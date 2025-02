Horóscopo de hoy de Nana Calistar 20 de febrero de 2025

Escorpión

Cuidado con cambios en estado de ánimo y con dinero mal invertido. Una amistad podría meterte en problemas por que andará hablando cosas turbias y negativas sobre ti y tu familia. A veces tu carácter no ayuda en nada y sueles flagelarte y hacerte daño sin sentido alguno. Cambios laborales que te beneficiarán en lo económico, querrás hacer algún curso o algo por el estilo y en el siguiente mes (marzo) podrían llegar ofertas laborales extras que te dejarán unos dineritos que no te hacen daño en tu economía. Cambios en estados de ánimo, vienen días de mucha depresión, pero otros llenos de reflexión, has comprendido el porqué de muchas cuestiones. Momento de cambios laborales que debes de atender a la brevedad y de no buscar afuera de casa lo que tienes ahí dentro. Eres muy noble pero cuando te revienta el buche explotas sin medir las consecuencias. Sueños que te indicarán lo que pasará. No te confundas y no dejes pasar oportunidades esperando a alguien que no sabe ni con cuantas tortillas llena.

Libra

Es momento de cambiar tu forma de pensar y de ser más positivo en lo que deseas realizar, las cosas se te van a ir dando de la mejor forma o manera solo deberás de tener un poco de paciencia. No permitas que amores del pasado vuelvan a tu presente y te traigan conflictos de los cuales sea difícil de salir. El pasado podría retornar, pero ya sabes lo que tienes qué hacer. Tiempo de ver más por tu cuerpazo pues se te está haciendo bolas el engrudo, subirás de peso rápidamente y te costará mucho trabajo bajarlo. No permitas que nadie te humille o baje de nivel, sabes bien cuánto vales y lo que eres capaz de lograr, ten cuidado con contar tus planes pues podrías cometer grandes indiscreciones que te harán que se te caigan tus planes, la gente no duerme y es muy envidiosa. Una preocupación familiar pasará en estas semanas y verás cómo se solucionan las cosas poco a poco. Aprende a ser más perra o te verán la cara de la peor de las formas. Aprende a mandar a la ñonga toda aquella persona que te cause un conflicto o problema alguno.

Virgo

Oportunidades de crecimiento en el área laboral y un viaje a playa se comenzará a pensar y planear. Tu carácter nomás no te ayuda en nada, eres bien canijo o canija y te vale máuser todo mientras tú estés viviendo bien y plenamente. Ten mucho cuidado con expresar cosas que no sientes y que lejos de ayudarte te va a afectar con quienes te rodean. Recuerda que las apariencias engañan y antes de querer entablar una relación con alguien aprende a conocerle más al fondo o podrías llevarte grandes sorpresas. Es momento de ver más po ti y por tu capacidad de lograr todo cuanto deseas, no hagas caso a chismes y a personas que buscarás de mil maneras darte donde más te duele. Deja de poner toda la carne en el asador por personas que no lo merecen. Una caída o golpe se aproxima y perdidas de objetos. Amores de una noche están por aparecer, debes aprender a soltar y ni ser tan sentimental. Si tienes ya una relación se presentará un pleito el cual resolverán por la intercesión de otras personas. Si tienes pareja saldrán secretos a la luz que podrían poner en cuerda floja su estabilidad.

Leo

Es importante que cuides tu alimentación, pero sobre todo hagas algo de deporte pues podrías desarrollar problemas por falta de movimientos. La llegada de dinero podría alivianarte mucho en tu economía, recíbelo de la mejor forma y no gastes en lo que no necesitas vendrá de una deuda del pasado. Dos personas de piel clara se acercarán a tu vida y provocarán grandes cambios muy importantes que deberás de tomar en cuenta pues te enseñarán a crecer más como ser humano. Tu intuición te dirá en quien sí y en quien no debes de confiar. Un viaje y la posibilidad de nuevas amistades que conocerás por parte de una familiar se presentarán en no más de un mes. Grandes bendiciones están llegando a tu vida, te darás cuenta de que la vida comenzará a regresarte todo eso que en el pasado te negó. Ya no los cajetes tanto en lo laboral, el que no habla Dios no lo escucha así que si quieres algo pídelo y exígelo siempre y cuando estés seguro de que lo mereces. No permitas que amores del pasado te agobien tu presente, solo suelta y déjalos ir.

