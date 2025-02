México se medirá a Turquía y Suiza de cara a la Copa Oro 2025

Frente a la complejidad que tiene la selección de México para armar su agenda internacional para el 2025 y que obligó a programar enfrentamientos contra el Internacional de Porto Alegre y River Plate, ahora se anunció que el Tricolor jugará contra Turquía y Suiza de cara a la Copa Oro 2025.

En efecto, lo anterior se desprende del acuerdo que tiene con la empresa Soccer Marketing United (SUM) de jugar cinco partidos por año en territorio estadounidense, se terminó por incluir los compromisos contra turcos y suizos, encuentros que servirán de preparación para la Copa Oro 2025 que se jugará en junio próximo en la Unión Americana.

La Selección Nacional de México ya tiene dos amistosos confirmados en Estados Unidos antes de la Copa Oro 2025. El Tricolor se medirá contra Turquía y Suiza como parte del acuerdo con Soccer United Marketing, que obliga al equipo a jugar cinco partidos al año en tierras… pic.twitter.com/c6yr0SjMBS — El Heraldo Deportes MX (@HeraldoDep_MX) February 14, 2025

Frente a este anuncio, cabría señalar que el técnico Javier Aguirre había solicitado a los miembros de la Comisión de Selecciones partidos en condiciones más desfavorables que en estadios de Estados Unidos, pero frente a la problemática de encontrar a adversarios sin actividad el próximo año, se terminó por aceptar estos compromisos donde se espera que acudan con todos sus jugadores estelares.

Los encuentros contra Turquía y Suiza, se tiene contemplado jugarlos en ciudades de Estados Unidos donde no se haya presentado la selección de México con la intención de abrir más mercados entre la comunidad hispana en tierras norteamericanas.

La idea es que la selección de México juegue en estadios de fútbol americano colegial, en donde se espera que los aficionados acudan con mayor cantidad y que puedan resultar un éxito como en el pasado juego de preparación contra Brasil en la ciudad de College Station y donde ingresaron casi 100 mil espectadores.

Los enfrentamientos, como ya dijimos, se tiene contemplado celebrarlos en junio próximo de cara al inicio de la Copa Oro 2025, que tendrá también sobre las espaldas la celebración del Mundial de Clubes y que obviamente le robará atención a los compromisos de la Copa Oro.

Hasta el momento la selección de México se ha enfrentado con Javier Aguirre, a la selección de Canadá, Valencia de España, Internacional de Porto Alegre de Brasil y River Plate de Argentina, donde el técnico Javier Aguirre ha tratado de encontrar algunos jugadores que puedan nutrir al equipo nacional de México.

Javier Aguirre, técnico de la selección de México, frente a la complejidad de encontrar rivales para su agenda de preparación, ahora deberá enfrentar a Turquía y Suiza. Crédito: Etzel Espinosa | Imago7

México también tiene en puerta los compromisos de la Nations League de la Concacaf en marzo próximo, donde deberá medirse con Canadá en busca del boleto a la gran final y en caso de lograr vencer a la escuadra de la hoja de maple, hacerlo contra Estados Unidos.

