Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 14 al 16 de febrero

La cinta en la que “Sam Wilson” (Anthony Mackie) asume la responsabilidad de ser el nuevo Capitán América en esta cuarta entrega de la franquicia del Universo Cinematográfico de Marvel: “Captain America: Brave New World”. La cuarta entrega de la saga protagonizada por Renée Zellweger, en donde a sus 50 años de edad, se enfrenta a los desafíos de la maternidad a la vez que inicia una relación un joven treintañero: “Bridget Jones: Mad About the Boy”. La película en donde dos agentes de élite deberán trabajar juntos en una prueba de fuerza tanto física como mental para combatir un mal misterioso: “The Gorge”. Y el documental que explora los orígenes de la icónica banda de rock Led Zeppelin: “Becoming Led Zeppelin”.

Captain America: Brave New World

Tras el retiro de Steve Rogers, Sam Wilson (Anthony Mackie continúa el papel que ya tomó en la miniserie “The Falcon and the Winter Soldier” de 2021) asume la responsabilidad de ser el nuevo Capitán América en esta cuarta entrega de la franquicia del Universo Cinematográfico de Marvel. Después de reunirse con el recién elegido presidente de Estados Unidos, Thaddeus “Thunderbolt” Ross (Harrison Ford), Wilson se ve envuelto en un incidente internacional que amenaza la seguridad global. A medida que investiga, descubre un complot que busca desestabilizar el orden mundial. Para detener esta amenaza, Sam une fuerzas con Joaquín Torres (Danny Ramirez), quien ha asumido el rol de Falcon, y con otros aliados como Isaiah Bradley (Carl Lumbly). Juntos deben enfrentarse a adversarios formidables, incluyendo a Samuel Sterns, también conocido como el Leader (Tim Blake Nelson), y a Seth Voelker, alias Sidewinder (Giancarlo Espósito), líder de la Sociedad Serpiente. Dirigida por Julius Onah, la película explora temas de identidad, legado y el desafío de vivir a la altura de los ideales que representa el símbolo del Capitán América. Estreno en cines.

Bridget Jones: Mad About the Boy

“Bridget Jones: Mad About the Boy”. Crédito: Universal Pictures | Cortesía

Cuarta entrega de la saga protagonizada por Renée Zellweger que se estrena directamente en Peacock. Tras enviudar hace cuatro años por la muerte de su esposo Mark Darcy (Colin Firth) en una misión humanitaria en Sudán, Bridget Jones enfrenta a los 50 años los desafíos de la maternidad a la vez que inicia una relación con Roxster (Leo Woodall), un joven treintañero. Además, cuenta con el apoyo de su antiguo amante Daniel Cleaver (Hugh Grant) y su ginecóloga, la Dra. Rawlings (Emma Thompson).

The Gorge

Miles Teller y Anya Taylor-Joy en “The Gorge”. Crédito: Skydance | Cortesía

Dos agentes de élite (Miles Teller y Anya Taylor-Joy) están asignados en dos torres de vigilancia en lados opuestos de una inmensa garganta en la que acecha un mal misterioso. Mientras intentan mantenerse vigilantes contra un enemigo invisible, desarrollan un vínculo a distancia. Cuando la catastrófica amenaza para la humanidad se revela, deberán trabajar juntos en una prueba de fuerza tanto física como mental para mantener el secreto en la garganta antes de que sea demasiado tarde. En Apple TV+.

Becoming Led Zeppelin

“Led Zeppelin”. Crédito: Paradise Pictures Ltd | Cortesía

Los orígenes de la icónica banda de rock Led Zeppelin se recogen en este documental que cuenta con la participación de los miembros sobrevivientes: Jimmy Page, Robert Plant y John Paul Jones, además de entrevistas de archivo inéditas del fallecido baterista John Bonham. Nos lleva a los primeros encuentros en los años 60 en pequeños clubes británicos y culmina con la formación de la banda en el verano de 1968. Incluye imágenes nunca antes vistas de sus primeros conciertos. Estreno en cines.

San Valentín en plataformas

Estos días no faltan estrenos románticos. “My Fault: London” es un remake británico de “Culpa Mía” en Prime Video. Por su parte, Netflix nos trae una rom-com que nos lleva hasta Italia en “La Dolce Villa”.

