Cómo crear un ambiente saludable en la habitación de tu bebé

Consejos para elegir productos con menor probabilidad de contener químicos potencialmente dañinos

Encontrar productos seguros para la habitación de tu bebé es especialmente importante, ya que la exposición a sustancias tóxicas en etapas clave del desarrollo puede tener un impacto considerable en los niños pequeños.

By Sydney Cook

¿Está planeando la llegada de un nuevo bebé a tu hogar? Aquí te mostramos cómo asegurarte de que el cuarto de tu bebé no solo sea acogedor, sino también más seguro para tu bebé y el planeta. Para estos consejos, nos asociamos con Made Safe, una organización independiente que analiza productos del hogar en busca de ingredientes potencialmente dañinos y certifica aquellos que son más seguros para la salud de las personas y el ecosistema.

Aunque esto es un problema para todos, es especialmente grave para los fetos en desarrollo, los bebés y los niños pequeños. La exposición a una sustancia tóxica durante períodos clave del desarrollo puede afectar a un niño durante toda su vida. Estas son los conocidos como “periodos críticos de exposición”. La mejor defensa es la prevención. Reducir la exposición a sustancias tóxicas durante el embarazo y los primeros seis años de vida ayuda a allanar el camino hacia un desarrollo más saludable.

Al elegir productos más saludables, también estamos cuidando la salud del medio ambiente. Pensar a largo plazo contribuye a un planeta más limpio y seguro para tu hijo y las generaciones futuras.

Químicos que debes evitar en la habitación de tu bebé

Nuestros consejos te ayudarán a elegir productos para la habitación de tu bebé que prevengan exposiciones crónicas a químicos peligrosos, como:

• Formaldehído, asociado con el cáncer.

• PFAS (sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas), vinculada a complicaciones en el embarazo y cáncer.

• Retardantes de llama, asociados con alteraciones en el desarrollo sexual y neurodesarrollo, así como otros efectos negativos en el embarazo.

• COV, o compuestos orgánicos volátiles, que están asociados con diversos efectos en la salud que pueden incluir cáncer, neurotoxicidad y daño a los órganos.

Nuestros consejos también te ayudan a evitar plásticos y fibras de plástico, que están relacionados con numerosos problemas, como la contaminación ambiental, la creación de microplásticos que contaminan los alimentos y el agua, y dañan los ecosistemas acuáticos. Además, como el plástico es un producto derivado del petróleo, está estrechamente relacionado con el cambio climático. Los plásticos están en todas partes y no siempre se pueden evitar, pero a continuación te ofrecemos algunos consejos para evitarlos siempre que sea posible eligiendo opciones más seguras.

Las consideraciones al planear la habitación de tu bebé pueden sentirse abrumadoras, especialmente cuando ya estás haciendo tanto para prepararte para su llegada. Recuerda que incluso los pequeños cambios pueden tener un gran impacto, por lo que cada paso hacia una habitación más saludable es importante.

Cómo elegir muebles y colchones más seguros

Elige muebles y colchones que no contengan retardantes de llama añadidos. No confíes solo en las etiquetas, ya que los retardantes de llama generalmente no se mencionan. En su lugar, pregunta al fabricante si se utilizan en algún momento del proceso de fabricación.

Considera colchones que usen alternativas a la espuma de poliuretano, que es una fuente de emisiones de COV (compuestos orgánicos volátiles) en el hogar. Algunas buenas opciones son la lana, el algodón, el cáñamo y el látex. (Consulta los consejos de CR sobre cómo elegir un colchón que tenga un menor riesgo de contener químicos nocivos)

Elige muebles de madera dura. Limita el uso de aglomerado, madera contrachapada, palets y MDF, ya que estos materiales pueden liberar formaldehído. Los muebles antiguos sin pintar son una gran opción de muebles de madera dura o maciza más económicos. Y recuerda siempre anclar los muebles a la pared para evitar que se vuelquen.

Piensa a largo plazo al considerar los artículos para la habitación de tu bebé. Una mesa de cambio se volverá obsoleta rápidamente. En su lugar, ¿qué tal una cómoda con un cambiador sujetado por encima de forma segura? ¿Tienes un sillón o una mecedora que pueden funcionan en la habitación del bebé? Si no es así, selecciona una pieza que puedas incorporar fácilmente a otra habitación de tu casa para alargar su vida útil.

Compra muebles tapizados con textiles certificados por GOTS u Oeko-Tex. La certificación GOTS le da prioridad a las fibras orgánicas y naturales, y también limita los productos químicos que se pueden utilizar en la fabricación de textiles para verificar que los productos están hechos con sustancias más seguras. Oeko-Tex exige que los productos finales sean probados para detectar residuos de sustancias nocivas específicas. Estas certificaciones ayudan a garantizar que estas eligiendo textiles que son más seguros para ti y tu bebé.

