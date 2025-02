Horóscopo de hoy de Nana Calistar 18 de febrero de 2025

Escorpión

No te quejes si llegan a ocurrir cosas negativas en estos días pues, aunque pareciera que no te dejarán algo de provecho que verás en pocos días. Noticia inesperada te pondrá muy de malas e inclusive irás a buscar a persona de tu pasado para enfrentarla. Un viaje se materializa y la posibilidad de encamarte con amistad. Perderás una amistad en estos días debido a un mal entendido, sino quiere seguir que le vaya bien, tú no te detengas por nadie. Recuerda de dónde vienes y hacia dónde vas, no te dejes influenciar por gente tonta que solo quiere fregar tu existencia y arruinar tus planes, varios amores de tu pasado se harán presente en estos días. Cuidado con una caída o golpe en estos días. Si tienes una relación es momento de dar el siguiente paso, no vivas en la monotonía y es momento de comprometerse o de consolidar más su relación. Posibilidades de un viaje y de reencuentro con amistades del pasado.

Libra

No caigas en provocaciones de personas tontas, en tu trabajo buscarán agobiarte con noticias falsas. Grandes movimientos en el terreno de acuerdos, documentos, etc. Ten mucho cuidado con llevar una vida tan aprisa pues podrías correr riesgo de accidentes sobre todo en el área automovilística. No te deprimas si algo no sale como esperas, dale tiempo a al tiempo para que las cosas se den, recuerda que todo es un proceso. Aguas con información que va a llegar a tus oídos pues podrá dañarte o afectarte muchísimo. Recuerda quién eres y hacia donde te diriges, no pierdas el rumbo de tu vida ni cometas errores de los cuales podrías arrepentirte. No te alejes tanto de tu pareja, algunas veces dedicas mucho tiempo a otras cuestiones, la relación se ha enfriado mucho y podrías perder terreno bastante valioso. No des por hecho nada que no has visto. Ten cuidado con culpar de errores a quien no tiene no voz ni voto en esas cuestiones. No permitas que te vean de rodillas, no tienes necesidad de rogarle a nadie pues puedes tener a quien quieras si te lo propones siempre y cuando sin poner en riesgo tu integridad como persona.

Virgo

Una amistad anda queriendo regresar pues en tu pasado te bufo y terminaron mal, piensa si vale la pena conservarla, sino es así no pierdas tu tiempo en lo mismo. Te has caído muchas veces, pero eres bien perris para salir a flote y continuar, sin duda alguna tu tontes cada día queda en el pasado. Se aproxima un viaje o comenzarás a planear una salida. Amistad anda despotricando tu vida privada. Si sientes que tu pareja se comienza a alejar, trata de platicar con ella, quizás sea el momento de poner las cartas sobre la mesa, se han guardado friegos de secretos que a la larga podrían mermar la relación. La vida te pondrá en el camino correcto solo escucha más a tu corazón. No aflojes sin haber un compromiso de por medio. No te confundas en tus sentimientos, pon mucha atención a lo que pasa por tu corazón pues podrías cometer un error al fijarte en quien no te ha dado motivos para que lo hagas. Vienen sorpresas muy buenas en próximas fechas, te vas a enterar de cuestiones que tienen que ver con engaños y mentiras en la familia.

Leo

Una persona de tu círculo de amistades te ha pensado mucho pero no sabe cómo acercarse a ti pues tiene miedo a que le rechaces. Estas en el mejor momento de exigir lo que mereces si en tu trabajo has buscado un aumento estas fechas se muestran de lo mejor para solicitarlo pues podría resultar a tu favor. Hay una persona que traes muy pegada y que solo ha buscado obtener información, no sueltes todo y aprende a ser más discreto con tus planes y sueños, recuerda que las malas energías y envidias son la clave de que tus metas no resulten en tiempo y forma. Ten cuidado con lo que sale de tu boca pues podrías meter en problemas a una amistad por andar hablando de más. Un familiar se enferma. Ten cuidado con la manera en que ves la vida, ten presente que todo lo puedes lograr siempre y cuando te esfuerzas y trabajas en eso. Te decepcionarás de una persona, todas esas cosas que pensabas de él o ella resultarán ciertas. Se enfermará un familiar. Aguas con las visitas en casa estarás envuelto en malas energías porque hay envidias de por medio, cuídate del orgullo, puede destruir una amistad de hace mucho tiempo.

