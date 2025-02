“No saben que los están usando”: Laura Bozzo critica a Lupillo Rivera en ‘LCDLF All-Stars’

Laura Bozzo criticó a Lupillo Rivera y la alianza que se forjó entre el Cuarto Tierra y Agua en ‘La Casa de los Famosos All-Stars’.

La conductora de televisión, quien expresó no sentirse cómoda en su cuarto, afirmó que “Son tan pendej*s que no saben que los están usando, me conozco el juego de Lupillo muy bien, él va a quedar apoderándose de la casa cada día más, salvo que nuestro querido estratega (Nacho) nos ayude”.

Bozzo ahora pertenece al Cuarto Fuego, esto después de que ‘La Jefa’ le permitiera a Alejandra Tijerina hacer cambio de cuartos. La reacción de la conductora fue de molestia porque no se esperaba esa inesperada situación.

Sin embargo, después lo aceptó y dijo que está dispuesta a jugar con el cuarto que le tocó. Por su parte, los miembros de ‘Fuego’ estaban desconcertados por la decisión, ya que le tenían mucho estima a Paty.

Conflictos entre Laura y el Cuarto Tierra

En la gala del miércoles, 12 de febrero, Manelyk González afirmó que no sabía el porqué de la actitud de Bozzo y que ella había hecho todo lo posible para que se sintiera a gusto dentro del cuarto.

Ante esto, Bozzo respondió que ella no había dicho eso exactamente y que, particularmente, con Manelyk no tenía ningún tipo de conflicto. Pero, Alejandra no lo vio así y tomó la drástica decisión de alejarla de Tierra.

El declive de la relación de Bozzo y los miembros de Tierra se agudizó más cuando regresó Alfredo Adame, tomando en consideración que en la primera los dos tuvieron un fuerte enfrentamiento debido a unas acusaciones de Adame hacia Aleska Génesis.

Después de la salida de Salvador Zerboni, el cuarto Tierra se quedó sin una pieza fundamental. A pesar de esto, tomaron la decisión de jugar “con todo” y unirse con Agua para evitar que Fuego sea el cuarto victorioso.

Aunque, todavía está por verse como Bozzo actúa y si decide confesarle a su nuevo equipo las futuras movidas entre Agua y Tierra.

