMX.

“Sí, estoy listo. Las últimas dos semanas fueron muy duras, tuve un entrenador físico todo el tiempo y ahora estoy listo. Incluso, antes tenía miedo, pero se lo dije a mi entrenador, así que creo que ahora estoy listo”, aseguró el polaco que de esta forma se convierte en el cuarto jugador de este país en la historia del balompié azteca.

Donde podría rendir más

Bogusz también comentó sobre que zona del campo es donde podría ser más productivo para los intereses del Cruz Azul: “Me siento bien, siento que juego en el campo, ya sabes, pero está bien si me preguntas, y todavía me gusta jugar en muchas posiciones, pero personalmente me siento mejor en el medio, el número 10, así que siento que estoy aquí”.

Cruz Azul presenta al polaco Mateusz Bogusz, quien asegura estar listo para su debut en Cruz Azul después de dos semanas de adaptación en la CDMX



📹 Aracely Martínez pic.twitter.com/sshGMEBPhO — OVACIONES (@ovaciones) February 7, 2025

“Me siento muy, muy bien aquí, porque nuestro sistema es perfecto para mi posición, porque jugamos en el número 10, y sí, siento que quiero jugar allí, así que es perfecto para mí, ya sabes, porque tengo mucho espacio en el medio campo, puedo correr, puedo tener la pelota, así que es perfecto para mí”, destacó.

El conocimiento de la Liga MX

El polaco también tuvo comentarios para la Liga MX, la cual conoce por los enfrentamientos que ha tenido en la Leagues Cup de la Concacaf y las razones de llegar aquí:“Es muy agradable para mí. Bueno, creo que, ya saben, estuve jugando el año pasado en la MLS, así que más o menos conozco la Liga Mexicana. Y vi el nivel aquí, y sé que es el adecuado; los mejores jugadores que pueden venir aquí es porque el nivel es muy alto, así que es un lugar muy atractivo para este tipo de jugadores”.

Mateusz Bogusz viene a Cruz Azul a ganar títulos, no de paseo



“Estaba buscando un gran paso en mi carrera, por eso vine. Llego a competir por títulos y por el primer lugar”.https://t.co/pRyWMcnEh3 pic.twitter.com/QAjg1XbCRt — De10Sports (@De10Sports) February 7, 2025

