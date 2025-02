Camila regresa a su origen, y esta vez para siempre

Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo dejaron de ser Camila hace más de una década. Eso, sus fans nunca se los pudieron perdonar.

“Seguramente sí”, respondió Mario a la posibilidad de que miles y miles de fans dejaran de seguir a la popular banda mexicana de música pop porque no concebían a la agrupación sin Samo, quien dejó el combo para iniciar su carrera como solista. “Pero también teníamos que vivir un proceso nosotros, pasar un tiempo separados”.

Por una parte, dijo Mario, Samo —quien fue el vocalista desde que se fundó Camila— quería hacer música por su cuenta; Mario tenía ganas de formar una familia y además estaba muy cansado, y Pablo también tenía planes personales.

Pero ese hartazgo y las ganas de mantener caminos separados tuvo graves consecuencias en esta banda, que se fragmentó justo en el momento más alto de su popularidad, cuando el trío ya tenía una década cosechando éxitos.

“Creo que sí hubo ese castigo de la gente”, dijo Mario. “Pero estamos de vuelta y demostrando que la música de Camila sigue viva […] Ahora que regresamos ha sido un trabajo de volver a conectar con las generaciones nuevas, aunque el vehículo sigue siendo la música y la honestidad”.

La sorpresa de la reunión ocurrió en 2023, cuando el trío anunció que volverían a cantar juntos una década después de que Samo dejara el combo. En esa ocasión, los tres artistas pensaron que era un adiós definitivo, que nunca más volverían a cantar como Camila.

“Durante mucho tiempo pensamos que nunca iba a pasar”, dijo Pablo. “[Porque] llevábamos diez años separados, no habíamos mantenido mucha relación y no había muchas intenciones; parecía que los caminos se habían separado para siempre, no veíamos cómo podía pasar, pero la vida nos esperaba con este momento y creo que la pandemia nos hizo reflexionar muchas cosas y buscar esta segunda oportunidad”.

Samo, por su parte, durante el tiempo que estuvo fuera de la banda editó varios discos y realizó colaboraciones con artistas de distintos géneros, entre ellas Margarita Diosa de la cumbia y Alejandra Guzmán. También participó en programas de televisión y hasta en una telenovela en Argentina.

Mario y Pablo, por su cuenta, siguieron con la banda y también editaron material y realizaron varios conciertos, aunque al igual que Samo, el éxito durante esta etapa fue limitado.

“Creo que fue el momento perfecto para que sucediera”, dijo Samo. “Creo que estos años que estuvimos por separado fueron años importantes para los tres […] Aunque la música ha cambiado, creo que el amor siempre va a estar presente, y el público se sigue identificando con las historias, y eso es maravilloso”.

En 2023, el combo editó su más reciente disco, “Regresa”, que ha estado presentando en su gira por México. Ahora el trío tiene planeado un tour por varias ciudades de Estados Unidos en mayo, entre ellas Hollywood, Florida; San José, California, Rosemont, Illinois; Newark, Nueva Jersey; Nueva York y Los Angeles.

“Esperamos que este reencuentro sea permanente”, dijo Samo. “Pero no tenemos nada en las manos más que las ganas de seguir cantando y seguir compartiendo con el público, que ojalá que sea eterno”.