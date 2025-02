Tercer juez suspende orden de Trump contra ciudadanía por nacimientos para hijos de indocumentados

Un juez federal de New Hampshire decidió en contra de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para intentar bloquear la ciudadanía por nacimiento para hijos de indocumentados y otros extranjeros.

“Se concedió la moción de medida cautelar”, dijo el juez de Distrito Joseph Laplante sobre el caso New Hampshire Indonesian Community Support v. Donald J. Trump.

La demanda es liderada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), así como la ACLU de New Hampshire, la ACLU de Maine, la ACLU de Massachusetts, Asian Law Caucus, el State Democracy Defenders Fund y el Legal Defense Fund.

El caso fue a nombre de New Hampshire Indonesian Community Support, League of United Latin American Citizens (LULAC) y Make the Road New York, organizaciones con miembros cuyos bebés nacidos en EE.UU. serían denegados de la ciudadanía en virtud de la orden ejecutiva de Trump.

Por la ACLU presentó argumentos Cody Wofsy, subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes.

La decisión del juez Laplante se sumó a las cortes de los estados de Washington y Maryland en contra de la orden ejecutiva de Trump.