Ronda Política: Alcaldesa de LA admite error al viajar a África

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass finalmente admitió que su viaje a África en enero pasado fue un error, debido a que se le advirtió que se avecinaban vientos que podrían ser devastadores para la ciudad.

Sin embargo, prefirió irse y quedar bien con el presidente Biden quien le pidió a otros personajes y a ella, llevar la representación de Estados Unidos a la juramentación del presidente de Ghana.

“Odio el hecho de haber estado fuera de la ciudad cuando más me necesitaba. Y honestamente cuando mi familia me necesitaba más porque ellos fueron impactados también por los incendios. Es un sentimiento horrible que me haya tomado tanto tiempo regresar por estar tan lejos”, dijo la alcaldesa en una entrevista.

Vaya que le costó trabajo reconocer su error, y es de agradecer que lo haya admitido, pero los problemas la persiguen porque mientras lucha por limpiar su imagen trabajando a marchas forzadas por la recuperación, se filtraron una serie de textos publicados por el diario LA Times que revelaban desacuerdos entre ella y la presidenta de la Junta de Supervisores, Lindsey Horvath en torno al manejo de los incendios.

“Nos pediste que dejáramos de hacer las presentaciones diarias. Lo hicimos. Te pedimos que te unieras a nosotros para este anuncio mañana. No hubo respuesta. Ahora nos enteramos de que vas a hacer una conferencia de prensa sin nosotros, cuando asumimos el rol principal a pedido de tus departamentos”, escribió Horvath, cuyo distrito incluye Pacific Palisades.

Bass respondió cinco horas después, diciendo que no estaba segura a qué anuncio se refería Horvath y sugirió que se sentaran y hablaran.

Cuestionada sobre el tema, la líder de los supervisores, dijo en conferencia de prensa, que ella y la alcaldesa ya estaban platicando, y que las dos coincidían en que la situación debió haberse manejado mejor; y en adelante, debía ser así porque la gente necesita claridad.

Es indudable que en un momento de alto estrés, las capacidades de los gobernantes se ponen a prueba.

El pasado ya no lo podemos solucionar, lo que queda es que ambas líderes dejen a un lado las diferencias y trabajen unidas en la reconstrucción y en apoyar a los residentes.

Ya los electores decidirán el próximo año, si le pasan factura o no a la alcaldesa Bass, dándoles la oportunidad de seguir gobernando o buscando otras opciones.

Republicano se suma a la contienda

El sheriff del condado de Riverside Chad Bianco anunció esta semana que se suma a la contienda para gobernador de California. Pese a ser un fiel seguidor de Trump, sus posibilidades de que el presidente lo apoye son escasas, más si Kamala Harris se decide a entrarle a la campaña.

Según fuentes cercanas, la vicepresidenta está considerando seriamente su participación, y suponemos que con más ganas al ver que todas las encuestas la dan como la favorita para reemplazar a Gavin Newsom en el 2027.

Pero adivinen qué… Trump dice que si Kamala se lanza, aventará a su aliado, Richard Grennel, actual director de inteligencia para que sea el candidato republicano, quien dejó entrever que estaría interesado.

Trump asumiría como causa propia, impedir que Kamala llegue a ser gobernadora, como si el país no tuviera tantos problemas.

Se le olvida a Trump que California no es el resto del país. California es un territorio demócrata con reducidas islas republicanas, y a menos que ocurra una catástrofe, los demócratas llevan todas las de ganar, aún con la carestía y todos los desafíos que se viven en el estado.

Además Grennel no es Schwarzenegger.

Dedicado a trabajar

Con cabello largo y la barba crecida, muy relajado,reapareció en escena el exconcejal Kevin de León, en una entrevista de televisión hablando sobre la ley de su autoría, que declaró a California como un estado santuario. Cuando le preguntaron sobre sus aspiraciones de regresar al poder, dijo que ama el servicio público pero ahora está concentrado en trabajar en el sector privado.

Prohibido usar el apellido

El exalcalde de Los Ángeles y aspirante a gobernar California, Antonio Villaraigosa concretó su divorcio con la mexicana Patricia Govea. En el acuerdo de divorcio quedó muy claro que Patricia no puede más usar el apellido Villaraigosa para propósitos sociales, de marketing y comerciales; y debe cuanto antes, cambiar en el DMV, Seguro Social y Migración, su apellido de Villaraigosa a Govea.

Ni duda que a esta parejita les duró poco el amor.