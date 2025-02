Didier Deschamps afirma que Zidane sería buen candidato para dirigir Francia

El actual seleccionador de Francia, Didier Deschamps, ha señalado a Zinedine Zidane como un “muy buen candidato” para tomar el relevo en el banquillo de los ‘Bleus’.

En una entrevista concedida a L’Équipe, Le Figaro y Le Parisien, el técnico dejó claro que su ciclo con la selección terminará después del próximo Mundial, aunque eso no significa su retiro definitivo del fútbol.

Con Deschamps al mando, Francia ha conseguido dos títulos. La Copa del Mundo en 2018 ante Croacia y una UEFA Nations League. Vienen de perder la final ante Argentina en Qatar 2022.

Deschamps, quien lleva más de una década al mando del combinado nacional, aseguró que hay “mucho respeto” entre él y Zidane, con quien coincidió como jugador en la selección francesa.

“Zizou es un muy buen candidato, natural y esperado”, declaró, aunque advirtió que la decisión final dependerá de las intenciones del exentrenador del Real Madrid y del presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo.

🚨🇫🇷 Didier Deschamps: “Zinedine Zidane as next France head coach? Well, he’s a very good candidate”, told L’Équipé. pic.twitter.com/up8e0cE4nQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 13, 2025

Deschamps no irá al retiro

Sobre su futuro, el entrenador de 56 años reiteró que, si bien dejará el cargo, no planea retirarse del fútbol.

“No me jubilo, dejo algo que ha sido maravilloso durante muchos años, pero no, no voy a jubilarme”, comentó. No obstante, subrayó que aún no ha recibido propuestas y que, por el momento, su enfoque está en cumplir con su contrato hasta el 2026.

Deschamps también abordó la situación de Kylian Mbappé, quien no fue convocado en los últimos compromisos de la selección.

El técnico aseguró que el delantero volverá en marzo si no ocurre ningún inconveniente. “Tiene gran estima por la selección, aunque ha tenido un periodo complicado. Ha recuperado todos sus medios y eso se ve en su juego y en su cabeza”, afirmó.

Por ahora, la FFF esperará hasta después del Mundial de 2026 para tomar una decisión sobre el próximo seleccionador. Mientras tanto, la figura de Zidane sigue emergiendo como el gran candidato para asumir el reto de guiar a Francia en una nueva era.

