Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de febrero de 2025

Escorpión

Ten cuidado con cambios de humor o movimientos en trámites y documentos podrías cometer un error que te haga perder algo de dinero. No te compliques tanto la existencia por cuestiones del pasado, que te valgan esas cuestiones tienes un camino nuevo que recorrer que te dejará grandes ganancias y nuevas oportunidades. Momentos importantes vienen a ti, ya no seas tan desconfiado de las personas que han estado contigo siempre y te han brindado apoyo moral y económico. Un familiar requiere de tu apoyo. Cambios muy buenos se aproximan, maduración, se consolida un proyecto o inicias negocio. Viene un evento social muy perro en el cual lucirás genial y la posibilidad de un ascenso laboral o viaje de trabajo. Una noticia que tiene que ver con amores del pasado se aproxima. Se vienen días de cambios y oportunidad de emprender un viaje en familia en el cual te la pasarás de lo mejor, no te dejes manipular por nadie y trata de enfocarte en tu tranquilidad y en tu paz.

Libra

Muchos sueños se harán realidad pues las energías del universo están en cambios y por tanto estarán girando a tu favor. Aguas con un chisme en la familia que podría perjudicarte. Ya no te pongas mal si la persona que te interesa no te busca o no hace nada por estar contigo, aprende a no depender de nadie y sacar adelante tu vida pues solo a ti te corresponde a nadie más. Ten cuidado con compras apresuradas, podrías hacer gastos innecesarios y vértelas apresuradas. Ten cuidado con lo que deseas pues se te podría cumplir más pronto de lo que imaginas, así que trata de que tus pensamientos giren en torno a cosas positivas. Extrañarás a alguien del pasado, sin duda ya no hay amor ni sentimientos, pero la soledad es perra y podría hacerte dudar de lo que sientes en realidad. No es momento de pensar en el pasado sino de vivir el presente y agradecer todo lo que has logrado. Cuidado con una compra que se puede salir de control y con ello echarte una deuda a la espalda no permitas que nadie te robe tu paz y tranquilidad que es lo único seguro que tienes.

Virgo

No aflojes sin protección y menos con personas que no conoces del todo bien pues podrías exponerte a sufrir alguna infección, recuerda de siempre cuidarte y protegerte a la hora de embarrar la brocha. Insomnio en estos días, debes descansar más, recuerda que cada desvelada te afecta mucho a ti. Necesitas un cambio de rutina pues hacer siempre lo mismo es uno de los problemas a tu bipolaridad y tus cambios bruscos de ánimo. No tengas miedo a invertir en un negocio o hacer algo para mejorar tu economía, no es momento de quedarse a medias en nada sino de ir por esos sueños o planes que te planteaste al iniciar el año, de salud viene muchas mejoras, pero deberás cuidar problemas en garganta, piernas y pecho. No permitas que amores del pasado te arruinen tus días. Este mes de febrero relájate mucho y ponte hacer cosas que te llenen el alma y el corazón al final a eso viniste a este mundo. Cuidado con cambios en tu estado de ánimo, andarás muy melancólico en los próximos días a causa de una persona que te hará un desaire.

Leo

Debes de no estresarte tanto y esperar el momento correcto para que los proyectos maduren y se consoliden. No pierdas tu tiempo con una persona de piel blanca que aparecerá en cualquier momento pero que solo robará tu paz y tranquilidad. Podrías caer en errores al permitir que cierta persona se inmiscuya en tu vida, a nadie le corresponde tomar decisiones más que a ti mismo. La vida te llenará de nuevas oportunidades en muchos ámbitos de tu vida, pero tendrás que ser muy inteligente para saber aprovechar lo que está en tu camino. Problemas gástricos se aproximan e insomnio. Un amor del pasado regresa y la oportunidad de entablar negocio. Cuidado con persona de piel morena que buscará dañarte o afectarte en cualquier momento. Se vienen días en los cuales vas andar algo triste y melancólico por ciertas situaciones que han estado pasando en tu vida y que no te han permitido estar bien y ser feliz. Deja de esperar algo que no va llegar y comienza a preocuparte por ti antes que por los demás.

