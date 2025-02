Aleska Génesis confiesa que sigue amando a Clovis en ‘LCDLF All Star’

Las confesiones y secretos revelados no dejan de surgir en ‘La Casa de los Famosos All Star’ y ahora fue turno de Aleska Génesis de sincerarse sobre un tema que no ha dejado de causar controversia: su separación de Clovis Nienow. ¿Qué fue lo que dijo? Sigue leyendo para enterarte.

Fue durante uno de los recesos de la gala del reality que la modelo venezolana confesó que su amor por el mexicano no ha cesado. Sin embargo, aún existen “varios temas” que resolver antes de siquiera pensar en una reconciliación.

“Dejar a alguien que amas. ¿Sabes? Es más doloroso”, declaró Aleska Génesis luego de que su compañera Julia Gama hablara sobre su propio rompimiento con el actor Rafa Nieves.

No pasó mucho tiempo antes de que este mensaje llegara a oídos de Clovis Nienow, quien decidió dar respuesta a las palabras de su ex pareja en plena transmisión del matutino ‘Hoy Día’: “Ella tiene razón, es muy difícil terminar una relación cuando hay amor, pero también es maduro tomar estas decisiones de cada quien y continuar su vida”, contó el famoso.

Al ser cuestionado sobre una posible reconciliación, el histrión apuntó a que en este momento de su vida se encuentran en caminos y metas completamente diferentes: “Ella ahorita está en ‘La Casa de los Famosos’, que lo está haciendo súper bien, que eso me alegra. Yo estoy aquí con ustedes en el programa, también en mis cosas personales”, añadió.

No obstante, Clovis no descarta la posibilidad de que el mañana los sorprenda con una segunda oportunidad: “Yo no sé qué va a pasar en un futuro, lo que sí sé es que siempre va a tener mi apoyo, mi cariño y mi respeto”, complementó.

Para concluir su intervención, el influencer envió todo su apoyo a Aleska Génesis y le deseó éxito durante su paso por ‘La Casa de los Famosos All Star’: “Está haciendo su juego, que lo repito, lo está haciendo bien y acá afuera yo no sé qué va a pasar en el futuro. Yo ahorita estoy concentrado en lo mío, estoy feliz con todos ustedes, con lo que me está dando la vida”, expresó ante las cámaras.

