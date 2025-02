Trump visita avión de Boeing para señalar retrasos en la entrega del nuevo Air Force One

El presidente Donald Trump visitó este sábado un avión de Boeing para destacar los retrasos en la entrega de los nuevos aviones presidenciales Air Force One, según indicó la Casa Blanca.



Durante su primer mandato (2017-2021), Trump negoció con Boeing la adquisición de dos aviones modelo 747 para que se convirtieran en la nueva generación del avión presidencial Air Force One, aunque el proceso ha experimentado varios años de retrasos.



En un principio, se preveía que los nuevos aviones estuvieran listos para 2022, pero ahora no se espera su entrega, al menos, hasta 2027, según informaron medios como CNN.

Trump critica años de retraso

En un comunicado, el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, subrayó que “el proyecto lleva ya cinco años de retraso y sigue sin cumplirse lo prometido”.

El mes pasado, el consejero delegado de Boeing, Kelly Ortberg, dijo que la compañía estaba en conversaciones con Elon Musk, aliado de Trump y responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE por sus siglas en inglés)​, para intentar acelerar la entrega, pese a que SpaceX compite con la división aeroespacial de Boeing.

“El presidente quiere esos aviones cuanto antes, así que estamos trabajando con Elon para ver cómo adelantar el calendario”, dijo Ortberg a CNBC el 28 de enero.

Trump ya intentó en su primer mandato introducir cambios estéticos en el Air Force One. En enero, dijo a CNN que le gustaría modificar los colores del avión para que el exterior no sea azul claro, sino azul intenso.

Boeing ha achacado los retrasos a problemas en la cadena de suministro y a la falta de personal tras la pandemia de la covid-19.

El avión que Trump visitó estaba en el aeropuerto internacional de Palm Beach (Florida), estado donde pasa el fin de semana. La parada no figuraba en la agenda oficial del mandatario distribuida por la Casa Blanca y no está claro si la visita fue coordinada con Boeing.

