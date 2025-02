Elimina los pesticidas de tus alimentos

En la primera semana de nuestro reto de desintoxicar tu cocina, aprenderás a reducir drásticamente los pesticidas que consumes

No siempre es necesario que compres productos orgánicos para obtener frutas y verduras con pocos residuos de pesticidas.

By Tom Perkins

Consumer Reports se ha asociado con The Guardian US para crear este reto de desintoxicar tu cocina de 7 semanas.

Al entrar en un supermercado, te encuentras con una cornucopia, pero sabes que vivimos en un mundo lleno de pesticidas tóxicos. Quieres hacer la mejor elección, pero navegar entre las opciones y las etiquetas puede parecer un laberinto a veces. ¿Cómo elegir las frutas y verduras adecuadas?

Gracias a los años que llevo informando sobre los productos químicos y la industria de los pesticidas, puedo ayudarte a realizar algunos ajustes sencillos que le servirán a comprar y cocinar con más confianza.

Empecemos por la sección de los productos frescos. ¿Qué productos tienen más residuos de pesticidas? ¿Se pueden lavar? ¿Y qué significan las distintas etiquetas? Sigue leyendo para saber más y luego consulta tus objetivos para esta semana.

Pesticidas en los alimentos

La Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) ha prohibido algunos de los plaguicidas más tóxicos, como el DDT, y el uso de algunos relacionados con problemas de desarrollo en los niños presenta cierta tendencia a la baja en las últimas décadas. Los pesticidas están presentes en gran parte de nuestros alimentos, pero en niveles muy bajos en la mayoría de los casos. De todos modos, lo más importante es incluyas suficientes frutas y verduras en tu dieta.

Aun así, hay un puñado de frutas y verduras -alrededor del 20% de las analizadas en un estudio de Consumer Reports de 2024– que sabemos que plantean riesgos para la salud, especialmente para los niños.

Aunque los pesticidas no estén sobre los productos, pueden estar en ellos. Algunos de los insecticidas más comunes se aplican alrededor de las raíces de las plantas para que estas los absorban a medida que crecen, lo que significa que el pesticida no puede eliminarse lavando o pelando los alimentos.

Mientras tanto, los defensores de la salud pública han criticado o demandado a la EPA por no prohibir algunos de los plaguicidas más peligrosos, y por no actuar ante la nueva información sobre la toxicidad de los ingredientes. Se han planteado cuestionamientos sobre la influencia de la industria o la política en la toma de decisiones de la EPA en torno a los pesticidas.

Riesgos para la salud

Algunos de los plaguicidas más usados en EE.UU. están relacionados con una larga lista de graves problemas de salud: la enfermedad de Parkinson, el cáncer, las alteraciones hormonales, la toxicidad para el desarrollo de los niños, las enfermedades neurológicas y el linfoma no Hodgkin son algunos de los más comunes.

Los trabajadores agrícolas y sus familias son los más expuestos, al igual que las mujeres embarazadas, los ancianos y los niños pequeños.

Sin embargo, como ocurre con la mayoría de las exposiciones químicas en tu cocina, una pequeña cantidad de pesticida no suele ser un problema: comer una manzana convencional no te matará. Pero el pesticida en la manzana, sumado al plomo en los utensilios de cocina, el bisfenol en los envases de alimentos, el PFAS en el agua, y así sucesivamente, se acumulan a largo plazo. Nunca evitarás todos los pesticidas, y está bien. Pero tomar medidas sencillas puede marcar la diferencia: el cambio a una dieta ecológica redujo los niveles de algunos pesticidas en el cuerpo humano hasta en un 95% tras solo 6 días, según una investigación.

