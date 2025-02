Asesinan al cantante colombiano Zair Guette; estaba amordazado y fue torturado

El joven cantante barranquillero Zair Guette fue asesinado en el municipio de Ginebra, en el Valle del Cauca, en Colombia.

El cuerpo del intérprete de música regional mexicana fue hallado en una zona montañosa de una vereda atado de manos y pies, con visibles huellas de violencia.

Guette fue torturado con golpes y lesiones intencionales, además de presentar un disparo en su cabeza, que fue lo que causó su muerte.

Su manager y amigo Teddy Vergara Álvarez resultó gravemente herido y fue trasladado, primero a un hospital, y después a otro de mayor especialidad.

Dijo que sobrevivió solo porque los victimarios creyeron que había muerto. Narró que ambos fueron interceptados por varios hombres que los condujeron a un sitio desconocido, donde fueron golpeados y torturados.

Guette y Teddy fueron encontrados entre los matorrales por personas que alertaron a la Policía del Valle del Cauca, que rápidamente acudió en su auxilio.

Ahí, encontraron sin vida y con el tiro de gracia a Guette, mientras que su manager, aunque herido de gravedad, estaba vivo. Algunos medios apuntan que Teddy falleció en el hospital.

Su carrera musical

Guette era conocido por haber participado concursos musicales como “A otro nivel” y “Factor X”. Se dio a conocer en el programa “Yo me llamo” por su gran interpretación del ”Potrillo”, Alejandro Fernández.

Se internacionalizó al cantar temas de regional mexicano. Tuvo giras en Europa y en su país natal cobró fama a partir de su extraordinaria participación en “Factor X”.

Los últimos días se había mostrado contento en sus redes sociales, donde publicó su más reciente cover “Llorando en un carro del año”, de la banda mexicana Los Recoditos.

“Ya está disponible mis amigos, espero su apoyo en YouTube cualquier like, compartida y comentario es de mucha ayuda para mí. Gracias”. Fue su última publicación de redes sociales, donde aparecía ensayando con su banda.

Habría recibido amenazas

Las reacciones respecto a su asesinato no se han hecho esperar. El presidente del partido Liberal en Córdoba y exgobernador de ese mismo departamento, Orlando Benítez, escribió: “Me acabo de enterar de la trágica y lamentable noticia del vil asesinato del artista Zair Guette a quien tuve la oportunidad de conocer y disfrutar de su talento. Toda mi solidaridad con su familia, repudio completo por este y cualquier tipo de muerte violenta en nuestro país, esperamos que la justicia logre esclarecer los hechos. Paz en su tumba. Siempre recordaremos su gran talento”.

Un gran amigo de Guette, Luis Ángel Rengifo Vega, conocido como Engell Melody, subió un video en su cuenta de Facebook, donde dijo que el cantante había sido amenazado aunque no aclaro por parte de quién.

“Estoy llamando a Zair y no me contesta. Esto tiene que ser una broma de él. No puede ser verdad. Él sí me dijo que lo estaban amenazando, pero en Barranquilla, pero no por allá (Valle del Cauca); él ya había hablado con esa gente y lo iban a dejar quieto y todo. Yo le dije que se viniera para acá, para Estados Unidos y no me hizo caso. Díganme que es mentira”, dijo.

En medio de llanto y con mucho dolor, continuó: “Contéstame ese celular. El que te hizo esto no sabe la gente que te ama, desde el político, médicos y gente dura. El mánager está herido y debe saber quién hizo esto. Te dije vente pa’ USA, todos días te decía vente, vente”.

