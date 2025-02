Shakira modifica la letra de la canción “Don’t Bother” para lanzar indirectas a Piqué

Hace 20 años Shakira lanzó la canción “Don’t Bother”, que tuvo un mediano éxito. Sin embargo, es una de sus favoritas, y para su más reciente gira Las Mujeres Ya No Lloran modificó mucho la letra, con mensajes que podrían ir dirigidos a Gerard Piqué y a la pareja de éste, Clara Chía. Antes de interpretarla, dijo que “cualquier parecido con la realidad es coincidencia”.

La colombiana hizo cambios en seis partes del texto de la canción (que trata acerca de una mujer que se despide de quien fuera su pareja). El primero es: She’s got her perfect friends (Ella tiene sus amigos perfectos), que cambió a: She shares your stupid friends (Ella comparte tus estúpidos amigos).

El segundo pasaje dice: She practices Tai Chi, she’d never lose her nerve. She’s more than you deserve, she’s just far better than me (Ella practica Tai Chi, nunca perdería el control. Ella es más de lo que te mereces, y simplemente es mucho mejor que yo), y la versión en los nuevos conciertos es: She works for you for free, don’t make her lose her nerve, she’s more than you deserve, and she’s still not better than me (Ella trabaja gratis para ti, no la hagas perder el control, ella es más de lo que tú mereces, y ella aún no es mejor que yo)”.

La línea She’s almost six feet tall, she must think I’m a flea (Ella mide casi seis pies, debe pensar que soy una pulga) fue transformada por la colombiana a algo mucho más explícito: I don’t regret your c***, ’cause sex was great with me (No me arrepiento de tu p***, porque el sexo fue grandioso conmigo)”.

Tras el solo de guitarra, la canción también tiene una parte hablada. La versión original dice: For you, I’d give up all I own, and move to a communist country. If you came with me, of course. And I’d file my nails so they don’t hurt you (Por ti, renunciaría a todo lo que tengo, y me mudaría a un país comunista. Si vinieras conmigo, desde luego. Y limaría mis uñas para que no te lastimaran).

Ahora, la versión modificada es: For you, I gave up all I owned, and moved to a socialist country, just to be with you, of course, and I filed my nails so they wouldn’t hurt you (Por ti, renuncié a todo lo que tenía, y me mudé a un país socialista, sólo para estar contigo, por supuesto. Y me limé las uñas para que no te lastimaran)”.

La cantante no eliminó una mención al futbol que estaba en la versión original, pero sí cambió el sentido de unas palabras: And lose those pounds, learn about football, if it made you stay, but you won’t, but you won’t (Y perder esas libras, aprender sobre futbol, si eso hiciera que te quedaras, pero no lo harás). Finalmente quedó así: And lost those pounds, learned about football just to make you stay. But you didn’t, and you won’t (Y perdí esas libras, aprendí sobre futbol sólo para que te quedaras, pero no lo hiciste y no lo harás).

“Don’t Bother” fue el primer sencillo del álbum Oral Fixation, Vol. 2; la canción nunca tuvo una versión es español. Ahora ha sido muy bien recibida por el público en los conciertos de Shakira, junto con otros de sus éxitos, como “Whenever, Wherever”, “She Wolf” y “Hips Don’t Lie”. El próximo show del tour es hoy, en el Estadio Nacional de Lima, Perú.

