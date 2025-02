Esposa de alcalde mexicano secuestrada por el CJNG narra cómo ocurrió todo

Brenda Marisol Montañez Saucedo, esposa de Jaime Cruz Villalpando, alcalde del municipio de Villa Hidalgo, Jalisco, fue secuestrada por el Cártel jalisco Nueva Generación (CJNG) en Jesús María, municipio de Aguascalientes.

La mujer fue interceptada mientras estaba acompañada de un vecino menor de edad, según lo narró a JLM Noticias.

“Ellos no me habían visto a mí, no iban por mí. Cuando veo que van a subir al niño, me acerco y les digo que yo vengo con él. Me dicen: ‘Pues usted también súbase’. Y les dije: ‘Ok’”, contó.

Los sicarios querían información del hijo del alcalde, Sebastián Cruz. Los hombres les tomaron fotografías para enviarlas a “los altos mandos”, quienes ordenaron llevarse a Montañez Saucedo.

Permaneció casi 36 horas secuestrada durante los primeros días de febrero. Fue liberada junto con el menor en los alrededores de Calvillo, Aguascalientes, cerca de la Fiscalía, luego de que el grupo criminal confirmara que no tenía vínculos con actividades ilícitas.

Informa el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, sobre la localización de la esposa del presidente municipal de Villa Hidalgo Jalisco, Brenda Marisol Montañez Saucedo.… pic.twitter.com/C273iTuFxp — Semanario Policiaco y Político (@YPoliciaco) February 10, 2025

“Haz de cuenta que nos dejaron ir, yo agarré la camioneta y me fui rápido”, narró. Más adelante se topó con un retén de seguridad, donde reconoció a agentes de la fiscalía, así que se detuvo.

Por esa razón el gobernador de Jalisco informó en un principio que la liberación de la esposa del alcalde se logró mediante un operativo coordinado entre la Secretaría de la Defensa Nacional y las fiscalías de Jalisco y Aguascalientes

La esposa del alcalde ha atribuido el secuestro al rumor de que Cruz Villalpando estaba involucrado en lavado de dinero, lo cual fue difundido por el Patronato de la Feria que se realizó en Villa Hidalgo. “Lo organiza el hijo de mi esposo, y él es quien suelta el rumor de que está lavando dinero de ciertas personas. Entonces se comunican aquellas personas, las que me llevan a mí, que sólo querían aclarar rumores y mantener todo en paz”.

Montañez Saucedo reveló que también fue solicitada la destitución del secretario de Seguridad Pública Municipal, por medio de presiones del CJNG, para colocar a una persona afín al cártel: “Esa petición sí fue, que lo quitara. Bueno, hasta donde yo me quedé”.

El hijo de Cruz Villalpando, Sebastián Cruz, fue secuestrado en Tepatitlán, Jalisco, luego de ser vinculado con actividades ilícitas por medio de narcomantas de amenaza también contra el cantante Óscar Maydon.

El mismo día, Cruz Villalpando recibió una llamada que le informó del secuestro de su hijo. Al reunirse con los criminales, fueron secuestrados con el único fin, a decir del propio gobernador, de obligarlo a destituir al secretario de Seguridad Pública de Villa Hidalgo, poniendo en su lugar a alguien que sí apoyara al CJNG.

Por su parte, Sebastián Cruz aseguró no tener relación con los rumores del lavado de dinero y no estar involucrado, ni él ni su familia con ningún grupo delictivo. “Nosotros siempre nos hemos ido por el camino derecho, hemos sido personas muy trabajadoras y todo lo que tenemos ha sido gracias al trabajo y la dedicación”.

