Horóscopo de hoy de Nana Calistar 16 de febrero de 2025

Escorpión

Es probable que en próximas fechas lleguen a ti noticias buenas, sin embargo, entrarás en un escenario de desconfianza, si tienes pareja es probable que vengan problemas de celos. La consolidación de un negocio que has traído en mente podría terminar de concretarse en próximas fechas. Recibirás un dinero extra que te ayudará mucho en el ámbito de lo económico sin embargo eres bien gastalón o gastalona y por eso nunca logras ahorrar bien del todo. Cuida más tu alimentación pues podrías subir un poco de peso y ahorita no estás para eso, debes aprender a comer saludablemente y dejar harinas, refrescos y excesos de sal a un lado. Es momento de poner tu energía y esfuerzo en el cumplimiento de tus sueños sin dejar a un lado a las personas que amas y siempre están para ti. Vienen días en los cuales deberás de pensar bien hacia dónde te diriges; tienes un amor del pasado que te afectó mucho o lo tienes muy presente en tu vida que lo estarás recordando en fechas próximas. Date tu lugar con los demás, no bajes la guardia ni mendigues amor que tú no naciste para esas cuestiones.

Libra

Mucho cuidado con una amistad cerca que te estará tirando los perros al por mayor pues tiene cierto interés por ti. No te atontes ni dejes ir al amor de tu vida por alguien que posiblemente conocerás en próximos días, hay una persona de otras tierras que te anda encendiendo el boiler si ya tienes un compromiso no te metas en esas cuestiones pues se te puede caer el teatrito. No te desesperes, el trabajo no vendrá a ti, necesitas moverte si quieres conseguir algo bueno, en el área de ventas te vendría excelente. Hay muchos cambios en tu estado de ánimo, días te sentirás bien y otros mal y así andarás, te cargas una bipolaridad bien fuerte, necesitas ya dejarte de esas cosas, no pierdas tu tiempo ni lo desperdicies en tonterías pudiéndolo aprovechar en mejores cosas. Viene un compromiso dentro de la familia ya sea boda o algún festejo que comenzará a planearse en próximas fechas. Es importante que cambies tu actitud ante la vida, se más positivo pues solo así lograrás a traer cosas buenas para tu vida. Ten mucho cuidado con ir tan aprisa en lo que quieres conseguir tienes que ir midiendo tu camino para no cometer indiscreciones e ir regándola.

Virgo

Hay posibilidades de un nuevo amor, sin embargo, no se ve algo estable debido a que estarás confundido o confundida en tu corazón. No tires la toalla o no eches a la basura ese proyecto que aún no se consolida, recuerda que los tiempos de Dios son perfectos y en el momento que deba ser las cosas se darán de la mejor forma con grandes ganancias. En el amor hay un escenario bueno, pero debes aprender a confiar de nuevo, si sigues tu vida con desconfianzas absurdas podrías nunca concretar algo estable. Aguas con pérdidas de objetos sobre todo cartera, celular o dinero. Pon más atención a las personas que te rodean, trata de conocerlos más de su interior pues descubrirás personas muy interesantes. Amores de una noche y salida con amistades en próximos días. Trata de descansar más pues podría haber dolores de cuerpo e incluso grupas e infecciones debido a tus defensas que estarán algo bajas. Cuidado con familia, podrían meterte en problemas debido a que no les parecen ciertas actitudes que has tomado. Tu principal objetivo deberá de ir encaminado a preservar lo económico y a no gastar en tonterías que no te dejarán nada de provecho. Por muy enamorado que estes mi querido virgo de alguien no le aflojes a la primera siempre debes de tener tus reservas.

Leo

Posibilidades de mejoras en el terreno económico, traes en mente un negocio que si lo llevas acabo te dejará buenas ganancias. Una persona andará tras tus huesos, pon mucha atención pues una de ellas solo quiere tu cuerpazo criminal y no busca nada serio, si te gusta date sino ni enciendas el boiler que solo lo harás de oquis. Ten cuidado con pérdidas materiales, te enteras de un chisme en la familia el cual podría perjudicarte. Viene mucho trabajo y mortificaciones, estrés y responsabilidades tanto laborales como en lo que se refiere al ámbito familiar, vete preparando en el área económica porque se avecinan algunos gastos innecesarios. No te quedes callado y no te reprimas si quieres decir o expresar algo, hazlo con todas sus letras y quien se ofenda será su problema no el tuyo. Pon mucha atención a lo que hablarás con una persona esta siguiente semana, pues tiene mucha experiencia y te servirán de mucho sus consejos. No te dejen caer por comentarios negativos de personas envidiosas, recuerda que tu actitud y seguridad ante la vida suele despertar muchas envidias.

