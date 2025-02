Otra corte bloquea orden de Trump contra ciudadanía para hijos de indocumentados

La jueza federal de Distrito Deborah Boardman bloqueó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump para poner fin a la ciudadanía por nacimiento para hijos de inmigrantes indocumentados.

“[La orden de Trump] entra en conflicto con el sencillo lenguaje de la Enmienda 14, contradice un precedente vinculante de la Corte Suprema de 125 años de antigüedad y contradice los 250 años de historia de ciudadanía por nacimiento de nuestra nación”, dijo Boardman.

Se trata de una orden preliminar, pero complica a la Administración Trump su intención de avanzar con el bloqueo de la ciudadanía por nacimiento.

“Ningún tribunal del país ha respaldado nunca la interpretación del presidente. […] Este tribunal no será el primero”, adelantó la jueza en la Corte de Distrito en Maryland.

La decisión de Boardman se suma a la decisión de la Corte de Distrito Oeste en el estado Washington, donde congresistas y fiscales generales republicanos respaldan la orden del presidente Trump.

Hasta el momento hay al menos siete demandas contra la orden ejecutiva, algunas lideradas por 22 estados demócratas y otras por organizaciones civiles. La decisión de la jueza Boadman fue por el caso presentado en Maryland por cinco embarazadas cuyos bebés podrían verse afectados por la orden de Trump y dos grupos de derechos de los inmigrantes.

La denuncia fue presentada el 21 de enero por las embarazadas y las organizaciones CASA, ICAP y ASAP, que defiende los derechos de los inmigrantes.

“Estoy sorprendida de que el gobierno no quiera que mi hijo nacido en los Estados Unidos tenga la ciudadanía estadounidense. Tengo miedo por mi hijo y por nuestra familia, especialmente porque no podemos regresar a nuestro país ni conseguirle otra ciudadanía a nuestro hijo. No sé qué haremos”, dijo Mónica, una de las demandantes, al momento de presentar la demanda. Ella es miembro de ASAP.

