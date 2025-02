Dueño de Dallas Mavericks critica a Luka Doncic tras cambio con Lakers

Patrick Dumont, parte del grupo de dueños de los Dallas Mavericks, rompió el silencio sobre el traspaso de Luka Doncic a Los Angeles Lakers. Aunque agradeció la etapa del esloveno en Dallas, dejó entrever críticas a su ética de trabajo.

“En mi mente, la manera en la que los equipos ganan es estando enfocados, teniendo la personalidad correcta, la cultura correcta y la dedicación a trabajar duro para crear un ambiente de campeonato. Si no haces eso, vas a perder”, declaró Dumont en una entrevista con el ‘Dallas Morning News’.

El propietario de los Mavericks subrayó la importancia del trabajo constante en los grandes jugadores de la historia de la NBA, mencionando a Michael Jordan, Larry Bird, Kobe Bryant y Shaquille O’Neal.

“Si miras a los grandes de la NBA, trabajaron duro todos los días, con un solo enfoque: ganar. No funciona si no tienes eso. Y si no tienes eso, no deberías ser parte de los Dallas Mavericks”, añadió.

En una frase que generó controversia, Dumont sentenció: “Si quieres tomarte unas vacaciones, no lo hagas con nosotros”.

A pesar de la crítica, Dumont reconoció el impacto de Doncic en la franquicia y su legado en la ciudad:

“Soy un gran fanático de Luka. Mi familia es muy fanática de Luka. Tengo un profundo aprecio por lo que trajo a este equipo, lo que trajo a Dallas y la emoción que trae. Es un jugador electrizante”.

Anthony Davis será baja en Dallas por varias semanas

El debut de Anthony Davis con los Dallas Mavericks no pudo terminar de peor manera. El pívot sufrió una distensión en el aductor izquierdo durante el tercer cuarto del partido contra los Houston Rockets, lo que lo dejará fuera de acción por varias semanas, según informó ESPN.

Davis, quien había sido traspasado por los Lakers a cambio de Luka Doncic, no estará en el All-Star de la próxima semana y podría perderse hasta un mes de competición.

Su historial de lesiones sigue siendo una preocupación para los Mavericks, ya que en su etapa con los Lakers también había lidiado con problemas físicos.