Cancer

Te vienen posibilidades de ligue sano y de recibir un mje o llamada de una persona muy querida para ti. Trata de no meterte en problemas familiares o la relación podría verse afectada. Si tu pareja se distancia un poco revisa su cel y sus amistades que frecuenta, ahí encontrarás el nombre y el motivo de porque lo hace. Si tienes una relación es posible que cierto chisme llegue a tu pareja y te reclame, pon las cartas sobre la mesa, recuerda que es mejor una verdad dolorosa, que una mentira que tarde o temprano podría separarlos definitivamente. Cambios en trabajo que tienen que ver con horarios o días de descanso. Aprende a no comparar tu pasado con tu presente o cometerás errores muy grandes. Pensamientos acerca de un viaje o de una compra, hazlo, estas en el mejor momento. Una posibilidad de cambio en tu vida está por llegar, se presentará cierta situación que moverá la forma de actuar con las demás personas. Un amor de tierras lejanas entrará a tu casilla y te hará muy feliz, comenzarás a sentir ese amor que hace tiempo no sentías.

Géminis

Cambios en cuestión de amistades, te revitalizas y comenzarás a formatear tu círculo de amigos, recuerda que las personas más valiosas no son las que andan contigo en la borrachera sino cuando necesitas algo y ahí están. Recuerda que las personas más importantes para ti es tu familia y tú, nadie más, así que no pongas en un altar a quien no le merece. Habrá personas que te pondrán trabas y obstáculos para que no logres tus metas ni tus objetivos, no hagas caso y sigue con tu vida, tu principal problema es que te detienes arrojar piedras a quienes te quieren fregar y ahí pierdes tu tiempo que podrías aprovechar en ignorar y seguir tu camino. Encamamiento con expareja o nuevo amor. Estas en una etapa muy vulnerable en la cual podrías caer en brazos de cualquier que te hable de amor, aunque solo quiera dormir contigo. Una amistad te va a meter en problemas pues andará de hocico flojo, viene mucho estrés laboral y posibilidades de una salida de la ciudad. Si estas de solterón o solterona son porque quieres porque pretendientes tienes, pero pones los ojos en quien no debes, una amistad empezará a rondarte con ojos de amor.

Tauro

Atreve hacer eso que siempre quisiste y que por falta de tiempo o dinero quedó solo como un sueño, tienes todo para materializar tus sueños, es momento para conseguir lo que deseas. No permitas que se pasen de perros contigo recuerda que en eso tienes un doctorado y cuando ellos van por la leche tú ya vienes con el queso. Si dañaste a alguien en tu pasado en estos días sufrirás algo similar. Un nuevo amor parecerá a mediados del mes que entra, llegará por medio de una amistad o una reunión. Vienen cambios importantes en cuestión del carácter pues vas a madurar y ya no tan fácil te verán la cara de tonto. Recuerda que el Karma es no espera y cuando menos lo esperes estarás pagando tus errores. Vienen dos amores muy fuertes que te van a mover mucho el piso inclusive podría metete en problemas. No busques maneras de sentirte triste, mejor busca maneras de cambiar tu manera de actuar y ver la vida, recuerda que la tristeza y depresión se hace vicio. Recuerda que todo tiene un por qué, los errores del pasado se pagan muy caros, cuida cada golpe y piedra que tires pues tarde o temprano regresará a ti.

Aries

Podrías caer en una situación de conflicto con tu interés al no saber que elección tomar sobre una situación que te ha traído vuelto loco. Cuida más tu autoestima pues ha estado dañado por mucho tiempo y eso podría ponerte triste por las noches. Tu problema es esperar que la gente te trate y valore como tú lo haces con ellos, recuerda que no todos piensan como tú. Un chisme de expareja llegará a tu vida. Si tienes una relación una situación los unirá más que nunca. No te deprimas por tu físico y trabaja para mejorarlo porque le huevoneas mucho y buscas maneras de justificar tu pereza. Aprende a cumplir lo que prometes, la vida podría ponerte en frente a una persona de tu pasado, comprobarás que la vida fue justa y le ha devuelto cada golpe que te dio sin embargo sabrás que tus sentimientos no han cambiado del todo. Amistades se van otras regresan, no abras la puerta a quien decidió irse por su cuenta o de lo contrario te arriesgarás a que te haga lo mismo. Perdida de objetos o dinero, cuida más tus cosas sobre todo celular y cartera. Si una vez caíste hoy te estás levantando con el doble de fuerza, utiliza esa energía para lograr tus planes y metas.

