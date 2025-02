Niña latina se suicida tras acoso en escuela de Texas sobre amenaza de llamar a ICE contra su familia

El 15 de febrero, la niña Jocelynn Rojo Carranza murió, pero su agonía no fue fácil, luego del intento de quitarse la vida tras sufrir bullying de compañeros en su escuela en Texas, quienes amenazaron con llamar a agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para deportar a su familia.

Rojo Carranza tenía 11 años era foco constante de agresiones en el sexto grado de la escuela intermedia de Gainesville, a unos 112 kilómetros al norte de Dallas.

“Lamentablemente sucedió lo inesperado por un bien o por algun mal; desafortunadamente mi princesa Jocelyn Rojo se fue a gozar de un descaso eterno”, escribió el padre de la niña Ernesto Alonso Rojo en una cuenta de GoFundMe para solicitar ayuda para a hospitalización de su hija.

“Me duele en el alma esta impotencia y no es fácil para mí ni para ninguno de sus familiares que estuvieron presentes en la vida de niña, y el saber que ya no está con nosotros me parte el corazón en pedazos”, agregó el 11 de febrero.

Cuatro días antes, Ernesto Alonso abrió la cuenta en la fundadora para solicitar apoyo económico, luego de que su hija fuera internada tras su intento de suicidio.

“Esperamos mañana nuevos resultados, le van a estar quitando medicamentos que la mantienen anestesiada, poco a poco, desde el día que llegó aquí al hospital hasta el día viernes por la noche y luego seguir manteniéndose estable y esperar que los sedantes dejen de estar en ella y esperamos en Dios su cerebro mande una señal de movimiento”, escribió el 7 de febrero.

El padre de Jocelynn agradeció con plegarias el apoyo que pudiera recibir para mantener a su hija en el hospital hasta que se recuperara, pero su cuerpo no soportó.

Marbella Carranza, madre de la niña, confirmó a Univision que su hija sufrió bullying en la escuela; sus compañeros la acosaban afirmando que llamarían a ICE para que deportaran a sus padres.

El acoso habría durado varias semanas, pero las autoridades escolares no hicieron caso de los reclamos de los padres.

“Esperé una semana entera por un milagro de que mi hija estuviera bien, pero desafortunadamente no se pudo hacer nada”, dijo la madre a la televisora.

Este diario reportó que desde que iniciaron los operativos de ICE decenas de personas dejaron de llevar a sus hijos a la escuela.

Redadas de ICE

Desde el 21 de enero, el gobierno del presidente Donald Trump implementó un plan de deportaciones masivas, luego de una campaña donde acusó que los inmigrantes eran “criminales” y estaban invadiendo al país.

Su retórica migratoria llegó a las calles casi una veintena de condados y grandes ciudades en EE.UU., incluidos varios puntos en Texas, donde se han detenido a miles de personas en operativos sin importar si la persona tiene o no récord criminal.

En las primeras dos semanas de operación, ICE logró detener entre 800 y 1,000 personas por día, pero las últimas semanas la cifra ha bajado a unas 600, según cifras reveladas por The Washington Post.

El Departamento de Seguridad Nacional no ha revelado las estadísticas oficiales de detenciones ni el desglose de cuántas personas realmente tienen récord criminal y cuántas solamente violaron la ley migratoria.

En reporte reciente de CalMatters indicó que ICE ha detenido en sus redadas incluso a menores de edad, como ocurrió con uno de 16 años, quien fue deportado a los dos días en México.