Cancer

Tu pareja te hará una de las acostumbradas escenitas, ya no te preocupes tanto, ya sabes como es. Cuestiones que tiene que ver con trámites y arreglo de documentos se visualizan. Ten cuidado con dolores en la espalda y piernas, necesitas moverte más y hacer más ejercicio. No cambies tu manera de ser o pensar para agradar a las personas quien te acepté te aceptará como eres. Una amistad anda desde hace tiempo que quiere decirte unos comentarios negativos que escucho sobre ti, pero no ha encontrado la forma de hacerlo, en estos días podría tomar esa decisión. Si tienes una relación se visualizan cambios pues podrían traer cosas y distanciamiento a causa de trabajo o familia. No descuides tanto a tu pareja, tiene dudas sobre tus sentimientos. No te precipites ni tomes decisiones a la ligera ni te dejes manipular por quienes te rodean, toma las cosas con calma y analiza qué es lo que más te conviene a ti y no a las demás personas.

Géminis

Ya no te aflijas tanto ni des importancia a lo que ya fue y no está presente. Viene un problema o discusión en puerta en la familia que te va a sacar de tus casillas. Si tu pareja ha cambiado o se ha mostrado un tanto fría es momento de poner los pies en la tierra y darte cuenta hacia donde se dirige la relación pues podrían estar perdiéndose en su camino. Si tu pareja ha estado misteriosa, pon mucha atención pues ese misterio podría tener nombre y apellido, hay una persona de piel blanca que la anda rondando. Podrías iniciar romance en estas fechas, pero se ven discusiones y desconfianza antes de que inicie. No busques pretextos para no hacer tus cosas, pon la mirada en el objetivo y ve tras él, que nadie te detenga pues estas por llegar a la meta; te desesperan que las cosas no se den rápido, pero recuerda que toda vela tiene su hora. Cuidado con un amor del pasado que podría comenzar a meterse nuevamente en tu vida. No te dejes llevar por el qué dirán porque solo te van a lavar la cabeza con ideas falsas y fuera de lugar.

Tauro

Cuídate de mentiras y engaños por parte de compañeros de trabajo o de una amistad cercana pues te va a ocasionar un problema muy grande en el cual tú nombre quedará algo manchado. Posibilidades de reencuentro con familia que tienes tiempo de no ver, te darás cuenta lo importante que son y lo que de verdad significan para ti; dedícales más tiempo, lo merecen. Si estas soltero o soltera no te agobies y disfruta estos días pues llegará a ti una persona o te darás cuenta de la existencia de alguien cercano a ti con quien entablarás una relación muy estable. Amor de una noche y noticias inesperadas en el terreno de los dineros. Aguas con una persona de piel blanca que llegará por medio de una amistad, te va a ocasionar muchos problemas por chismes. Es momento de darle carpetazo al pasado y comenzar a ver un poco más por ti antes que por las demás personas. Cuidado con querer aparentar algo que no eres para complacer a personas que solo buscarán aprovecharse de ti.

Aries

En la medida que mandes a la fregada a gente pesimista que solo te deprime y ensucia tu entorno será en la medida que ya no caigas en depresiones. Una persona de tierra lejana aparecerá en estos días, te dará mucha paz en la distancia y podría comenzar a ganar tu corazón sin que te des cuenta. No te esfuerces tanto en personas que no merecen tu atención. Es momento que te pongas las pilas y visualices hacia dónde te diriges antes de que cometas más errores. Ten presente que vida solo tienes una y debes de aprovecharla al máximo, no te quedes con ganas de nada y que te valgan madriurix comentarios de otras personas. Una persona de una ciudad lejana comenzará a pretenderte, te dará esa paz y tranquilidad que has necesitado desde hace mucho tiempo al punto de curar tus cicatrices, si te pones las pilas puede llegar a surgir una relación muy duradera. Aprende a decir que no y a no dejar que otras personas se metan en tu vida que solo a ti te corresponde vivirla a tu manera. Aprovecha de la buena temporada que se viene para mejorar en los ingresos.