Cancer

Cuidado con lo que piensas pues podrías hacerse realidad. En el amor se ve un escenario confuso pues en realidad aún no sabes qué es lo que quieres en sí. Pon mucha atención en tu trabajo o escuela pues podrías dejar pendientes sin resolver al punto que en pocos días se te junte el trabajo y no sepas por cuál puerta salir corriendo. Muchas sorpresas se harán presentes, la felicidad te ha de alcanzar donde sea que te encuentres, por fin encontrarás la estabilidad en tu relación en caso de tener y le callarás la boca a muchas personas que dudaban del amor de ti y tu pareja. Amor con amor se paga y si esa persona está haciendo algo por ti y poniendo de su parte no le rechaces. Date la oportunidad de cuidar tu entorno y lo que mueve tu mundo. No permitas que los comentarios de los demás te dañen, aprende a soltar y dejar ir en cuestiones del amor. Cuídate de cuestiones de salud y de persona de piel blanca que conocerás en próximos días pues te meterá en problemas graves. Eres chantajista, pero lo haces como estrategia para conseguir lo que quieres y hasta el momento te ha funcionado.

Géminis

Aprende a cuidarte de tus enemigos los cuales podrían meterte en problemas con comentarios fuera de lugar. El amor llegará en su momento no vayas tan aprisa que lo que ha de ser será. Inicio de ciclo, cambios en el cual comenzarás a trabajar en tus propósitos pues ya vas en el segundo mes del año. Enojos familiares por malentendidos y no llegar acuerdos y la posibilidad de reencuentros. Si no tienes nada que decir es mejor cerrar el gaznate y no decir nada porque la seguirás regándola una y otra vez. No permitas que amores del pasado aparezcan en tu presente, debes deslindarte de toda aquella persona que te cause dolores de cabeza o te ponga de malas. Ten cuidado con quien te enredas pues estarás con tus defensas bajas y podrías contraers alguna enfermedad infecciosa. Días de plenitud muy buenos y de reencontrarte con amistades del pasado. Vienen compras innecesarias que vas a hacer y van a provocar que para finales de mes andes bien pobre.

Tauro

Tendrán noticias de familiar de tierras lejanas Y te dejará muy pensativo. Piensa más en ti y atiende tus cosas antes de querer resolverle la vida a medio mundo. No te dejes caer por quien no lo merece, sueles tomar algunas veces decisiones a la ligera y sin pensar y por eso sueles meterte en problemas. Momento de emprender un negocio que te dejará grandes ganancias. Si tienes pareja ten cuidado pues andará de cola suelta en próximas fechas y eso traerá discusiones y enfrentamientos. Ya no tienes la misma paciencia que tenías antes y ahora rápido te sulfuras y te enciendes, eso es bueno en una parte, pero en otra no porque algunas ocasiones terminas mandando al chorizo a personas que ni la deben ni le temen. No es momento de cambiar tu forma de ser y menos para complacer a los demás, se cómo quieres ser y no des explicaciones a las demás personas. No temas a decir lo que sientes y suelta la sopa, algunas veces temes a que tu palabra afecte o dañe a quienes te rodean, pero si no dices lo que sientes se convertirá en una bomba de tiempo que tarde o temprano estallará.

Aries

No es momento de hacer compras innecesarias de cosas que no ocupas o no necesitas y que solo te van a afectar tu economía. No te confundas en tus sentimientos y trata de ver la vida de la mejor forma, lo que no llegó a tu presente es porque no merecía estarlo, te cuesta trabajo aceptar la realidad y darte cuenta de que nadie es indispensable en tu vida y todos somos reemplazables. Palabra necias oídos sordos, deja de pensar que tienes el control de las demás personas pues por querer cambiarlos lo único que ganas son enemigos. Oportunidad de negocio o de salir de viaje, será algo importante. No te permitas caer al suelo por nadie, aprende a soltar y dejar ir, días buenos vienen en camino y otros con algunos problemas pues recordarás lo que se te fue de las manos y te lamentarás por eso. Cambios muy buenos se aproximan, en la cuestión de los dineros te van a llegar unos centavos que te van a caer de perlas. Días de cambios, pues una traición en una amistad te pondrá muy de malas.

