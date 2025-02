Futbolista del PSV Eindhoven le lanza un guiño a la selección mexicana 

En la UEFA Champions League hay participación mexicana. Santiago Giménez y el AC Milan luchan por pasar a los octavos de final. Pero en el PSV Eindhoven hay otra pieza elegible para el conjunto azteca: Richard Ledezma.

El joven lateral de 24 años nació en Phoenix, Estados Unidos. Sin embargo, Richard Ledezma también cuenta con nacionalidad mexicana.

El excompañero de Hirving Lozano reveló que el “Chucky” intentó convencerlo de que jugara en San Diego FC y en la selección de México. Richard Ledezma aseguró que está realizando sus trámites para optar por el pasaporte mexicano.

“Es una buena persona el Chucky, le deseo lo mejor en San Diego. Nada más hablamos de fútbol muchas veces. Siempre me dice que vaya a San Diego. Me dice que juegue para México, pero no sé todavía, ya gracias a Dios voy a agarrar el pasaporte mexicano y ahí vamos a ver. Sí me gustaría tenerlo y ver qué pasa en el futuro”, dijo tras la jornada de Champions para TNT Sports.

El joven futbolista del PSV Eindhoven fue cuestionado sobre posibles acercamientos del cuerpo técnico de Javier Aguirre para uniformarse con los colores mexicanos. Richard Ledezma aseguró que no lo han contactado y agregó que “está esperando”.

¿Quién es Richard Ledezma?

Richard Ledezma comenzó su carrera en Estados Unidos con el RSL Academy y luego fue cedido al Real Monarchs. Pero en 2019, el PSV Eindhoven reconoció el potencial de Ledezma y lo fichó al fútbol neerlandés.

En esta temporada, Richard Ledezma ha visto acción con el PSV Eindhoven en 28 partidos. El lateral acumula más de 1,600 minutos dentro del campo y ha podido marcar un gol.

No está de más mencionar que el futbolista nacido en Phoenix ya ha representado a la selección de Estados Unidos en un partido amistoso. Richard Ledezma debutó en noviembre de 2020 en el que dio dos asistencias en la victoria de la USMNT 6-2 sobre Panamá.