Sagitario

No guardes rencores por personas que no decidieron seguir contigo, recuerda que por algo pasan las cosas y next con eso, valórate un poco más y date la oportunidad de creer en tu capacidad de tener a quien se te de tu gana. Amistades nuevas se visualizan en tu terreno y la posibilidad de encariñarte o sentir necesidad de una de ellas en especial. Es posible que te sientas algo cansado y triste al terminar el día. La vida te dará una sorpresa muy pronto. Familiar te visitará. No te quejes por lo que no consigues y aprende a no rendirte ni bajar tu guardia. Días de mucha reflexión, no temas a los retos pues te harán más fuerte de lo que te imaginas. Chismes por parte de un familiar y sueños que te revelarán hechos que pasarán en no más de 3 semanas. No juzgues a las personas y menos si desconoces el camino que recorrieron. Si tienes una relación ten cuidado con prohibirle algo a tu pareja, aprende a confiar, pues podría cansarse de tus inseguridades al punto que te lea el precio.

Capricornio

de pensar sobre cierta persona, ten cuidado. Un familiar se enferma, tendrás mucha suerte en juegos de azar y posibilidad de realizar un viaje. Es momento que hagas una limpieza en casa pues tienes objetos que te roban energía al no ser utilizados y no tener ningún tipo de utilidad. Cambiará tu forma No cometas los mismos errores que cometiste en el pasado, es momento que asumas tus consecuencias y te arriesgues a lo que sigue. Asume tus errores y no culpes a los demás de las tonterías que cometes, es posible que un amor del pasado aparezca y reviva sentimientos en ti que pensabas que ya no existían. Oportunidad de mejora laboral y cambios en cuestiones de trámites o solicitudes. Podrías contraer una infección en estos días, cuídate mucho en la relación íntima y en cuestiones de gripas. La dieta y el ejercicio serán tu mejor arma para recuperar tu cuerpazo criminal, ponte metas y cúmplelas, demuéstrale a quienes te dañaron de lo que eres capaz. Una enfermedad se visualiza en el terreno de una amistad. Si tienes pareja ármate de valor y dile eso que te has estado guardando, es momento de poner las cartas sobre la mesa y que sea lo que tenga que ser.

Acuario

Es importante que pongas un alto a esas personas que se andan metiendo en lo que no les importa en tu vida, tu defecto es que dejas pasar estas cuestiones y cuando menos acuerdas ya estás bien embarillado. Personas van y personas vienen en tu vida, pon mucha atención a quienes quieres conservar. No seas tan aprensiva o aprensivo y aprende a valorar a las personas que tienes a tu alrededor. Te vienen cambios en tu estado de ánimo podrías herir con tus palabras a una persona que significa mucho para ti. No permitas que vuelvan a robar tu libertad, quien te quiera te aceptará libre como eres. No te partas la madre tanto en el trabajo, tienes suficiente tiempo para terminar y hacer las cosas bien hechas, el problema es que siempre dejas todo para el último momento, te gusta trabajar bajo presión. Valórate más y aprende a no dar todo pues puedes quedarte sin nada al punto de sufrir engaños y traiciones a futuro. Un evento social o reunión se aproxima, te la pasaras super bien.

Piscis

Llegará a ti un chisme o noticia, te sorprenderás mucho, aprende a quedarte con la boca bien callada y a no cometer una indiscreción que podría afectarte mucho en tu futuro, en la medida que aprendas avanzar en eso que te duele buscando razones para ser feliz será en la medida que eso quede en el pasado, sal y diviértete y dale vuelo, no temas amores de una noche y aprende a disfrutar lo que la vida pone a tu paso. Cambios importantes se aproximan entre ellos la llegada de una persona de piel blanca la cual te hará ver tu suerte, ten cuidado y no confíes tan pronto o podrías cometer grandes errores. No te dejes caer por una situación que enfrentarás en estos días, al contrario que te de las fuerzas para ir hacia adelante. Los sueños se materializan cuando se es constante. Un evento social o reunión se aproxima, te la pasaras super bien. Ten cuidado con creer en la primera impresión que te dan las personas, necesitas conocerlas más, a veces te juegan el dedo en la boca pues no te muestran su verdadera cara, es ahí donde aparecen las decepciones.