Sesenta grupos se tomarán las calles contra La Migra en LA

Con el objetivo de crear una infraestructura de poder independiente y movilizar comunidades en contra del “terror de la policía” y de las autoridades del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), numerosos líderes de la Coalición Comunitaria de Autodefensa hicieron un llamado para que el lunes 17 salgan en protesta a tomar las calles de Los Ángeles

Activistas de numerosas organizaciones se manifestaron frente al edificio federal de inmigración en la calle Los Ángeles, donde se comprometieron “a combatir la violencia y la represión” del gobierno del presidente Donald Trump, particularmente contra las comunidades de inmigrantes e indígenas.

“Somos más de 60 grupos y nos estamos organizando para tener una respuesta efectiva en contra de las deportaciones”, dijo Ron Góchez, director de la organización Unión del Barrio. “Nosotros solamente queremos prevenir que la gente no sea secuestrada por ICE”. La convocatoria es para las 10:00 a.m., en la Placita Olvera.

El trabajo de quienes conforman la Coalición Comunitaria de Autodefensa no apunta a la representación legal de quienes hipotéticamente pudieran caer en manos de las autoridades migratorias.

“Hay organizaciones que tienen la plata [dinero] para hacer eso”, dijo Góchez. “Nuestro trabajo es organizar para que no pasen las deportaciones. Ahora hay más urgencia por las posible redadas masivas”.

Para el activista, es relevante que los barrios, comunidades, escuelas e iglesias se organicen para estar preparados, particularmente ante el despliegue de agentes federales de ICE, FBI, DEA y ATF a finales de febrero, en el marco de las múltiples redadas que se llevan a cabo en Estados Unidos.

Supuestamente, oficiales de ICE estarían al frente del operativo para para identificar, arrestar y deportar a personas que no tengan estatus legal en el país o que tienen órdenes de deportación pendientes.

Aunque la DEA aseguró a La Opinión que ellos solamente se enfocan en criminales, en redadas de ICE han arrestado y deportado a personas sin antecedentes penales, a quienes consideran “daño colateral”.

“Nadie es daño colateral. Es nuestra gente, madres e hijos, tíos. No son colaterales. Son humanos, y por ello, vengan por quien vengan vamos a defender a nuestra comunidad”, dijo Góchez, a La Opinión.

Ron Góchez, director de la organización Unión del Barrio hizo el llamado a la toma de calles de Los Ángeles.

Críticas al estatus de ciudad santuario de Los Ángeles

Grace Zhang, organizadora para la Coalición para Detener el Espionaje del LAPD, una organización comunitaria que apunta a la abolición del “estado policial”, dijo que “en nombre de nuestra propia liberación autodeterminada, la clase dominante ha utilizado durante mucho tiempo el lenguaje de la protección como arma para ocultar su verdadera función: controlar, explotar y, en última instancia, descartar [a las personas]”

Zhang afirmó que esto se ve en las ciudades que piensan en las llamadas políticas santuario.

“Aunque no matan a nuestras comunidades, en cambio, afianzan aún más la capacidad del Estado para controlar [a través de] la policía, vigilarlas y les venden el mito de la llamada seguridad, mientras garantizan que sus herramientas de criminalización permanezcan intactas, [supuestamente] para oponerse a la violencia de ICE, pero continúan facilitando deportaciones masivas a través de su infraestructura policial”, dijo la joven líder.

Durante la protesta, Grace Zhang subrayó que, en Los Ángeles, el LAPD recopila y centraliza datos biométricos, bases de datos de pandillas, informes de incidentes escolares, monitoreo de redes sociales en sitios físicos llamados Fusion Centers, “alimentando un sistema interconectado de represión que hace que ICE y el DHS puedan atacar a nuestra gente sin problemas”.

El Centro Regional Conjunto de Inteligencia de Los Ángeles (Los Angeles Joint Regional Intelligence Center/JRIC) es un centro de fusión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para responder al crimen y terrorismo.

“La designación de Los Ángeles como ciudad santuario no es un compromiso para poner fin a la violencia estatal”, añadió Zhang. “Es una maniobra estratégica para mantener el control preservando al mismo tiempo la falsedad de que la ciudad opera independientemente de las fuerzas que dice resistir”.

