CPJ alerta por la retórica de Trump contra la prensa

Jodie Ginsberg, directora ejecutiva del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), expresó que el ataque constante del presidente Donald Trump, a la prensa está teniendo un impacto negativo en la confianza pública hacia los medios y está fomentando el acoso en línea hacia los periodistas.

Según Ginsberg, cuando los líderes atacan a los medios de comunicación en general, esto genera desconfianza en el público y aumenta la violencia verbal hacia los profesionales del sector.

La ejecutiva destacó que la retórica de Trump, al calificar a los periodistas como “enemigos públicos”, afecta no solo a los grandes medios, sino también a los periodistas independientes y a los medios locales, que son mucho más vulnerables a estos ataques.

Uno de los ejemplos que señaló Ginsberg fue la decisión de la Administración Trump de prohibir a la agencia de noticias Associated Press (AP) el acceso al Despacho Oval y al avión presidencial Air Force One, después de que no se ajustaran a la política del presidente, quien había renombrado el Golfo de México como “Golfo de América“.

La directora del CPJ calificó esta medida como “extremadamente preocupante”, advirtiendo que castigar a los medios por informar sobre hechos simplemente porque al gobierno no le gustan es una “ruta hacia la autocracia”.

CPJ destaca la importancia de la libertad de prensa

Ginsberg subrayó la importancia de la libertad de prensa, un derecho protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de EE.UU. A pesar de que el gobierno tiene el derecho de decidir quién puede asistir a las ruedas de prensa y otros eventos, la directora aseguró que “castigar a un medio por informar con precisión es totalmente contrario a la libertad de expresión”.

En cuanto a cómo los periodistas pueden enfrentarse a esta creciente amenaza, Ginsberg sugirió que los profesionales de los medios en EE.UU. aprendan de los periodistas en países con sistemas más represivos. Señaló que en lugares donde los gobiernos restringen gravemente a los medios, los periodistas aprenden a sortear esas dificultades y a mantener su independencia.

Muerte de periodistas en el mundo

Las palabras de Ginsberg coinciden con la reciente publicación del informe del CPJ, que documenta las muertes de periodistas en el último año. En el informe se destaca que el 70% de las muertes fueron causadas por las fuerzas israelíes en Gaza y el Líbano, con 85 periodistas fallecidos.

Sin embargo, la directora enfatizó que el asesinato de periodistas no es el único indicativo de un entorno peligroso para el periodismo. El encarcelamiento de trabajadores de la información, por ejemplo, se ha convertido en una herramienta clave para silenciar a los periodistas.

Un caso ejemplar de este tipo de represión es China, que históricamente ha tenido pocos periodistas asesinados, pero una alta tasa de encarcelamientos. También señaló que tanto Israel como las autoridades palestinas han recurrido a la detención de periodistas para frenar su labor informativa.

Desde octubre de 2023, el CPJ ha documentado 75 arrestos de periodistas en Cisjordania, Gaza y Jerusalén, de los cuales 70 fueron detenidos por Israel y cinco por las autoridades palestinas.

La directora del CPJ concluyó que el panorama actual para la prensa es complicado y que el aumento de ataques contra los medios está poniendo en peligro la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en todo el mundo.

