Florida ejecutó al asesino de una pareja cuya hija de dos años presenció el crimen y sobrevivió

Un hombre de Florida condenado por matar a una pareja en una granja remota, en un ataque presenciado por la hija pequeña de las víctimas, fue ejecutado el jueves en lo que representó la primera ejecución del año en el estado.

James Dennis Ford, de 64 años, fue declarado muerto a las 6:19 p.m. después de una inyección de tres drogas en la prisión estatal de Florida. Fue condenado por los asesinatos de Gregory Malnory, de 25 años, y su esposa Kimberly, de 26.

Ambos fueron asesinados durante un viaje de pesca en 1997 en una granja en el condado de Charlotte, en el suroeste de Florida, donde los registros judiciales muestran que los dos hombres trabajaban, según informó The New York Post.

Ford no tenía nada que decir el jueves por la noche a unos 25 testigos presentes mientras yacía atado a una camilla.

Por su parte, el Departamento de Correcciones dijo que el recluso escribió un mensaje en un papel que decía: “Abrazos, oración, amor!!! Dios los bendiga a todos”.

Al principio, cuando comenzó la inyección, su pecho comenzó a agitarse y luego, lentamente, todos los movimientos cesaron. Unos minutos después, un miembro del personal lo sacudió y gritó “¡Ford! ¡Ford!” para ver si todavía estaba consciente, pero no hubo respuesta.

La única sobreviviente

En el momento de los asesinatos, la hija de 22 meses de la pareja presenció el ataque. Estaba atada a un asiento en la camioneta abierta de la familia y sobrevivió a una terrible experiencia de 18 horas antes de que los trabajadores llegaran a la escena del crimen.

Encontraron a la niña cubierta de sangre de su madre y sufriendo numerosas picaduras de insectos, según los investigadores.

La hija de las víctimas, Maranda Malnory, no estuvo presente en la ejecución del jueves, pero emitió una declaración escrita en la que describía el dolor de perder a sus padres.

“Vivir toda mi vida sin ellos me dejó un vacío que no tenía idea de que dolería tanto”, escribió. “Si bien sé que esto nunca me devolverá a mi mamá y mi papá, nunca tendré la oportunidad de conocerlos, me está dando tranquilidad”.

Recientemente, dijo a la estación de televisión WBBH de Fort Myers que no recordaba los asesinatos y que solo recuerda a sus padres a través de fotos y los recuerdos de otras personas. “El otro día le dije a una de mis abuelas que uno llora por la gente que conoce”, agregó. “Pero yo lamento lo que podría haber sido”.

El crimen

Los documentos judiciales muestran que Ford atacó a Gregory Malnory después de que la familia llegara para ir a pescar, disparándole en la cabeza con un rifle calibre 22, golpeándolo con un instrumento contundente parecido a un hacha y finalmente cortándole la garganta.

Kimberly Malnory fue golpeada, violada y luego baleada con el mismo rifle, dijeron las autoridades.

Ford inicialmente dijo a los investigadores que los Malnory estaban vivos cuando los dejó para ir a cazar, sugiriendo que alguien más los mató.

Los fiscales dijeron en un expediente judicial que había “pruebas abrumadoras de que Ford era responsable de los asesinatos y la violación”.

El rifle fue encontrado más tarde en una zanja cerca de donde la camioneta de Ford se había quedado sin gasolina, y los fiscales presentaron evidencia de ADN en su juicio que lo vinculaba con ambos asesinatos.

El jurado votó 11 a 1 para recomendar la pena de muerte en los asesinatos, con lo que estuvo de acuerdo el juez de primera instancia.

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la apelación final de Ford el miércoles sin hacer comentarios. Los abogados de Ford habían presentado numerosas apelaciones desde su sentencia, todas sin éxito.

Intentó evadir a la justicia

Recientemente, la Corte Suprema de Florida rechazó las afirmaciones de que su coeficiente intelectual de aproximadamente 65 en el momento de los asesinatos lo colocaba en una categoría de discapacitado intelectual con una edad mental de aproximadamente 14 años, por lo tanto no elegible para la ejecución, según muestran los documentos judiciales.

El tribunal señaló que solo los acusados ​​cuya edad cronológica era menor de 18 años en el momento de un crimen pueden no ser elegibles para la pena de muerte, “y como Ford tenía 36 años en el momento de los asesinatos, era “imposible para él demostrar que se encuentra dentro de las edades de exención”.

No está claro en los registros judiciales por qué ocurrieron estos asesinatos.

Parte de la defensa de Ford fue que sufrió abusos cuando era niño y se convirtió en alcohólico como su padre, bebiendo aproximadamente una caja de cerveza al día junto con licor. También sufría de diabetes no tratada, lo que a veces le provocó desmayos y comportamiento errático.

En el juicio, Ford también fue declarado culpable de agresión sexual con arma de fuego y abuso infantil.

El Centro de Información sobre la Pena de Muerte dijo que Florida utiliza una inyección de tres fármacos: un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón para ejecutar a los reclusos.

