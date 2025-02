Camila Cabello quiere cantar con Rosalía

Camila Cabello quiere enfocarse en su carrera en la música. Recientemente, la cantante de origen cubano expresó su deseo de colaborar con nuevos artistas, entre ellos Rosalía.

En una breve entrevista con Efe, durante su paso por la alfombra roja de los premios BAFTA, Camila contó que le gustaría colaborar con Rosalía y también con C Tangana.

“Me encanta C. Tangana, quisiera hacer algo con él. Y me encanta Rosalía también”, dijo la intérprete de “Havana”, quien fue la encargada de entregar unos de los premios.

La cantante, quien también se ha desarrollado como actriz en algunos proyectos, contó que tras su actuación en el filme Rob Piece no tiene planeado otro proyecto en la actuación y que está enfocada en su carrera como cantante.

Camila aseguró que actualmente está centrada en planificar su próxima gira para promocionar su más reciente disco C,XOXO, que lanzó el año pasado.

En junio de 2024, Camila Cabello lanzó C,XOXO, su cuarto álbum como solista, que incluye temas como “Dream-Girls” o “He Knows” con Lil Nas X.

Tras su lanzamiento, el álbum de Cabello recibió críticas positivas por su radical cambio de sonido, que la crítica describió como “raro”.

Antes de C,XOXO, el último disco de Camila fue Familia (2022), que incluye canciones como “Lola” y “Don’t Go Yet”.

La última vez que salió de gira fue en 2020 con su tour The Romance, con el que visitó ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa.