Busca fibras naturales al elegir alfombras. Pregunta si se han utilizado tratamientos químicos para aumentar la resistencia a las manchas o la durabilidad (como PFAS). Y no olvides investigar de qué están hechos los respaldos– ya que podrían ser de plástico, lo cual puede liberar químicos como ftalatos, que alteran el sistema endocrino y también están relacionado con la contaminación ambiental.

Evita las bases antideslizantes para alfombra hechas de espuma de poliuretano, ya que pueden contener retardantes de llama, ​​en su lugar, utiliza muebles pesados, bases de goma natural o cinta de doble cara para fijar las alfombras cuando sea necesario.

Consejos para la renovación de la habitación del bebés

Evita hacer proyectos de renovación si estás embarazada debido a la posible exposición a sustancias nocivas como los COV y el polvo de construcción, que puede contener cosas como sílice, polvo de madera y fibra de vidrio. Si el proyecto de construcción es inevitable, te recomendamos quedarte en otro lugar durante el proceso, si es posible.

Elige pisos de madera, cerámica, bambú y corcho en lugar de vinilo, que también puede presentarse como vinilo de lujo, LVP o LVT.

Selecciona alfombras y bases elaboradas con fibras naturales como lana, sisal o cáñamo sin tratamientos químicos, adhesivos ni retardantes de llama.

Cómo elegir ropa y ropa de cama más seguras

Opta por materiales naturales como el algodón, el cáñamo, la lana y la seda para tu bebé. Las fibras hechas de celulosa de árboles, como el lyocell y el modal también pueden ser buenas opciones, especialmente si están hechas por Tencel. Esta empresa asegura que su proceso de fabricación captura y reutiliza el 99.8% de los solventes. Este consejo aplica para la ropa, las sábanas y otros accesorios para bebés, como almohadas para la lactancia, portabebés y mantas, colchonetas para jugar y para cuando estén boca abajo, animales de peluche y peluches, toallas, mantas para envolver al bebé y más.

Considera la ropa usada, especialmente para los artículos que normalmente no utilizan materiales naturales (como chamarras para la lluvia y zapatos). ¿Tienes algún amigo o familiar con niños mayores? Los artículos de segunda mano son una excelente manera de cuidar el planeta y nuestro bolsillo.

Elige colchonetas para cambiar pañales de algodón orgánico o látex en lugar de espuma de poliuretano y cubiertas impermeables hechas de PVC. Si estas opciones no se ajustan a tu presupuesto, cubre tu cambiador de espuma con materiales naturales.

Consejos para mantener la habitación de tu bebé segura

Abre las ventanas durante 10 a 15 minutos en días con buena calidad del aire para refrescar el ambiente de la habitación del bebé.

Quítate los zapatos en la puerta. Nuestros zapatos transportan todo tipo de contaminantes del exterior: pesticidas de parques y jardines, contaminantes de áreas industriales, PFAS de campos deportivos con pasto artificial y más. Dejar los zapatos en la puerta es un pequeño hábito que puede tener un gran impacto al reducir las sustancias nocivas que entran en nuestro hogar. Esto es especialmente importante cuando tu pequeño gatea, se acuesta y juega en el piso.

Limpia el polvo regularmente. El polvo es una fuente de varios contaminantes nocivos para la salud como los PFAS. Usa un trapo reusable humedecido con agua o un limpiador no tóxico para limpiar el polvo, especialmente en la habitación de tu bebé y otras áreas donde juega, duerme o come. Las toallitas especiales para quitar el polvo no son necesarias (ni recomendadas).

Limita el uso de plásticos. ¡Este consejo aplica para todas las habitaciones de nuestra casa! El plástico puede liberar sustancias nocivas al aire y el ambiente de nuestro hogar, puede filtrar sustancias químicas en nuestros alimentos y bebidas, y ser una fuente de contaminación. Esto es especialmente cierto en lo que respecta a la preparación, el servicio y el almacenamiento de alimentos y bebidas. Sabemos que el plástico no se puede evitar por completo en este momento, pero reducir su uso es clave.

Mantén la habitación del bebé libre de aromas. Evite los ambientadores, difusores, productos de cuidado personal con fragancias y otros productos perfumados. Esto reducirá la exposición del bebé a los COV, así como a otras sustancias nocivas que se pueden encontrar en los productos con fragancia.

Visita Made Safe para productos de cuidado personal para bebés, ropa de cama, ropa y otros artículos esenciales para la habitación del bebé. Los productos certificados por Made Safe son evaluados para detectar sustancias tóxicas conocidas y sospechosas, lo que significa que son opciones más seguras para usarse en nosotros, nuestras familias y en nuestros hogares. Para obtener más consejos para una habitación para tubebé saludable, lee la Guía de embarazo saludable de Made Safe.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2025, Consumer Reports, Inc.