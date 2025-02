Santiago Giménez define como un sueño sus primeros pasos con el AC Milan

Santiago Giménez sabe que sus pasos apenas empiezan en la delantera del AC Milan en la Serie A, pero el inicio ha superado sus expectativas, por lo cual al finalizar el duelo, donde anotó el gol de la victoria 1-0 vs. el Hellas Verona que representó tres valiosos puntos en el torneo de la Serie A.

Por esa razón a la hora de definir su actuación con los rossoneri, el delantero de la selección de México aseguró que está viviendo un sueño y que espera seguir trabajando para tener más logros con el AC Milan: ” “Agradecido con Dios porque me está dejando vivir un sueño increíble”.

Reconoció que esto apenas empieza y que el esfuerzo de todos será clave para seguir sumando cosas importantes: “Todos ponemos muchas ganas en el terreno de juego y eso es muy importante, pero sin duda hay que mirar hacia adelante y saber que vienen cosas importantes”.

Dijo que después de su gol vivió cosas bonitas gracias al esfuerzo de todos sus compañeros: “”Es muy bonito cuando lo vives, el profe, mis compañeros, la afición, me han empujado mucho, me han dado mucho poder y eso se refleja en la cancha y en la confianza que me dan”, expuso el delantero de la selección de México.

Respecto al duelo de la próxima semana contra el Feyenoord en busca de un sitio en los octavos de final de la Champions League y donde deben remontar la desventaja de 1-0 que les impuso el cuadro neerlandés, Santiago Giménez dijo que están listos para ese compromiso.

Así gritó San Siro el primer gol de Santiago Giménez en casa con la camiseta del AC Milan. NUESTRO NUEVO GOLEADOR. pic.twitter.com/BnB3pW15wj — Milán Club LAT (@MCL_LAT) February 15, 2025

” “Vamos paso a paso, el martes es un partido crucial donde un club como el AC Milan tiene que pasar de ronda; este club crece, vamos a esperar al Feyenoord con todo”, aseguró el llamado Bebote, que vivió este sábado el gran apoyo de la afición del AC Milan.

Por lo pronto Santiago se ganó el reconocimiento de los aficionados del AC Milan que le reconocieron su esfuerzo en la cancha con un sinnúmero de aplausos que obviamente serán combustible en el ánimo del equipo de la Serie A que lucha por recuperar terreno en la tabla de posiciones dominada actualmente por el Napoli.

Zlatan Ibrahimovic dice que Santiago Giménez es un killer

Por su parte, el presidente deportivo del AC Milan, el sueco Zlatan Ibrahimović, aseguró que Santiago Giménez será de mucha ayuda y destacó su labor en la victoria sobre el Hellas Verona: “Hoy ha hecho dos tiros importantes y dos goles, uno fuera de juego y el otro gol. Es un Killer”

Acá en México se le ha crucificado porque no mete goles con la Selección.



Pero si un monstruo como Zlatan, dice que Santiago Giménez es un Killer, es por algo… pic.twitter.com/noywue48ip — Andrés Díaz (@AndresDiaz04) February 15, 2025

Y añadió alguien que sabe mucho de esto de definir en el área enemiga: “Cuando entra en el área con posibilidad hace gol, otra posibilidad: dos goles. Debe tener paciencia, debe esperar a que el momento llegue y será peligroso al utilizar su capacidad dentro del área”.

