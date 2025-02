Jack Nicholson hizo una sorpresiva aparición en el especial de “Saturday Night Live”

El 16 de febrero se realizó un programa especial con motivo del 50 aniversario de “Saturday Night Live”, el show de comedia grabado en vivo que ha lanzado al estrellato a muchos actores y actrices. Y una de las sorpresas fue la reaparición en público de Jack Nicholson.

En primera fila, usando gafas oscuras y una boina con el logotipo de Nueva York, Nicholson causó furor en el público asistente al presentar a Adam Sandler, quien interpretó una canción en la que mencionó a decenas de artistas que han aparecido en el programa compuesto por sketches y presentaciones musicales.

Es la primera vez, desde hace mucho tiempo, que Jack aparece en un evento relacionado con el espectáculo. El actor de 87 años permanece retirado del mundo del cine, pero en 2023 acudió a un partido de basquetbol de su equipo favorito -los Lakers de Los Ángeles- acompañado de su hijo Ray.

Al ser invitado al evento “SNL 50” Nicholson acalló una vez más los rumores acerca de que vivía recluido en su casa de Beverly Hills y que padecía demencia senil. Hubo muchos comentarios de fans expresando su emoción por verlo de regreso; algunos fueron: “No puedo creer que tiene 87 años. Envejeciendo muy bien”, “Adam y Jack. No hay nada mejor que eso” y “Extraño ver a Jack Nicholson en los premios de la Academia. Me gustaría que regresara”.

Jack Nicholson nunca ha revelado cuál fue el motivo que lo hizo alejarse de los sets de filmación; la última película en la que trabajó fue “How Do You Know”, estrenada en 2010. Hace ocho años estuvo interesado en actuar en una versión en inglés de la cinta alemana “Toni Erdmann”, pero el proyecto finalmente no se llevó a cabo.