“No permitiremos que ICE aterrorice a nuestra comunidad”

¡De norte a sur! ¡De este a oeste! ¡Si no nos escuchan, gritaremos más fuerte!; ¡Trump, escucha! ¡Estamos en la lucha!; ¡Aquí estamos! ¡Y no nos vamos! !¡Y si nos echan, nos regresamos!, entonaron a una sola voz los manifestantes.

Durante la protesta bajo la lluvia y bajas temperaturas, los activistas censuraron la nula reacción de los políticos demócratas de Los Ángeles, del condado y del estado, de quienes dijeron: “No están haciendo nada ni han dicho nada sobre los ataques terroristas contra nuestra comunidad”.

“Nos mintieron acerca de una ciudad o un estado santuario; dicen estas cosas para ganar votos, pero cuando estamos bajo ataque ¿Qué diablos están haciendo por nosotros?”.

Jade, estudiante de noveno grado en la secundaria Santee, quien participó en las marchas recientes contra la administración Trump, describió que salió a las calles a protestar “por la defensa de las personas de nuestra comunidad que están asustadas”.

En Los Ángeles aumenta el repudio a las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

“Salí porque es lo correcto. No dejaremos que el miedo nos detenga”, añadió. “Como adolescentes y niños, tenemos el poder de mejorar nuestra sociedad. No permitiremos que ICE aterrorice a nuestra comunidad”.

ICE usa camionetas sin placas

En sus redadas, agentes de ICE utilizan camionetas sin placas y, a través de información supuestamente filtrada, inmigrantes en Aurora, Colorado pudieron evadir a casi 400 agentes federales, quienes se encontraron con departamentos y edificios en su mayoría vacíos. Al final de sus operativos la semana pasada, solo 30 personas fueron detenidas.

“Se demostró -al igual que en Chicago- que cuando la gente conoce sus derechos, ICE va a tener muchos problemas”, dijo Ron Góchez. “Eso mismo haremos en Los Ángeles, porque la Coalición Comunitaria de Autodefensa será una de las más grandes jamás creadas. Nos levantaremos y contratacaremos educando a la raza”.

La administración Trump ha proporcionado información limitada sobre cuántas personas en el país ilegalmente han sido arrestadas.

Hasta el 31 de enero, ICE dio a conocer en su cuenta de X [antes Twitter] que 8,276 personas habían sido arrestadas y también emitió 6,577 “detenciones interpuestas” para personas arrestadas por otras agencias policiales que ICE tiene razones para creer que son elegibles para deportación.

Lupe Carrasco Cardona, presidenta de la Asociación de Educadores de la Raza de Los Ángeles, recordó que esta organización nació en 1994, en el tiempo de la Proposición 187 del exgobernador republicano Pete Wilson. La proposición, que fue derrotada y declarada inconstitucional, habría negado educación y servicios públicos a los hijos de inmigrantes indocumentados.

Protestan contra las deportaciones.

“Nuestra gente estaba siendo criminalizada y había un temor real de que los educadores entregaran a ICE a los estudiantes”, dijo Carrasco Cardona. “Los sindicatos no estaban haciendo lo suficiente para proteger a los niños y entonces fundamos la organización para garantizar que los niños estuvieran a salvo”.

La lideresa precisó que decidieron unirse a la lucha porque los estudiantes del presente viven con el mismo miedo de quienes lo experimentaron hace 36 años, y están padeciendo de su salud mental.

“Muchos estudiantes han venido con nosotros pidiendo ayuda, porque están temerosos de venir a la escuela y que, al regresar, sus padres ya no estén en casa”, dijo. “Así que nosotros, como educadores tenemos la responsabilidad de asegurarles de que los vamos a proteger, y lucharemos contra las políticas racistas y retrógradas “.

Todos los miembros de la Coalición Comunitaria de Autodefensa se comprometieron a realizar patrullajes comunitarios en los barrios, para alertar a las comunidades sobre la probable presencia de agentes de inmigración.

Entre los manifestantes, además de las banderas de Estados Unidos, Palestina y México que ondearon frente al edificio federal de inmigración destacaba el mensaje: “Protección a los inmigrantes. Dinero para la educación, no para la deportación”, que portaba Jenny Belenskein, una chica anglosajona.

“El gobierno gastaría mucho dinero si quiere deportar a todas estas personas [inmigrantes]”, dijo la chica, quien es organizadora en una compañía de envíos postales. “Aquí necesitamos cosas como educación, transporte, y no queremos que se deporte a nadie. Como ser humano me siento mal porque no miran el sentido de la humanidad”.