La Chokolatta cumple una década en North Hollywood

Andrea Maldonado, la mexicana que abandonó sus sueños de ser actriz de Hollywood por su pasión por el chocolate, está celebrando el décimo aniversario de la Chokolatta, su chocolatería en North Hollywood.

“No lo puedo creer. Es un logro con este mundo tan incierto. Me siento súper bendecida. En todos estos años he podido expresar mi pasión por el chocolate, y he sido parte de momentos especiales de las personas”, dijo Andrea, quien en 2010 emigró de la Ciudad de México a Los Ángeles en busca de abrirse paso en la actuación.

La zapatilla de puro chocolate de la Chokolatta de Andrea Maldonado. (Araceli Martínez/La Opinión)

Pero un antojo por el chocolate, la llevó a hacerse unas fresas con chocolate que no le salieron como ella hubiera querido.

“Quemé el chocolate. Eso me hizo buscar en YouTube, y de ahí me enamoré perdidamente de todo lo que se podía hacer. Me fascinó la creatividad del chocolate”.

Tanto le encantó que ya no pensó en la actuación y dejó su carrera de fotógrafa para concentrarse en las creaciones chocolateras.

“Sinceramente empezó como un hobby, y después dije ‘y si lo hago negocio y abro una tienda’. Me decidí y hoy estamos celebrando 10 años”.

Los chocolates son el regalo preferido para el 14 de Febrero en la Chokolatta. Crédito: Araceli Martinez Ortega | Impremedia

Andrea, casada y madre de dos hijas, abrió la Chokolatta de la mano de su esposo, Óscar.

Reconoce que estos diez años han sido un sube y baja.

“Contrajimos deudas para no cerrar. En los momentos difíciles, hemos contado con el apoyo de personas que les encanta el producto y de quienes trabajan con nosotros que han sido nuestro brazo derecho”.

Las fresas con chocolate son lo que más se le vende todo el año a Andrea Maldonado en su tienda la Chokolatta. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Seis meses antes de que estallara la pandemia en 2020, había abierto una tienda de chocolates en Beverly Hills, cumpliendo así uno de sus más grandes deseos.

“Era una tienda preciosa y estábamos muy ilusionados, pero la pandemia y luego los asaltos ocurridos en Beverly Hills, nos obligaron a cerrar”.

Manzana forrada con chocolate en la Chokolatta de Andrea Maldonado. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Recientemente su esposo y ella compraron su primera casa, donde ha construido una minifábrica de chocolates.

“Es exactamente lo que necesito. Eso me hace sentirme más estable y con más fuerza para seguir expandiendo el negocio”.

En la Chokolatta de Andrea Maldonado también encuentras el chocolate Dubai. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

¿Qué hace única a la Chokolatta de otras tiendas que venden chocolates?

“Nuestra chocolatería es muy famosa con perfiles europeos porque traemos el chocolate de Bélgica, pero me encanta resaltar los sabores y la cultura de nuestro México”.

En muchos de sus chocolates se pueden encontrar los sabores del tequila, el dulce de leche, las tres leches, el mango con chamoy y hasta el mole, y ha creado un chocolate con amaranto, el cereal milenario de las culturas azteca, maya e inca.

Barras de chocolate con amaranto en la Chokolatta de Andrea Maldonado. Crédito: Araceli Martinez Ortega | Impremedia

Y en una década han ampliado la selección de productos de chocolate.

“Siempre me ha gustado mejorar y superarme. Siempre estoy tomando cursos con chocolateros excelentes para perfeccionar mi técnica, los sabores y la presentación”.

La mexicana Andrea Maldonado rinde honor a Los Angeles y Hollywood con sus barras de chocolate Chokolatta. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

Andrea no la piensa para decir que aunque se vende todo, el producto favorito de sus clientes, sin importar la fecha del año, son las fresas con chocolate y los bonbons con más de 30 sabores.

“Todos nuestros productos se elaboran a mano en lotes pequeños para garantizar su frescura. Nuestro objetivo es crear postres que te hagan sentir bien, no culpable. Utilizamos ingredientes totalmente naturales y cada producto se elabora desde cero, sin conservantes. El amor se encuentra en cada receta”.

Andrea Maldonado de la Chokolatta ya produce chocolate en bebida. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

¿Qué sigue para la Chokolatta?

“Es difícil soñar cuando el precio del chocolate se ha triplicado y el costo de los ingredientes ha subido mucho y estamos en modo de supervivencia. Ahorita son momentos de centrar la cabeza y pensar en estrategias para no cerrar”.

Sin embargo, en medio de los desafíos creados por la economía, dice que en la Chokolatta van a seguir trabajando y esforzándose.

“Si fantaseo un poco, me gustaría decir que claro, quisiera que la Chokolatta pudiera ampliarse y abrir más tiendas; y también sueño con un día tener un programa de televisión sobre la chocolatería”.

Chocolates con mango y chile en la Chokolatta de Andrea Maldonado. Crédito: Araceli Martínez Ortega | Impremedia

A la Chokolatta la encuentras en el 5264 de Tujunga Avenue en North Hollywood, California. 91601.

Su sitio web es:www.chokolatta.biz

En Instagram, la encuentras en: https://www.instagram.com/chokolatta_la/