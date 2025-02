Hay nuevo líder en LaLiga: Barcelona gana y supera al Real Madrid en la tabla general

El FC Barcelona acabó con la racha del Rayo Vallecano de nueve partidos sin perder y le propinó una derrota de 1-0 en el Estadio Olímpico Lluís Companys, misma que le permitió a los culés arrebatarle el liderato de LaLiga al Real Madrid.

Con un Pedri en plan estelar manejando con maestría la media cancha de los blaugrana y con Lewandowski apareciendo cuando más se le necesita, los azulgranas doblegaron a un Rayo complicado, que peleó bien y por varios momentos superó a su rival.

El conjunto madrileño, al que en el primer tiempo le anularon un gol por fuera de juego, jugó de tú a tú al equipo de Hansi Flick, que echó de menos algo más de efectividad ofensiva para cerrar el encuentro con un triunfo más holgado.

El técnico alemán apostó por su once de gala, con la única sorpresa en el lateral derecho del joven Héctor Fort por el francés Jules Koundé, que había sido titular en los últimos 21 partidos del conjunto azulgrana. “Una decisión interna”, explicó antes del encuentro el técnico alemán sobre el zaguero galo, que esta temporada había sido suplente en otros dos duelos por llegar tarde a la charla técnica previa.

El Rayo, que contó de inicio con Pedro Díaz y Randy Nteka en lugar de los lesionados Unai López y Sergio Camello, sufrió en la primera media hora la presión intensa de un rival que empezó a carburar cuando Pedri engrasó la sala de máquinas.

Si el canario daba sentido al juego azulgrana, Balde suministraba la profundidad al Barça en la izquierda ante las dificultades de encontrar a Lamine Yamal, muy vigilado en la banda derecha y más discreto de lo habitual. Aunque las mejores ocasiones fueron del brasileño Raphinha, pero sus dos disparos no besaron la red, ya fuera por cruzar demasiado el balón o por una atajada certera del argentino Augusto Batalla.

Se veía venir el primer tanto azulgrana y llegó de penalti por un agarrón de Pathe Ciss a Iñigo Martínez en la salida de un córner. El VAR avisó al colegiado Melero López, que no dudó en pitarlo, y el pichichi Lewandowski, que ya suma 20 goles en LaLiga, lo transformó con un disparó raso, ajustado al poste izquierdo, con el que engañó a Batalla al minuto 28 para el 1-0.

Poco después, el arquero argentino evitó el segundo con una doble intervención a disparo de Lamine Yamal. Fue el último aviso azulgrana antes de que el Rayo, con un omnipresente Isi Palazon en la zona ancha, se hiciera con las riendas del duelo antes del descanso.

Perdió el control del balón el Barcelona y el conjunto de Vallecas castigó a los laterales con las continuas llegadas desde segunda línea de sus jugadores de banda. En estas, Nteka rozó el tanto con un remate a centro de Isi que salvó Szczesny.

Antes del descanso, De Frutos sí que marcó gol al culminar una excelente jugada colectiva, pero el juez de línea lo anuló por fuera de juego de Nteka al interpretar que el delantero francés había bloqueado a Iñigo Martínez en posición adelantada.

En la reanudación, los pupilos de Iñigo Pérez no renunciaron a su habitual valentía, presionando a su rival y sabiendo qué hacer con el balón ante la vigilancia de un Barça que seguía moviéndose lo que quería Pedri, que dio pinceladas de su magia con un control delicioso en la medular y un centro que Lewandowski cruzó demasiado.

No tardaron en mover el banquillo Flick e Iñigo Pérez con la entrada de Dani Olmo y Koundé, en las filas del Barça, Gumbau y Embarba, en las del conjunto franjirrojo, que avisó a los locales con una llegada de De Frutos que amarró Szczesny.

Con el mediapunta de Terrasa en el campo, el equipo azulgrana, algo más expuesto en defensa ante el coraje del bloque vallecano, gozó de transiciones claras para encarrilar el encuentro, pero a Raphinha, en dos ocasiones, le faltó algo de oxígeno y precisión para superar a Batalla.

Con todo por decidir en los últimos compases del encuentro, el Rayo no obtuvo premio a su resiliencia porque De Frutos no acertó con un testarazo que salió desviado. No hubo tiempo para más. Sonrió el Barcelona.

Nuevo líder en España

Los tres puntos obtenidos este lunes le permitieron al Barcelona ascender al liderato del torneo, 79 días después de haberlo ocupado por última vez.

Los azulgranas llegaron a 51 unidades, empatando al Real Madrid, a quien desplazaron al segundo sitio debido a una mejor diferencia de goles, ya que el Barcelona cuenta con +40, mientras que el Real Madrid solo tiene +29. Debajo de ellos, completando el podio, aparece el Atlético de Madrid con un punto menos.

El próximo compromiso del Barcelona en LaLiga, en la fecha 25, será el sábado de visita contra Las Palmas, mientras que el club merengue recibirá al Girona el domingo.

*Con información de EFE.

