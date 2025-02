Floyd Schofield es hospitalizado y abandona pelea contra Stevenson

Floyd Schofield Jr. fue hospitalizado el martes y por precaución la Junta de Control del Boxeo Británico (BBBofC) tomó la decisión de retirarlo de su pelea con Shakur Stevenson programada para este sábado 22 de febrero en Arabia Saudita.

De acuerdo con el comunicado de Golden Boy Promotions, Schofield Jr. ya fue dado de alta y están a la espera de los resultados médicos para saber con exactitud qué es lo que lo aqueja.

“Ayer, Floyd “Kid Austin” Schofield Jr. se enfermó y fue trasladado al hospital como medida de precaución. En beneficio de la salud y la seguridad de Schofield, la Junta de Control del Boxeo Británico tomó la decisión de cancelar su pelea programada contra Shakur Stevenson”, informó.

“Schofield ya fue dado de alta del hospital y está esperando los resultados de su evaluación médica. Extendemos nuestra gratitud a Su Excelencia Turki Alalshikh, SELA y a los profesionales médicos que brindaron atención a Schofield”, concluyó.

Los rumores de que Floyd Schofield Jr. abandonaría la pelea contra Shakur Stevenson se intensificaron el martes tras no asistir al evento oficial de las llegadas. Poco después el padre del boxeador denunció, en un video publicado en su cuenta de Instagram y que luego fue borrado, que su hijo había sido “envenenado”.

“Floyd estará bien y se recuperará completamente… Alguien intentó matarlo”, dijo a talkSPORT. “Floyd Jr. fue envenenado. Tenemos motivos para creer que SNAC y la masajista de Shakur Stevenson estuvieron involucrados. Es una situación inaceptable y estamos tomando medidas para proteger a mi hijo”, declaró a los medios.

Robert Smith, secretario general de BBBofC, aseguró también a taklSPORT que investigarán los hechos y que por ahora la acusación hecha por el padre de Schofield no está confirmada.

Shakur Stevenson defendería su cinturón de las 135 libras ante Floyd Schofield Jr. Crédito: John Locher | AP

“Lo único que puedo decirles es que fue a un hospital y le ordenaron que no boxeara. Por supuesto que me preocupa. Me preocupa mucho lo que dicen los padres cuando no conocen todos los hechos. Cuando tengamos todos los hechos podremos saber cuál es la situación completa. Por el momento no sabemos nada más allá de que el chico no está en condiciones de boxear. Pero, por supuesto, me preocupa lo que diga la gente. La gente puede decir cosas todo el tiempo y luego tenemos que investigarlas, y lo haremos”, comentó.

Floyd Schofield, de 22 años, venció a René Téllez Girón el pasado mes de noviembre y ahora tendrá una oportunidad titular. El estadounidense está invicto en el deporte y cuenta con 18 resultados positivos, 12 de ellos por la vía del nocaut.

Sigue leyendo:

· Shakur Stevenson peleará con Schofield, pero envía advertencia a Zepeda

· Camarón Zepeda se lesiona y pelea con Shakur Stevenson se retrasa

· Camarón Zepeda espera oferta de Stevenson tras vencer a Farmer