Piscis

Es probable que en estas fechas se presente una buena oportunidad laboral que tendrás que analizar bien pues podrías quedarte como el perro de las dos tortas al soltar el trabajo que tienes, también se visualizan cambios laborales ya sea por cuestiones de horarios o de puestos. No es momento de pensar cosas que no son, si tienes pareja no te hagas ideas y menos si tus ojos no lo ven. Deja que la vida se encargue de poner a cada uno en su lugar. Vienen días de cambios en los cuales deberás de preocuparte un poco más por tu salud, por verte y estar bien o de lo contrario comenzarás a presentar problemas en diversos órganos. Deja de andar de caricia floja pues si sigues con esa actitud el día de mañana solo te verá como objeto y no te tomarán en cuenta como tú quisieras. Si sales con alguien date a desear y no aflojes tan rápido o de lo contrario solo te utilizarán. Vienen días de mucha incertidumbre en los cuales no sabrás ni pa donde hacerte.

Acuario

Un viaje comenzará a planearse en cualquier momento y será con personas importantes para ti. En la salud viene una recaída por infecciones, pero saldrás adelante, aprende a comer más sanamente, un multivitamínico podría ayudarte mucho. No te lastimes pensando en lo que no pudo ser, deja que las cosas pasen y fluyan y lo que no pudo ser fue por algo y para algo. La vida se hizo pa gozarla y disfrutarla, deja de rendir cuentas a quien no te las pide. En los amores andarás en un tono muy calenchu al punto que podrías enredarte con una amistad y terminar durmiendo en la misma cama. Cambios perros en tu sentido de humor pues andarás en modo bipolar activado al punto de hasta hacerte daño a ti mismo se te da mucho eso pues no logras controlarlo. Cuidado con caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Necesitas un cambio y este está a punto de llegar. Trata de no tomar en cuenta comentarios tontos de quienes te rodean pues dichos comentarios son con el afán de lastimarte o hacerte sentir más miserable de lo que te sientes.

Capricornio

Días en los cuales estarás algo tenso por ciertos problemas que se comenzarán a presentar. Si tienes pareja trata de no ser tan aprensivo o aprensiva con ella o de lo contrario solo lograrás cansarla y hartarla al punto que te mande bien lejos. No permitas que nadie se meta en tu vida y en lo que a ti te corresponde, tú tienes la última palabra de quién eres. No cometas los mismos errores que ya cometiste o te van a bufars bien feo. La vida te va a sorprender con muchos cambios los cuales te dejarán grandes cosas entre ellos un viaje que sucederá entre a finales de marzo. La vida te hará sonreír, pero para eso tendrá que ponerte una prueba en la cual serás el triángulo amoroso, al final entenderás que fue lo mejor lo sucedido pues gracias a eso encontrarás una persona que te rellene digo que te llene en todos los sentidos. Ten cuidado con dudas existenciales que se te presentarán pues podrías terminar deprimiéndote de la nada. No te lastimes por lo que no fue o no pudo ser, deja que fluya y preocúpate por tu vida y por lo que ahora tienes y en verdad importa.

Sagitario

Debes aprender a ser más hija de la fregada o te verán la cara una y otra vez, cuida mucho tu entorno y tus pensamientos pues la mayoría de ellos son negativos y lejos de ayudarte te hunden mucho más. Comenzarás a hacer planes para el próximo mes sin embargo sabes que ya no puedes seguir perdiendo tu tiempo pues tus sueños se empiezan a quedar en el camino. Cuidado con caricias falsas de amores pasajeros que solo buscarán sacar algo de provecho de ti. Cambios en tu estado de ánimo muy frecuentes, días estarás super bien y otros que ni tu madre te aguanta. La vida te enseñará con quien sí y con quien no, no vayas a la defensiva. Es momento de cuidare mucho de chismes de vecindad o de comadres que no quieren verte bien y que buscaran la manera de dañarte o afectare de mil formas y maneras. Es probable que te enteres de noticias muy perras de ex amores o de familiares que viven en tierras lejanas y en próximas fechas podrían visitarte. Aprende amarte y respetarte un poco más pues solo así lograrás encontrar estabilidad en tu vida.