Travis Kelce deja su futuro abierto y admite que fueron superados por Philadelphia

Travis Kelce, veterano ala cerrada de los Kansas City Chiefs, dejó en duda su futuro en la NFL tras la derrota ante los Philadelphia Eagles en el Super Bowl LIX.

Con 35 años de edad y una carrera llena de éxitos, el tres veces campeón del Super Bowl no quiso confirmar si volverá a jugar una temporada más.

“Es difícil pensar en eso en este momento. Aún seguimos pensando en lo que sucedió y simplemente no pudimos encontrar esa chispa, no pudimos encontrar ese impulso que ha llevado a este equipo a ser lo que es. Lo único que pudimos demostrar es que luchamos siempre hasta el final”, declaró Kelce luego de la derrota por 40-22 ante los Eagles en el Caesars Superdome de New Orleans, Louisiana.

Kelce finalizó su contrato por dos temporada con Chiefs. Este año recibió $17.2 millones de dólares y será agente libre.

Kelce reflexiona sobre el futuro de los Chiefs

Kelce, quien ha sido una pieza fundamental en la dinastía de los Chiefs con victorias en los Super Bowls LIV, LVII y LVIII, reconoció que la caída ante Philadelphia deja una lección importante para el equipo.

“Nunca pierdas las ganas, nunca pierdas la fe, especialmente a la mitad del partido. Eso es lo que demostramos, porque esto va a doler. Dejemos que duela y ahora debemos descubrir cómo mejorar gracias a ello”, afirmó el tight end.

Kelce elogió el desempeño de los Eagles y aceptó que los Chiefs fueron superados en todos los aspectos del juego.

“Me saco el sombrero ante los Eagles. Ellos nos vencieron en las tres fases del juego, simplemente nos persiguieron y encima de eso nosotros tuvimos pérdidas de balón, penalizaciones, dejamos caer pases. No aprovechamos, ni ejecutamos. No habíamos jugado tan mal en todo el año”, admitió.

A pesar de la derrota, Kelce logró una hazaña histórica al superar al legendario Jerry Rice en la lista de jugadores con más recepciones en la historia del Super Bowl.

Con 35 recepciones, Kelce superó las 33 que acumuló la leyenda de los San Francisco 49ers, consolidándose como uno de los mejores en su posición.

