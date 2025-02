Cynthia Klitbo fue hospitalizada de emergencia por una picadura de araña venenosa

Cynthia Klitbo vivió un momento de extrema preocupación tras ser hospitalizada de emergencia debido a la picadura de una araña.

La actriz compartió su experiencia con sus seguidores en redes sociales, donde relató los momentos que atravesó luego de este incidente. Klitbo, de 57 años, reveló que la picadura fue causada por una araña viuda negra, cuyo veneno comenzó a hacer efecto casi de inmediato.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, mostró cómo estaba en la cama de un hospital, recibiendo atención médica tras el alarmante suceso que ocurrió en Guadalajara, Jalisco, mientras la actriz se encontraba en pleno rodaje.

“Me picó una araña gigante y me están poniendo un antídoto, porque se me durmió la pierna, me empezó a saltar todo”, explicó la actriz en el video, visible preocupada por los síntomas que estaba experimentando. En su publicación, Klitbo detalló que, afortunadamente, la picadura no provocó ampollas, pero sí mostró su angustia por lo rápido que comenzaron los efectos del veneno.

Con el rostro serio, mencionó: “Me arrancó el pedazo, no me hizo ámpulas”, mientras señalaba el área afectada. Aunque no sintió el dolor de inmediato debido a las propiedades anestésicas del veneno, pronto empezó a notar una sensación de hormigueo, espasmos y pérdida de control en el área donde ocurrió la picadura.

Gracias a la rápida intervención médica, la actriz fue atendida y recibió un antibiótico específico para contrarrestar el veneno. Klitbo también compartió que, si no hubiera recibido atención a tiempo, las consecuencias podrían haber sido más graves. “Me dicen que si no hubiera venido a ponerme el antibiótico, hubiera podido morir”, confesó, subrayando la seriedad del incidente.

Después del angustioso episodio, Klitbo se encuentra en recuperación y fuera de peligro. A pesar del susto, la actriz no perdió su buen ánimo y agradeció a todos los que le enviaron mensajes de apoyo. “Aquí estoy, vivita y coleando, y con muchas ganas de vivir”, concluyó, transmitiendo un mensaje de esperanza a sus seguidores.

