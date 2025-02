Jalen Hurts, quarterback de Philadelphia, vive en sencillo apartamento de $2,000 mensuales

El domingo pasado se llevó a cabo el Super Bowl LIX, el cual tuvo como grandes ganadoras a las Philadelphia Eagles comandadas por el quarterback Jalen Hurts, quien le robó los reflectores desde el minuto uno a Patrick Mahomes, a los Kansas City Chiefs y hasta a la mismísima Taylor Swift.

Jalen, quien nació en Texas hace 26 años, debutó con las Eagles desde el 2020, siendo hasta ahora que pudo llevar a su equipo a ganar su segundo Super Bowl de la historia.

Si bien es cierto su nombre no ha dejado de estar en boca de todos por la manera en que borró a Patrick Mahomes, Jalen también lo ha estado por todas las historias que lo involucran y que demuestran lo mucho que ha luchado para estar donde hoy se encuentra.

Una de esas historias fue compartida por la versión estadounidense de The Sun, donde se detalló que Jalen Hurts sigue viviendo en un muy sencillo apartamento por el que paga $2,000 dólares mensuales.

Su hogar, del cual se podría mudar muy pronto, se ubica en Cherry Hill, Nueva Jersey, una zona que él adoptó como su hogar desde que fue llamado por las Eagles.

En su momento detalló que eligió ese sitio como su casa porque era algo que se adecuaba a la perfección con sus necesidades y sus prioridades en ese momento.

“No compré una casa ni nada por el estilo cuando me seleccionaron porque era solo yo. No necesitaba este gran lugar sólo para mí. Acabo de conseguirme un pequeño apartamento. Ya sabes, algo suave que me dure por el momento”, declaró, en el 2021, a GQ Sports.

Además de su apartamento que renta, Jalen ya comenzó a hacerse de su propio patrimonio, el cual incluye una casa para cada uno de sus padres en la localidad de Humble, en Texas, así como otra más que compró para él en $6 millones de dólares y que también se ubica en el estado de Texas.

Esa casa, por la que invirtió $6 millones de dólares, cuenta con una extensión de 6,000 pies cuadrados, con seis recámaras y con seis baños.

Al igual compró la casa de junto por poco menos de $3 millones de dólares, desconociéndose, hasta el momento, cuáles serán sus planes para esas casas vecinas.

