Agenda de eventos: qué hacer en Los Angeles del 20 al 26 de febrero

Los Tucanes de Tijuana en el Intuit Dome

Los Tucanes de Tijuana, Los Rieleros del Norte y Tapy Quintero compartirán el escenario del Intuit Dome (3930 W. Century Blvd., Inglewood) este fin de semana. Estos artistas son algunos de los más representativos de la música regional mexicana. Sábado 22 de febrero a las 8 pm. Boletos desde $93. Informes ticketmaster.com.

Foto: Archivo Crédito: Cortesía

Banda Los Sebastianes en el National Orange Show

La Banda Los Sebastianes, Los Dinámicos del Norte, Banda Toro, Cheque Peña Jr. y Voces del Rancho participan en el concierto que tendrá lugar en el National Orange Show (689 S. E St., San Bernardino) el sábado 22 de febrero a las 8 pm. Boletos $30. Informes ticketon.com.

Foto: Fonovisa Records Crédito: Cortesía

Alejandra Guzmán en el Peacock

La rockera mexicana Alejandra Guzmán estará en la ciudad para ofrecer un concierto en el teatro Peacock (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles) como parte de su gira “Brilla”. La cantante interpretará los éxitos que ha acumulado en sus más de 30 años de carrera. Domingo 23 de febrero a las 8 pm. Boletos desde $75. Informes axs.com.

Crédito: Rodrigo Varela. | Getty Images

Mezcalet

Peanuts Celebration en Knott’s

La tira cómica Peanuts cumple 75 años, y para celebrarlo, Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park) estrenará el show musical Let’s Celebrate, abrirá la exhibición The Life and Art of Charles M. Schulz y tendrá disponibles a todos los miembros de la pandilla de Peanuts para que los visitantes se tomen fotos con ellos, todo en el marco de la Peanuts Celebration, que tiene lugar todos los fines de semana hasta el 9 de marzo. Boletos desde $71. Informes knotts.com.

Foto: Knott’s Berry Farm

Nueva exhibición en el museo Getty

El museo J. Paul Getty (1200 Getty Center Dr., Los Angeles) presenta Gustave Caillebotte: Painting Men, la muestra más grande del pintor impresionista Gustave Caillebotte en la costa oeste en 30 años. Incluye cien pinturas y dibujos y resalta la intención de Caillebotte de enfocarse en la figura del hombre. Del 25 de febrero al 25 de mayo. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Foto: Musée d’Orsay Crédito: Cortesía

Programa de nominados en el museo Academy

La serie Oscar Nominee Spotlights, que tiene lugar en el Academy Museum of Motion Pictures (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) presenta conversaciones con los directores al frente de producciones nominadas al Oscar. En días selectos del 21 de febrero al 1 de marzo. Boletos desde $5. Informes academymuseum.org.

Foto: Cortesía/ Disney/Pixar Crédito: Disney/Pixar | Cortesía

Arte de María Magdalena Campos-Pons en el museo Getty

El museo J. Paul Getty presenta María Magdalena Campos-Pons: Behold, una exhibición extraída de la historia de la familia de la artista que examina las historias globales de esclavismo, trabajo en régimen de servidumbre, maternidad y migración. Incluye 50 trabajos, entre ellos fotografía a gran escala, videos, pinturas e instalaciones inmersivas. Termina el 4 de mayo. Entrada gratuita. Informes getty.edu.

Foto: J. Paul Getty Museum

Annie en el Segerstrom

El musical Annie, sobre una pequeña huérfana que por generaciones le ha recordado a los amantes del teatro que la luz del sol está siempre a la vuelta de la esquina, regresa con una nueva producción al Segerstrom Center for the Arts (600 Town Center Dr., Costa Mesa). Termina el 23 de febrero. Boletos desde $44. Informes scfta.org.

Night Out en el LACMA

El evento Night Out at LACMA (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) invita a los asistentes a experimentar este museo después de su horario regular, a explorar sus exhibiciones, disfrutar de música de DJs y tomar bebidas en la plaza del museo. Miércoles 26 de febrero de 7 a 9 pm. Entrada gratuita con reservación. Informes lacma.org.