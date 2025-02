Horóscopo de hoy de Nana Calistar 10 de febrero de 2025

Escorpión

No pierdas más tú tiempo en quien no te merece, es momento que valores las oportunidades que se te presentan y entregues tu corazón a quien de verdad piensa quererlo y cuidarlo. Cuídate de infecciones estomacales por tanta comida en esos días. Valora lo que tienes a tu alrededor y no te compliques tanto la existencia. Podría surgir una mentira de una amistad que quieres mucho, aprende a perdonar errores, pero a ser más desconfiado o desconfiada de las personas. Ten cuidado con cambios de humor y con la llegada de una persona de piel morena, no tiene buenas intenciones y podría meterte en problemas graves. Es probable que te lleguen noticias de un familiar sobre cierta enfermedad que te podría incomodar. Aprende hacer tu guardadito para que marzo no te agarre de bajada. Tuviste la oportunidad de ser feliz con persona de otro sitio que te quería para algo padre o quizás esté por llegar, pero te encanta la mala vida, por eso siempre terminas solo o sola.

Libra

Aprende a decir que no a esas personas que se aprovechan de tu buen corazón. Un mensaje inesperado te pondrá feliz. Perderás o perdiste una gran oportunidad de amor con persona que estabas tratando en estos días, algunas veces eres demasiado inseguro y cometes el error de esperar un modelo de persona que solo te complacerá por unos días y después desaparecerá de tu vida. Muy pensativo andarás en estos días, te preocupa un mucho el futuro y tienes temor a lo que venga. Ya deja de buscar información de personas de tu pasado no hay nada que te importe saber de ellos o ellas, preocúpate por tu vida y por lo que está pasando en ella. Muchas posibilidades de embarazo en la familia y la oportunidad de cambiar cierta cuestión negativa de una persona de tu familia con un consejo que le darás. Es probable que recibas mensajes de personas que no esperas, te sacará algo de onda, pero al final te llamará mucho la atención el de cierta persona.

Virgo

Hay muchas posibilidades de que realices un viaje que has estado planeando desde hace tiempo, te vienen grandes logros a tu vida entre ellos la posibilidad de ingresos extras. No le entres tan duro a la comida pues recuerda que sueles subir muy pronto de peso y para bajar es el problema. Un familiar te hará cometer un coraje, ni te estreses no vale la pena, se te pasará pronto. Es momento que pienses más en tu persona antes de los demás, sueles sacrificarte mucho por el ser amado y dejas aún lado cuestiones que deberían de ser más importantes como tus metas y sueños. Vienen cambios y maduración esta semana pues comprenderás que lo mejor aún no llega a tu vida y que cada quien tiene al final lo que se merece. Debes de tener mucho cuidado con las decisiones que vayas a tomar pues podrías cometer grandes errores que lamentarías muy pronto.

Leo

Cambio laboral por llegar que te beneficiará mucho. Deshazte de cargas del pasado que te limitan en tu vida y pon metas a corto plazo. Podrías ser víctima de robo o de accidente. Estas en una etapa algo compleja pues traes las tristezas a flor de piel, para tu signo estas fechas que se aproximan pudieran ser complicadas pues suelen entristecerse al ver que muchos sueños no se consolidan, personas se fueron de su vida o familia no se encuentra del todo bien. Un viaje se visualiza muy pronto y se materializa un gran sueño, ya no permitas que tus planes se queden en el camino, trabaja en ellos y cúmplelos ahora. Una persona de piel blanca te dará una gran alegría. Un familiar necesitará mucho de tu apoyo moral y de tus palabras. Podrías sentir necesidad de alguien del pasado. Subida de peso, dolores musculares y cansancio mental se aproxima. Retorno de personas del pasado y cambio de planes para fiesta o salida con amistades en últimos momentos. El pasado retorna, pero podría estar ahí tu felicidad, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos no desaproveches las nuevas oportunidades.

Cancer

Estas en una etapa en la cual requieres reconciliarte con quien hace tiempo le fallaste o le hiciste promesas que no cumpliste. Amistad se aleja, pero llegan dos nuevas personas a tu vida que te harán mejorar en muchos de tus aspectos negativos que andabas cargando desde hace tiempo. Aprovecha cada momento que tienes con tu familia para demostrarles el amor y cariño que sientes, algunas veces eres muy seco y te cuesta trabajo expresar lo que sientes, eso te hace ver como una persona muy fría sin embargo por dentro derrochas amor por tus seres queridos. Si tienes dudas sobre cierta persona no avances, no sigas y has caso a tu instinto, recuerda que la gente te podrá decir todo lo contrario pero lo más importante será lo que tu corazón te diga y dicte él no se equivocará. Podrías ser víctima de una traición por parte de una amistad. Deja los malos entendidos y las traiciones en el pasado, comienza de cero y aprovecha lo que tienes a tu paso para consolidar metas y sueños.

Géminis

Se arreglarán problemas con una amistad y un familiar te dará una grande sorpresa. No esperes nada de nadie y mejor preocúpate más por atender tu vida. Este ciclo viene muy perro pues te dará grandes satisfacciones y alegrías. Persona años mayor que tu comenzará a rondarte, quiere la caricia, si te agrada, dale vuelo y que te valga. Tu familia deberá de constituir lo más importante para ti, olvídate del mundo en estos días y centra tu tiempo en los que más quieres pues es tiempo invertido. Deja los rencores atrás y llama al familiar con quien has tenido problemas, el orgullo suele convertirte en alguien que no eres. Si tu pareja ha estado algo extraña en estos días, necesitas poner las cartas en la mesa pues podría existir alguien más que le roba su tiempo y su atención, podrías tener competencia. Es importante que no dejes nada para otro día y actúes hoy, las mentiras piadosas podrían convertirse en una bomba de tiempo que tarde o temprano te podría afectar.