Cancer

Aprende a valorarte y poner los pies en la tierra, quien te la hace te la paga tarde o temprano y sino cuando menos acuerdes el karma te hará justicia. Mi querido cancer, nunca dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, debes enfocarte en tus metas y en lo que realmente buscas y te hace feliz, no permitas que amores del pasado regresen o te causen estrés y conflictos. Es importante que veas la vida de manera distinta, que seas más positivo y busques la manera de encontrar el equilibrio en lo que deseas y cómo lo conseguirás. Ya no seas tan celoso o celosa y aprensiva sino crees en tu pareja o la persona con la que sales pues no vale la pena seguir ahí, algunas veces ni tú te entiendes. Vienen días de mucha reflexión en los cuales podrías necesitar a personas de tu pasado, puedes llamarles, pero trata de no volver a comer de lo mismo, no vale la pena. No seas tan rencoroso o rencorosa con las demás personas, aprende a perdonar, pero eso sí, no vuelvas a tener la misma confianza de personas que ya te dañaron la existencia en tu pasado o te volverán a jugar el dedo en la boca.

Géminis

Vienen días en los cuales deberás de reflexionar mucho sobre tu pasado para buscar la manera de no seguir cometiendo los mismos errores, no te lamente por lo que no fue o no se dio, aprende de dicha situación y no vuelvas a caer en eso. Es momento de mejorar en esas cuestiones negativas que no te dejan avanzar. No permitas que nadie te manipule, tienes el control de tu vida, la última palabra es tuya, estarás rodeado estos días de personas muy falsas las cuales podrían intervenir para meterte en algún problema, cuida la parte familiar y muéstrale más tus sentimientos a tu familia. Deja de caer en la flojera y deja también de estar esperando el milagro para que las cosas pasen, las cosas se darán con base en tu esfuerzo o dedicación. Es momento de ver por ti y por tu salud de comenzar a preocuparte por las cosas que en verdad valen la pena, vienen personas nuevas a tu vida que podrían manipularte de mal maneras, no caigas en eso y se más inteligente para que no cometas errores. Cuidado con accidentes o caídas que estarán a la orden del día, tendrás noticias de un amor del pasado en próximos días. Mucha suerte en juegos de azar, tu mejor día ha de ser el miércoles, recibirás invitación a salir por parte de amistades.

Tauro

Es momento de comenzar de cero en asuntos del amor, date la oportunidad de entregarte por completo siempre y cuando esa persona en realidad valga la pena, no te tomes las cosas tan apecho y no pienses que todos son iguales aquí la cuestión es que sigues los mismos patrones y buscas las mismas personas que siempre te han dañado y lastimado. Aparecerán dos personas en tu vida las cuales retornan de tu pasado, te enseñarán una gran lección sin embargo podrías confundir las cosas, ten en claro tus sentimientos y no confundas las cosas. No te compliques la existencia si alguien no quiere seguir en tu vida que le busque, deja de esperar algo de los demás. Recuerda todo lo que has pasado trata de ver tu pasado y toma fuerzas de ahí para salir de cualquier pozo en el que pudieras caer. Es importante que pienses bien hacia dónde te diriges pues podrías cometer grandes errores, hay un compromiso en puerta, no te adelantes y dale tiempo al tiempo para que las cuestiones amorosas y laborales maduren o podrías quedarte sin nada.

Aries

Date tu lugar en lo laboral sino estás de acuerdo con algo dilo y no esperes que los demás compañeros lo digan por ti en el dar está el pedir es buen momento para hacerlo. Ejercicio y dieta podrían ayudarte a recuperar tu autoestima y a regular tu felicidad, a veces tus tristezas son por qué no tienes nada qué hacer o si tienes, pero no lo haces. El amor es incierto y nada está escrito así que deja de pensar en tonterías. Te llegará mensaje o llamada que te cambiará el día. Un familiar se enfermará y hay posibilidad de un viaje en los próximos días. Es momento de cuidar mucho quién eres y tu entorno o lo que quieres y lograr, ponte hacer una lista de tus sueños y metas y comienza a trabajar en ello para que comiences a ver los frutos de tu trabajo y esfuerzo. No es momento de caer en deudas económicas sino de salir de ellas, comienza a pagar donde debes para que después no andes con la cola entre las patas. Te llegará noticia de una persona importante. Algunas veces te deprimes mucho y te cuelgas al no ver tus sueños materializados, no te desanimes en llevarlos a cabo, tienes todo en tu vida para consolidarlos, pero te dejas caer por los comentarios absurdos de otras personas.

