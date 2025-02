¿Irina Baeva y Giovanni Medina se casaron? Esto se sabe

Los nombres de Giovanni Medina e Irina Baeva se han convertido en tendencia dentro de las redes sociales debido a los recientes reportes de una supuesta boda “secreta” en Medio Oriente. ¿Qué se sabe hasta el momento? Sigue leyendo para enterarte.

Fue la periodista de espectáculos María Luisa Valdés Doria quien dio a conocer la información durante la transmisión en vivo del noticiero matutino de “Telediario”, afirmando que la supuesta pareja habría contraído nupcias en Dubái y actualmente estarían disfrutando de su luna de miel en un famoso parque de diversiones.

“Una bomba. Resulta que ayer un amigo regio me habló por teléfono y me dijo: ‘Mira, te mando esta fotografía’. Giovanni Medina con Irina en Dubái. Dice este amigo regio, que estuvo ahí, que se casaron en Dubái y que están muy enamorados, que ella está fascinada“, declaró la comunicadora.

La fotografía mostrada ante los televidentes muestra a Irina Baeva posando para la cámara junto a Giovani Medina y Floyd Mayweather Jr. en el aparente balcón de un restaurante.

Valdés añadió que contactó a Giovanni Medina vía mensaje para conocer la verdad detrás de este rumor, pero no logró obtener una respuesta concreta por su parte.

“En cuanto colgué con mi amigo regio, le mandé mensaje a Giovanni y le dije: ‘¿Te casate?’ y empezó a contestarme otras cosas que no eran nada al respecto, no me dijo ni sí ni no, así que me confirmó casi casi que sí se casó con Irina Baeva”, explicó la periodista de espectáculos.

Se desmienten rumores de boda entre Baeva y Medina

No pasó mucho tiempo antes de que el periodista Gustavo Adolfo Infante se sumara a la conversación y pusiera un alto a los dimes y diretes en torno a la situación sentimental de la histrionisa y el empresario.

De acuerdo con los informes del conductor de “Sale el Sol”, los famosos sí emprendieron un viaje a Medio Oriente hace algunas semanas, pero no hubo enlace matrimonial alguno.

“Estuvieron de vacaciones recientemente allá en ese lugar, que es un lugar precioso. Yo tengo la realidad, la confirmación que no se han casado, sí fueron de vacaciones juntos, pero no se han casado“, detalló Infante.

