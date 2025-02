Acusan a Ángela Aguilar de no devolver dos lujosos vestidos que usó

Ángela Aguilar está en medio de una nueva polémica. Recientemente, la cantante mexicana fue acusada de no devolver dos vestidos del diseñador Jacob Mier.

En una reciente entrevista con el programa El Gordo y la Flaca, el diseñador contó que la hija de Pepe Aguilar no le ha devuelto dos costosos vestidos que le prestó hace más de cinco años.

Mier contó que conoció a Ángela en 2019, cuando la joven fue a su tienda en Los Ángeles en busca de vestuario para un evento.

En ese momento, el diseñador no sabía quién era Ángela, fue su asistente el que la reconoció y lo convenció de vestirla.

“Vino con su mamá, tenía 16 años. Iba para unos premios de influencer en México. Era una chica muy hermosa y yo como diseñador quería ayudarla”, dijo.

A la cantante le gustaron dos vestidos exclusivos que lucieron anteriormente Carrie Underwood y la exSpice Girl Mel B. Aunque el diseñador no la conocía, llegó a un acuerdo con ella para que se llevara los vestidos.

“No le cobré nada, solo se los di (los vestidos). Usualmente cobro un alquiler o los vendo, pero ella me prometió que los iba a llevar a México, que los iba a lucir, me iba a traer fotos y luego los traería de regreso”, contó Jacob Mier.

Desde entonces, la cantante no ha devuelto los vestidos ni se ha comunicado con el diseñador, a pesar de que él lo ha intentado.

“Las primeras dos semanas la llamaba y le preguntaba: ¿todo está bien? Pero después perdí el contacto. ¡Quiero mis vestidos de regreso! Nunca había tenido un problema de que una celebridad tomara una pieza de mi tienda y no la devolviera”, dijo.

“Quiero mis vestidos de regreso. En 39 años nunca había tenido un problema de que una celebridad tomara una pieza de mi tienda y no la devolviera”, agregó.

Jacob Mier aseguró que ha hecho todo lo posible por comunicarse con Ángela o su familia para recuperar sus vestidos.

“Solo quiero que me diga qué pasó con los vestidos, que (si los perdió) alguien me llame y me diga: ‘esto pasó y vamos a pagar por ellos’”, dijo.

Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni su familia se han referido a las acusaciones de Jacob Mier.

