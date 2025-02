¿Se arrepienten latinos en EE.UU. de haber votado por Trump?

“Voté por Trump pensando que sería bueno para el país, pero no imaginé que esto afectaría a mi propia familia”, lamenta la mujer bajo lagrimas en un video TikTok que se volvió viral. “Ahora tenemos miedo de ir a trabajar. ¡Que Dios nos proteja!“.

En una imagen como muchas otras similares que circulan por internet se ve a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestando a un hombre que lleva una camiseta con el lema “Latinos for Trump 2024”. Muchos usuarios en Internet reaccionan de manera cínica a estos videos o imágenes: “Votaron para que no entren sus compatriotas y ahora los echan a ellos!” Muchos comentarios están llenos de burla y mofa.

La foto del hombre con la camiseta pro Trump es un fake. La fotografía data del año 2019 en las redadas de Trump de su primer período. El hombre que lleva la camiseta no trae el logo “Latinos for Trump” que fue añadido digitalmente.

“Tengo una opinión bastante firme sobre este tipo de imágenes”, dice Derek Wakefield, becario postdoctoral en el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Emory en Atlanta, Georgia, en entrevista con DW. “Un votante latino, por definición, no es indocumentado. No hay ni una sola persona que haya votado por Donald Trump que vaya a ser deportada. Así que creo que hay una realidad que se ha pasado por alto en estos memes“.

Derek Wakefield acaba de publicar su tesis doctoral “Mal involucrados, no desconectados: cómo las campañas llegan a los votantes latinos con mensajes económicos”. En su investigación, muestra cómo los votantes latinos, especialmente los independientes, priorizan cada vez más las cuestiones económicas frente a los tradicionales mensajes basados en la identidad étnica o la inmigración.

“Pensando en estos memes, creo que son mezquinos porque a menudo provienen de partidarios demócratas que dicen: ‘¿Cómo han podido votar en contra de sus intereses?’, lo cual, como politólogo, rechazo. Creo que cualquiera puede votar por alguien que sea conservador o por alguien que defienda puntos de vista políticamente conservadores”, afirma Wakefield.

Ningún desencanto a la vista

Actualmente no existen estudios ni datos exhaustivos que indiquen que los votantes latinoamericanos que votaron por Donald Trump en las últimas elecciones presidenciales se arrepientan de su decisión. “Yo no he visto ninguna evidencia y ninguna encuesta de opinión que indique esto”, comenta Jeronimo Cortina, profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Houston, en entrevista con DW.

Además, el experto en inmigración subraya las diferencias dentro de la comunidad latina en Estados Unidos. “Históricamente, no todos los latinos son promigración. Esa es una concepción que se ha tenido durante muchos años, donde se indica que todos los latinos en Estados Unidos son promigración o proinmigrantes. Eso simplemente no es cierto”.

Tradicionalmente, los latinos en EE.UU. han mostrado una actitud más bien progresista: en las elecciones presidenciales de 2020, el 65 % votó a Joe Biden y el 32 % a Donald Trump. Sin embargo, desde entonces, cada vez más latinos se acercan a los republicanos.

Y, a pesar de toda su retórica antinmigrante, los votantes latinos, los hombres en particular, se decantaron de manera decisiva por Trump en las pasadas elecciones: según las encuestas a pie de urna, Trump obtuvo el 46 % del electorado latino en noviembre de 2024. Un hecho que ha sorprendido y consternado a muchos seguidores demócratas.

“Creo que los demócratas han fracasado realmente en su deber histórico de movilizar a las comunidades de inmigrantes y de clase trabajadora. Y, en última instancia, creo que hablar de los votantes latinos de esta manera (en internet) es una forma de culpar a las víctimas, porque, según mi investigación, los demócratas no han hecho lo suficiente para llegar a los votantes latinos, al menos desde 2016”, subraya Derek Wakefield.

Y las cifras de aprobación para Donald Trump siguen siendo altas. Desde el primer día de su segundo mandato, los índices de aprobación se sitúan por encima del 50 %. El 70 % de la población estadounidense opina que Donald Trump está cumpliendo las promesas que hizo en su campaña electoral. Este es el resultado de una encuestarealizada a principios de febrero por la cadena de televisión CBS y el instituto de sondeos Yougov. Según esta encuesta, la mayoría de los votantes estadounidenses sigue apoyando la deportación masiva de inmigrantes indocumentados: el 59 % lo aprueba, el 41 % lo desaprueba.

¿Ninguna solidaridad?

En estas semanas, cientos de miles de migrantes venezolanos en EE.UU. se enfrentan a ser deportados, tras la eliminación por parte del Gobierno de Donald Trump del Estatus de Protección Temporal (TPS). Esto obligará a casi 350,000 venezolanos que obtuvieron el TPS en 2023 a abandonar Estados Unidos antes del 7 de abril. ¿No les conmueve esto a los latinos que votaron por Trump?

Derek Wakefield, cuya familia es originaria de El Salvador, intenta una explicación: “Si te pones en lugar de alguien que esperó 15 años y pasó por el proceso legal, alguien que esperó en la fila, no vas a tener una opinión positiva de personas que percibes como que se están saltando la fila”.

De todos modos, ambos expertos coinciden en un punto importante. “El voto latino no es un voto homogéneo de ninguna manera, es un voto heterogéneo. Es un voto que tiene muchos matices y donde existe apoyo a ambos principales partidos políticos, tanto demócrata como republicano. Un latino de California vota totalmente distinto a un latino en el sur de la Florida, igual que en Nevada, en Texas, en Nueva York”, dice Jeronimo Cortina.

Según ambos expertos, la economía sigue siendo la principal preocupación de los votantes latinos en Estados Unidos y no las deportaciones masivas. “El Partido Demócrata ha tomado al voto latino por muchos años por sentado. Y el Partido Republicano ha ido avanzando. Lo que afecta a los votantes latinos en Estados Unidos son las cuestiones económicas, el acceso a la educación, acceso a la salud, acceso a mejores empleos”, recalca Jeronimo Cortina.

(rml)