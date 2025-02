Ratifican sanción a Jude Bellingham con Real Madrid en La Liga por insulto al árbitro

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol confirmó la sanción de dos partidos para Jude Bellingham, tras la tarjeta roja directa que recibió en el duelo ante Osasuna en la última jornada de LaLiga.

El organismo ha determinado que las palabras del centrocampista del Real Madrid hacia el árbitro Munuera Montero constituyen “menosprecio o desconsideración”.

Sin embargo, Bellingham escapa de un castigo que pudo haber sido más severo, ya que si se hubiera considerado un insulto u ofensa, la sanción habría oscilado entre cuatro y 12 partidos.

Discrepancias en la versión del acta

La polémica se desató después de que Munuera Montero reflejara en el acta arbitral que Bellingham fue expulsado en el minuto 40 por dirigirse a él con la frase “Fuck you”.

No obstante, el jugador inglés negó esta versión tras el partido, asegurando que sus palabras fueron malinterpretadas.

“Ha habido un error de comunicación. No quiero repetir lo que dije, pero fue algo más como ‘joder’. Si revisas el vídeo, se ve que no es lo mismo que dice el acta. Espero que la Federación lo tenga en cuenta. No he insultado a nadie, ni siquiera lo digo directamente al árbitro, lo digo a mí mismo”, explicó Bellingham.

Reincidencia en la sanción

Esta es la segunda vez que el inglés recibe una sanción similar en LaLiga. La temporada pasada, tras su expulsión en Mestalla ante el Valencia, también fue castigado con dos partidos por protestar de manera airada al árbitro Gil Manzano.

En aquella ocasión, el acta recogió que Bellingham, tras la finalización del partido, se dirigió al colegiado gritando “It’s a fucking goal” en actitud agresiva.

Con esta sanción, el mediocampista del Real Madrid se perderá los próximos dos compromisos ligueros, un contratiempo importante para Carlo Ancelotti en la recta final de la temporada.

Sigue leyendo:

– Partidos de fútbol hoy, en vivo: hora y TV de lo que puedes ver este miércoles 19 de febrero en Estados Unidos

– Real Madrid vs. Manchester City en vivo, hoy: dónde ver y horario del partido por la Champions en Estados Unidos

– FIFA plantea cambiar una norma en los penaltis y beneficiar a los porteros: en qué consiste