Cómo evitar los pesticidas

Sé exigente. La mejor manera de evitar los pesticidas es comprar alimentos orgánicos, o alimentos que sepas que han sido producidos o procesados sin pesticidas. Si tu presupuesto no te lo permite, consulta los hallazgos de CR, fáciles de seguir, sobre qué frutas y verduras presentan mayor riesgo, y gasta estratégicamente en las versiones orgánicas de las mismas. Entre los productos convencionales de alto riesgo de la lista de CR se encuentran los arándanos, la sandía, las papas, los ejotes (judías verdes), la col rizada, las hojas de mostaza y los chiles morrón y picante. Por otro lado, las zanahorias, los boniatos (camotes), las naranjas y las bananas convencionales suelen presentar uno de los riesgos más bajos. Si no dispones del dinero necesario, cambia los productos de alto riesgo, como los ejotes, por otros de bajo riesgo, como los guisantes, el melón en lugar de la sandía, las bananas en lugar de los duraznos o los boniatos en vez de las papas normales.

Busca el sello. Al mirar las etiquetas, te darás cuenta de que algunas tienen el sello orgánico del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). Esto indica que el alimento cumple con una definición legal de “orgánico” respaldada por páginas de normas gubernamentales. Significa que no se usan fertilizantes ni pesticidas sintéticos, aunque sí un número muy limitado de sustancias artificiales de bajo riesgo, como las feromonas, o pesticidas naturales, como el aceite de neem. El USDA no permite que las empresas usen la etiqueta ecológica a menos que sus productos hayan sido certificados. Los consumidores también pueden ver etiquetas como “natural” y “sin pesticidas”; pero estas etiquetas no están reguladas con definiciones coherentes, por lo que tal vez quieras investigar más sobre la empresa para conocer sus productos.

Conoce a tu productor: Cuando voy a comprar a un mercado de agricultores, le pregunto a los vendedores si siguen prácticas orgánicas. También investigo un poco sobre las compañías a las que les compro regularmente los mismos productos que uso a diario, como café o leche de soya, porque la exposición diaria a los mismos productos químicos puede presentar un alto riesgo.

Si tienes preguntas, nosotros tenemos respuestas

¿Se puede enjuagar para eliminar los residuos de los pesticidas?

Enjuagar definitivamente ayuda, y las investigaciones han demostrado que los jabones especiales no son necesarios, sino solo agua fría y, cuando sea posible, un lavado con cepillo también funciona. Los niveles de residuos que aparecen en la guía de CR son los que quedan después de un enjuague adecuado (y sin la piel o cáscara, si es así como se come el alimento en cuestión, como la sandía, por ejemplo), por lo que esto no limpiará por completo el producto.

¿Ayuda quitar la piel?

Puede, pero algunos pesticidas pueden introducirse en frutas y verduras, por lo que esto no es tan efectivo.

¿Los productos orgánicos importados son tan seguros como los nacionales?

El USDA envía inspectores a las granjas orgánicas que están fuera de EE.UU., como las de México, pero aun así el análisis de CR descubrió que los niveles de pesticidas en algunos productos, como los ejotes, eran más altos en los cultivados en el extranjero.

¿Qué pasa con los alimentos procesados o congelados?

Los residuos de pesticidas todavía pueden encontrarse en los alimentos congelados y procesados. Por ejemplo, el nivel de pesticidas en los alimentos infantiles convencionales ha disminuido en los últimos 20 años, pero casi el 40% de los alimentos infantiles medidos en 2023 todavía contenía alguna sustancia tóxica. (También conviene comprar alimentos procesados orgánicos siempre que sea posible).

¿Qué pesticidas y fertilizantes puedes usar en tu jardín?

Esta lista puede ayudarte a empezar. Evita usar lodos de aguas negras, o biosólidos, como fertilizantes. Los biosólidos son una mezcla de residuos humanos e industriales producidos por las empresas de suministro de agua que prácticamente siempre contienen sustancias químicas peligrosas.

Objetivos de la semana

Escribe una lista de las frutas y verduras que compras con más frecuencia. Compáralas con la tabla de Consumer Reports que muestra qué productos conservan los niveles más altos de pesticidas. Después de identificar los más preocupantes, compra las versiones orgánicas de los mismos.

Si eso no entra en tu presupuesto, busca alternativas de productos con pocos pesticidas.

Asegúrate de enjuagar bien los productos: Pásalos por agua fría durante 20 segundos. En el caso de las lechugas u otras verduras de hoja, ponlas boca abajo después de lavarlas para escurrirlas. Usa un cepillo suave para fregar la piel exterior de productos como manzanas, zanahorias y papas.