Sagitario

Podrías ser víctima de tus propias palabras así que no hagas promesas que no cumplirás. Si ya una vez confiaste en esa persona y te fregó la existencia no vale la pena volver a sufrir por lo mismo. Si tienes una relación viene una discusión por malentendidos y problemas del pasado, cuídate de una caída o choque, busca la manera de hablar las cosas de frente y no guardarte nada, recuerda que tienes el don de tener la lengua bien floja. Tu manera de ver la vida ha cambiado mucho ya no eres el o la ingenua que se creía de todos y confiaba en medio mundo, has madurado muchísimo y esa es la clave para que no vuelvas a caer en las mismas pend&ejadas que ya cometiste en el pasado. Está por llegar invitación a un nuevo proyecto e invitación a realizar un viaje. No estés para quien solo te busca cuando lo necesita, esas personas no te sirven de nada. No descuides tus sueños o planes pues hay muchas envidias a tu alrededor que te podrían afectar.

Capricornio

Se viene el término de una relación amorosa y la posibilidad de emprender un viaje donde se conocerá a una persona muy similar a ti. El que no habla Dios no lo escucha, así que aprende a pedir al universo eso que quieres para ser feliz y lograr tus metas y objetivos. Viene cambios en tus estados de ánimo muy perros y eso se debe al ciclo que estas viviendo, no permitas que depresiones tontas arruinen estos días y ve la vida de otra manera pues muchas de tus metas y sueños están por hacerse realidad. No tengas miedo de cambiar si eso te ayuda a crecer como ser humano, días de mucha luz y de mucho bienestar, pero cuidado con lo que quieres y deseas en tu vida porque podría hacerse realidad en cualquier momento y después podrías arrepentirte. Amor de una noche en puerta y algunos chismes que van a salir a la luz y que tienen que ver con tu pasado. No te dejes manipular por tu pareja en caso de tener y trata de ser lo más sincero posible con él o ella. Cuidado con esperar algo que no va llegar porque solo vas a perder tu tiempo.

Acuario

Ya no vivas de errores ni te culpes de cuestiones que no cometiste. Viene oportunidad de viaje con miembro de tu familia o con pareja, pero deberás de cuidar mucho tus gastos para evitar problemas. Cambios en el trabajo y en el amor, si tienes pareja viene un enfrentamiento a causa de mal entendido, no te estreses y dale tiempo para que las cosas se calmen. Aprende a desprenderte de todas esas personas que ya te dañaron e hicieron un mal, no des segundas oportunidades a quienes no las aprovechan y ve por caminos de verdad efectivos que te ayuden a lograr tus metas y objetivos y quitar esas personas que solo te buscan cuando necesitan algo. No te confíes de los malos comentarios que llegarán a tus oídos ya que muchos de ellos irán encaminados afectarte mucho en tu forma anímica. Se vienen días en los cuales vas estar en un proceso complicado que tiene que ver con el área familiar y que será difícil de resolver, toma tus precauciones.

Piscis

Muchas oportunidades de cambios en tu vida pero deberás de ser muy inteligente para no volver a lo mismo sino a mejorar tu vida. Vienen días de cambios en los cuales maduraras mucho y comenzarás a quitar de tu vida muchas personas falsas que solo te llevan a la perdición. Es momento de creer y confiar en el amor y darte la oportunidad de crecer en todas las áreas de tu vida. Cuidado con cambios de ultima hora en cuestiones de salud porque podrías pasar por infecciones y enfermedades que te lleven al hospital y no es momento de pisar uno. Es momento de mandar a la fregada a gente pen$deja sobre todo del pasado porque comenzarán a aparecer del pasado. Cuidado con un amor del pasado el cual retorna y podría hacerte mucho daño. Vienen días en los cuales enfrentarás ciertos miedos los cuales te podrían hacer dudar de ti y de quienes te rodena. Aprende a decir que no a personas que buscarán shingarte de mil maneras, momento de tomar tus propias decisiones.