Sagitario

Ya no caigas en provocaciones tontas que podrían afectarte la existencia, deja que el mundo ruede y tome su curso, comienza a preocuparte por ti y lo que quieres y deseas para ti. A lo largo de esta semana traerás la lengua bien suelta en contra de todas esas personas que se han metido en tu vida o te han hecho algún daño, andarás bien perris y no te importará en lo más mínimo el daño que puedas causar pues como enemigo esperas el momento indicado para soltar el golpe. Es posible que en esta siguiente semana andes con los sentimientos encontrados al recordar a una persona que ya no está contigo, recuerda que en el camino de la vida encontrarás muchas personas, unas se quedarán y otras se irán, aprende a valorar el tiempo que duren contigo. No te limites en sueños y anhelos ve por lo que te mueve y hace feliz y que no te importe lo que el mundo piense. Es momento de ver la vida de una manera positiva y de darte cuenta de que lo que es será, no te apresures a las cosas, llévate todo con calma que poco a a poco las cosas comenzarán a fluir.

Capricornio

Familiares lejanos se pondrán en contacto con tu familia. Tu familia siempre será el motivo para estar de pie y luchar siempre por lo que quieres, aprende a valorarla y tratar de evitar discusiones familiares. No permitas que amores del pasado regresen a tus filas, despójate de ellos que lejos de ayudarte solo te traerán dolores de cabeza. Es momento de cambiar tu forma de ser y de comenzar a ser más perruna con quienes se meten contigo. Aprende a deslindarte de lo que no funciona y no sirve pues de lo contrario solo te va a traer pesadumbre en tu vida. Ya no temas a buscar mejores oportunidades en tu trabajo pues vienen grandes oportunidades de crecimiento, se visualiza cambio de puesto u horario de trabajo. Ten mucho cuidado con actitudes negativas de quienes te rodean pues podrían sacarte de tus casillas y ponerte muy de malas. Si tienes pareja te espera una noche perrísima, aprovéchala y no tomes actitudes negativas, deja que las cosas se den de manera natural. Cambia la manera de actuar con ciertas personas, no merecen tu lastima ni tu ayuda, pues entre más les apoyas más siguen ahí hablando a tus espaldas. Ya no esperes nada de nadie y date la oportunidad de reencontrarte con tu interior y dejarte llevar por lo que tu corazón siente y expresa.

Acuario

Es momento de no caer en provocaciones de enemigos pues entrarás en una guerra de dimes y diretes de la cual será complicado salir. Ten presente que nadie merece meterse en tu vida, nadie es responsable de tu vida más que tu solamente así que deja de darle ese crédito a otras personas. Un familiar se enfermará, pero no será nada de gravedad, no te preocupes más de la cuenta. Mucho cuidado con pérdidas en los dineros porque podrías estar apostándole a un negocio que no te va dejar nada de provecho. Ya no te lastimes por lo que ya fue, acéptalo y enfrenta lo que la vida pone a tu paso. Ya no te dejes manipular por nadie y aprende a tomar tus propias decisiones. Viene un dinero muy bueno y suerte en negocios y juegos de azar, has traído en mente invertir tu dinero o iniciar con algún negocio, te va a ir de lo mejor anímate quizás ahí está lo que necesitas para mejorar tu economía. Te vas a enterar de rompimiento de relación de una amistad o de alguien cercano y no sabrás como debes actuar. Date la oportunidad de encontrarte a ti mismo, de ir por tus sueños y metas y de no detenerte por nada ni nadie, la vida es corta y vienes a ser feliz.

Piscis

En la cuestión de los amores vienen cambios muy importantes, pero no te adelantes a los hechos solo llévate tranquila y en poco tiempo lograrás una relación estable y tranquila. Eres bueno dando tu crítica de lo que sucede alrededor y eso algunas veces te puede traer problemas por tu sinceridad, evita caer en esas cuestiones que solo te llenan de enemigos. Muchas oportunidades de un viaje al extranjero que estabas esperando desde hace mucho tiempo. Date la oportunidad de confiar en tu capacidad de lograr lo que deseas, no te limites en nada y ve a lo grande por lo que mueve tu mundo y lo que te hace feliz, quizás en estos días estes algo tenso por ciertas noticias que llegarán a tus oídos y te pondrán mal, sino lo ven tus ojos no creas todo lo que se dice. Te espera un encuentro amoroso con una persona especial, disfrútalo y que el mundo ruede, recuerda que no tienes por qué darle explicaciones a nadie, si estás soltero o soltera dale vuelo y que te valgan las opiniones de los demás, viniste a ser feliz. Ten mucho cuidado con la llegada de nuevas personas a tu vida, no sueltes información que no debes, aprende a conocer más a las personas antes de dejarlas entrar en tu circulo.