Tauro

Momentos importantes se aproximan, deberás de pensar mucho las decisiones que tienes que tomar en tu vida pues podrías cometer grandes errores si te apresuras. Es probable que la vida te ponga pruebas muy fuertes para que valores lo que tienes en tu vida, el amor podría constituir un tesoro inalcanzable para ti, pero eso se debe a que sueles buscarlo en lugares o con personas equivocadas; atiende lo que te rodea y tienes ahora no aquello que no puede ser tuyo. Busca la manera de estar bien con quien se preocupa por ti y está al tanto de ti, recuerda que quien te procura es quien importa en realidad en tu vida. En esta fecha es importante que medites tus errores y aciertos y te propongas cambiar esos defectos que no te han ayudado a mejorar tu persona y han alejado a personas importantes de ti. Siempre queriendo imponer tu voluntad y dar órdenes, es tu naturaleza y no puedes evitarlo.

Aries

Tiempos importantes en tu vida se aproximan por estas fechas, estás en tu ciclo donde muchos sueños se estarán consolidando entre ellos posibilidad de auto nuevo o compra de propiedad, acércate más a tu familia pues en estos momentos requieren mucho de tu compañía. Este mes estarás con muchos sueños y anhelos y quitando de tu vida todo eso que te estorba. Tus errores son perdonables siempre y cuando de verdad te arrepientas a veces no lo haces de corazón. Te esperan momentos muy fuertes pues habrá personas en tu trabajo o en tus amistades que querrán hacerte sentir mal por errores de tu pasado. Tu carácter siempre será lo que te distinga, tienes el poder para ser líder y tener siempre el control de lo que sucede. Podrías hacer una promesa a cierta persona que no vas a cumplir, trata de no comprometerte con nadie en estas fechas o la vas a regar. Amores del pasado siempre presentes pero ya no te dañarán como anteriormente lo hacían, estas en una etapa de fortaleza en la cual se te resbalan los malos comentarios.

Sagitario

Te vienen noticias inesperadas y una proposición indecorosa en el ámbito de la caricia y el afloje. Renueva las energías de tu casa con algún aroma o velas especiales. Podría llegar una noticia de una amistad que te pondrá algo incómodo o incomoda, no te estreses, que no te afecte lo que sucede en tu alrededor. Momento en el cual deberás de quitar todo eso que te afecta o hace daño y has venido cargando todo este tiempo. Muchos de tus pensamientos sobre cierta persona resultarán ciertos, no te desanimes ni decepciones, recuerda que al final las cosas caen por el mismo peso. Etapa de renovación en la cual debes de soltar todo eso que te hace daño y te causa conflicto. No descuides a tu familia y muéstrales cuanto te importan. Ten cuidado con chismes en la familia y con cambios de humor, podrían afectar tu circulo. Si tienes pareja y han existido problemas un detalle que está por llegar mejorará la relación.

Capricornio

Ya no temas a cambios en tu vida, cualquier cambio que llegue será para tu beneficio pues los planetas muestran la llegada de una persona del pasado que te enseñará el verdadero valor de la vida. Recibirás noticias de una persona que significa mucho para ti y ha estado algo distante. Después de hoy cambiará tu actitud con una persona con la que ponías cierta distancia. Es probable que en estos días te lleguen noticias que te pondrán de mal humor y te harán reaccionar negativamente ante ciertas personas. No se ve un terreno claro en el amor sin embargo con el paso de los días te darás cuenta de que no necesitas de una persona a tu lado para ser feliz, has aprendido a querer tu soledad e individualidad y detestas que te roben tu espacio. Ya no te compliques tanto la vida y la existencia, has tenido oportunidades para ser feliz, pero las has dejado ir por estar ocupado con personas que solo te arruina y daña tu paciencia.

Acuario

Si tu pareja se ha alejado de ti es probable que se deba a tus cambios de humor y tu manera de actuar en últimas fechas, ten cuidado con celos absurdos. Amores nuevos y cambios en amistades estarán a la orden del día. Los sueños y metas son tuyos y no de tu familia, pareja o vecino así que concéntrate en cumplirlos y no pierdas tu tiempo en banalidades o cuestiones que no te dejan nada de provecho. Podrías comenzar con tristezas en este día al recordar y pensar en una persona que ya es parte de tu pasado, no te sientas mal y mejor sonríe por los buenos y bellos momentos, que este día esté lleno de felicidad y cero preocupaciones, concéntrate en ser feliz con tu familia y en que nadie afecte tu felicidad. Hay momentos en que te desesperas por no ver en claro tus metas y sueños y eso se debe a que no tiene un proyecto de vida planteado.

Piscis

Noticias de una persona del pasado que podría traerte dolores de cabeza y preocupaciones, no dejes la puerta abierta para quien no merece entrar de nuevo a tu vida, aprende a valorarte como persona y ser humano para que no te pongas de oferta por nadie que valga la pena. Es momento de poner las cosas en claro con las personas que te rodean, vienen días de muchos cambios que trae consigo estas fechas, la vida es justa y tarde o temprano podría poner en tu camino a la persona que necesitas para ser feliz. Amor de una noche y cambios de ultima hora, traerás toda la actitud para tener un cuerpazo criminal solo es cuestión que te apliques y pongas las pilas. Es momento de que pienses bien antes de actuar para que no cometas los mismos errores que ya cometiste en tu pasado. Cuidado con cometer errores en tus negocios debes de saber como invertir y con quien para que no te equivoques. Momento de desprenderte de todo eso que ya te dolió demasiado. Oportunidad de cambios en la familia, debes aprender a no meterte en cuestiones que no son de tu incumbencia o de lo contrario te meterán en chismes.