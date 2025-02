El técnico de Chivas no sufre antes de tiempo por los tres clásicos vs. América de marzo

El técnico de las Chivas, Óscar García Junyent, no quiso empezar a preocuparse o mejor dicho a ocuparse de la preparación de su equipo para los tres clásicos nacionales contra el América, que deberá sostener en una semana que abarca del 5 al 12 de marzo, tanto en la Concahampions como en la Liga MX.

Una vez que el Rebaño Sagrado eliminó al Cibao en la Concachampions por marcador global de 4-1, el técnico español sabe que su próximo rival en esta competencia de la Concacaf es su odiado rival del América y que dentro del calendario de esta competencia internacional, también deberá encarar el compromiso contra las Águilas, correspondiente a la jornada 11 del torneo Clausura 2025 programado para el domingo 8 de marzo.

"Queríamos no solo ganar si no hacer un buen partido y creo que lo hemos hecho. Ahora América, aún queda mucho, pero sé la importancia de este juego."



Por esa razón cuando fue consultado sobre el clásico nacional expuso que: “Del America todavía queda mucho, vamos a ver cómo llegamos los dos equipos, pero sé lo importante que es este duelo con este club, repito: queda mucho, no quiero faltar al respeto a ningún equipo, y ahora nos tenemos que centrar en el Toluca, que es nuestro próximo rival“.

Cabe señalar que esta serie de tres encuentros del llamado clásico nacional se jugarán del cinco al 12 de marzo. Primero en el estadio Akron dos juegos consecutivos, el 5 de marzo en la ida de la Concachampions y el 8 de marzo en la onceava fecha del torneo Clausura 2025 de la Liga MX.

Mientras que el juego de vuelta de la competencia de Concacaf será el 12 de marzo en el estadio de la Ciudad de los Deportes en la CDMX, donde se completará la serie de tres encuentros consecutivos de la rivalidad más acendrada en el fútbol de México.

“Los dos torneos son importantes”: Óscar García

Respecto a preferir el torneo de la Liga MX o de la Concachampions, el técnico, Óscar García dijo con claridad: “No puedo escoger, yo escogería los dos torneos, insisto, no puedo escoger, no puedo centrarme en uno o en otro. Tenemos un escudo en el pecho que no nos permite escoger que competición es más importante, cada partido sea de eliminatoria, de campeonato, lo afrontamos con la idea de ganar “.

En Chicharito Hernández igual de importante que los demás

Respecto a la participación y gol de Javier Chicharito Hernández contra el Cibao y de quien se dice está disgusto por no tener más actividad en el torneo de Liga MX, el estratega ibérico dijo que se le respeta a él y a todos los jugadores que a diario se matan en los entrenamientos.

“ Todos sabemos que Chícharo es un jugador especial por todo el recorrido que lleva en su carrera. En ese sentido, yo trato a todos por igual, y ellos sienten un respeto que yo tengo por ellos. Si no estuvieran centrados o entregando bien, no tendrían la oportunidad de trabajar. La ha tenido, nos han ayudado, han marcado goles y en este caso no me gusta individualizar, tanto Fernando Beltrán, como Chicharito o Armando González fueron importantes”, resaltó García Junyent.

El técnico de Chivas insiste que el Chicharito Hernández es igual de importante que el resto de jugadores del plantel rojiblanco. Crédito: Juan Carlos Cubeyro. | Imago7

Y para finalizar comentó que: Yo pondría el ejemplo de Isaác Brizuela que no había jugado y ahora ha hecho un partido muy bueno, insisto, no me gusta individualizar, claro que yo preferiría jugar con 21 jugadores, pero no me dejan, entonces insisto aquí lo que importa es el equipo “.

