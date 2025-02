Trump intenta despedir a la presidenta de la Comisión Federal Electoral, pero ella se resiste

La comisionada y presidenta de la Comisión Federal Electoral, Ellen Weintraub, dijo el jueves por la noche que el presidente Donald Trump ha tomado medidas para despedirla, pero indicó que no será destituida de su cargo sin luchar.

Weintraub, una de los tres demócratas en el panel bipartidista de seis miembros, publicó una carta de Trump fechada el 31 de enero que recibió el jueves en la que se le informaba que “por la presente queda eliminada” como miembro de la comisión de la FEC “con efecto inmediato”.

“Hay una manera legal de reemplazar a los comisionados de la FEC, pero no es esta”, escribió Weintraub en X. “He tenido la suerte de servir al pueblo estadounidense y de provocar algunos problemas en el camino. Eso no va a cambiar en el corto plazo”.

Desde que Trump asumió el cargo el mes pasado, se embarcó en una revisión masiva de la fuerza laboral federal: congeló las contrataciones, ofreció indemnizaciones masivas, despidió a los críticos y a los designados durante la administración Biden y se centró en los enemigos percibidos.

La Comisión Federal Electoral (FEC) es la agencia reguladora independiente encargada de administrar y hacer cumplir las leyes federales de financiamiento de campañas.

“La FEC es una agencia reguladora independiente con más de 300 empleados. Está dirigida por seis comisionados”, según una publicación en el sitio web de la comisión.

Weintraub fue designada por primera vez por el presidente George W. Bush en 2002. Según la ley federal, la FEC debe estar compuesta por tres demócratas y tres republicanos, un acuerdo que ha llevado a muchas decisiones estancadas sobre el papel de la agencia de supervisar las elecciones federales y las leyes de financiamiento de campañas.

Los presidentes nombran a los comisionados y el Senado los confirma.

“Por ley, no más de tres comisionados pueden representar al mismo partido político, y se requieren al menos cuatro votos para cualquier acción oficial de la Comisión”, según una publicación de la comisión. “Esta estructura se creó para alentar decisiones no partidistas”.

Si un presidente despidiera a un comisionado de la FEC, violaría la ley, la separación de poderes y “generaciones de precedentes de la Corte Suprema”, dijo Trevor Potter, expresidente republicano de la FEC y presidente del Campaign Legal Center, quien fue designado por el entonces presidente George H.W. Bush, en un comunicado.

“El Congreso creó explícitamente e intencionalmente la FEC para que fuera una agencia federal independiente y bipartidista cuyos comisionados son confirmados por el Congreso para cumplir el papel vital de proteger los derechos democráticos de los votantes estadounidenses”, agregó Potter, quien es el fundador y presidente del grupo de vigilancia sin fines de lucro Campaign Legal Center.

“Como la única agencia que regula al presidente, el Congreso intencionalmente no le otorgó al presidente el poder de despedir a los comisionados de la FEC”, afirmó Potter.

Los comisionados de la FEC cumplen mandatos de seis años que son escalonados, con dos puestos sujetos a un nombramiento cada dos años. Un puesto está vacante ahora. Los comisionados son nominados por el presidente y confirmados por el Senado.

El mandato de Weintraub terminó en 2007, pero los comisionados de la FEC continúan en sus puestos hasta que son reemplazados. Los comisionados eligen a un nuevo presidente cada año de manera rotatoria. Weintraub fue nombrada presidente del panel este año.

La Casa Blanca redobló los esfuerzos de Trump para despedir a Weintraub.

“Nuestro mensaje a Ellen Weintraub es simple: no tienes que irte a casa, pero no puedes quedarte aquí”, dijo Harrison Fields, subsecretario de prensa principal de la Casa Blanca, en un comunicado. “El presidente ha tomado una decisión sobre quién le gustaría que presida la Comisión Federal Electoral (FEC), y no es ella. Hacer alarde de esta decisión no cambiará la opinión del presidente”.

La medida ocurre en un momento en que Trump y su administración han trabajado para purgar el Departamento de Justicia y el FBI de personas consideradas no leales a Trump y su agenda, al tiempo que despiden a los inspectores generales independientes de las agencias federales.

