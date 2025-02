Shakira inicia su gira “Las mujeres ya no lloran” con un conmovedor mensaje a sus fans

Shakira arrancó su esperada gira “Las mujeres ya no lloran” con un espectacular concierto en Río de Janeiro, Brasil, marcando así su regreso triunfal a los escenarios tras varios años de ausencia.

La cantante colombiana, reconocida por su energía inigualable y su cercanía con el público, no solo deslumbró con su actuación, sino que también compartió un emotivo mensaje que conmovía a sus seguidores.

Antes de salir al escenario, Shakira publicó unas palabras que reflejan la dedicación y el esfuerzo invertidos en este tour. “Hoy es el día. En este momento, escribo estas líneas desde mi camerino. El reflejo en el espejo me devuelve la imagen de una mujer que ha dejado hasta el último aliento en cada ensayo, en cada acorde, en cada paso”, expresó la artista, dejando ver su pasión y entrega.

“Doce meses. Catorce horas al día. Un año entero preparando cada detalle con el objetivo en mente: darles el mejor show de mi vida. Se que la perfección no existe, pero si se, que esta noche me entregaré a ustedes tal cual soy, con la voz afilada por la experiencia y la piel marcada por cada batalla ganada y perdida”, continuó la artista en su mensaje.

“Esta noche, no será solo para verme cantar. Será para aullar, sentir, gritar lo que no nos animamos a decir aún. Bailar, reír, llorar, abrazarse, perdernos y encontrarnos en cada canción. Porque lo que hemos construido juntos no es solo música. Es un pacto. Es un lenguaje, el lenguaje de nuestra manada. Y si algo es cierto es que una loba jamás olvida a su manada y después de esta noche cada uno de ustedes estará conmigo para siempre. Que ganas de verlos ya ! Estoy aquí. Shak”, concluyó.

Esta gira es una extensión del álbum que le da nombre, “Las mujeres ya no lloran”, que no solo ha sido un éxito en ventas y reproducciones, sino que también le ha valido un Grammy al Mejor Álbum Pop Latino. Shakira ha convertido este proyecto en un símbolo de fortaleza y renovación personal, enviando un mensaje de empoderamiento a su público.

La selección de Brasil como punto de partida del tour no fue casualidad. La cantante reveló que siente un vínculo especial con el público brasileño desde sus inicios en la música. “Escogí Brasil para comenzar mi gira porque el público brasileño es muy importante para mí. Brasil le abrió las puertas a mi música desde que yo tenía 18 años”, declaró en una entrevista.

El tour continuará por diferentes países de Latinoamérica y posteriormente se trasladará a Norteamérica, donde ya se han vendido miles de entradas.

Con un espectáculo lleno de pasión, coreografías impactantes y una selección de temas que repasan su trayectoria, Shakira demuestra una vez más por qué sigue siendo una de las artistas más queridas y respetadas a nivel mundial.

