En medio del escándalo por la criptomoneda, Trump comparte en redes una imagen de Milei

El presidente de Argentina, Javier Milei, viajó esta semana a Washington para reunirse con Donald Trump en busca de conseguir el apoyo del presidente estadounidense para que su país reciba más dinero del Fondo Monetario Internacional en un nuevo programa que aún está en negociación, así como posibles exenciones a los aranceles.

Sin embargo, el viaje se realiza en medio del escándalo luego de que Milei fuera señalado de presuntamente apoyar un “fraude” tras promocionar la criptomoneda $Libra, que en cuestión de minutos movió millones de dólares, justo antes de desplomarse.

Pese a la controversia, el presidente Donald Trump compartió este lunes en su red Truth Social una imagen de su homólogo argentino, uno de sus principales aliados.

El líder republicano publicó una fotografía junto a una frase atribuida al político libertario que afirma: “Si imprimir dinero acabara con la pobreza, imprimir diplomas acabaría con la estupidez”.

Milei es uno de los líderes más afines de Trump y ambos participarán en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) que se celebrará en Washington entre el 19 y el 22 de febrero.

Trump no agregó ningún comentario a esa publicación.

Polémica de Milei

Apenas el viernes pasado, aparecieron en X mensajes del presidente argentino, Javier Milei, promocionando la criptomoneda $Libra, que se desplomó casi inmediatamente después de ser lanzada, desencadenando una importante crisis política en el país que amenaza extenderse a los tribunales.

Los mensajes de Milei convencieron a miles de personas a invertir en la criptomoneda, que supuestamente debía sostener el emprendimiento en el país. Así, la divisa virtual movió millones de dólares en pocos minutos, antes de su desplome.

Como resultado, unos 40 mil ciudadanos sufrieron pérdidas que suman decenas de millones de dólares.

Esa situación llevó a la oposición a exigir una investigación parlamentaria sobre la actuación del mandatario en el caso, al que acusan de haber participado en una estafa, y a sugerir incluso la posibilidad de un juicio político.

En medio de la tormenta, Milei aceptó su error y dijo, “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión”.

