Hija de Alicia Villarreal habla por primera vez sobre la situación de la cantante

El nombre de la cantante Alicia Villarreal no ha dejado de ser el tema de conversación debido a la polémica que ha rodeado su separación del músico Cruz Martínez. Sin embargo, otra de las personalidades que ha terminado incluida en esta situación es Melanie Carmona, quien finalmente decidió responder contunde a los detractores que han criticado su silencio. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

Dispuesta a ponerle un alto a los dimes y diretes, la joven que participó en el reality “Juego de Voces” aclaró de una vez por todas la razón por la que se había mantenido al margen de emitir comentarios sobre la demanda que su madre emitió en contra de su aún esposo.

Al respecto, Melanie Carmona explicó que se trata de una situación que no solo es complicada, también dolorosa: “Me duele, nos duele bastante como familia. Se me juzga mucho que no he estado diciendo, que no he estado subiendo, que no he estado alzando la voz, que no la he estado protegiendo“, comenzó diciendo desde sus historias de Instagram.

De forma contundente y frontal, la cantante aseguró que compartir su su postura sobre la situación en redes sociales no es manera de ayudar. Por el contrario, esto solo sigue perpetuando una disputa mediática que parece no tener fin.

“¿Para ustedes apoyar es subir una foto? ¿Subir un post a Instagram? Eso no es apoyar, eso no más les estoy alimentando a ustedes, que es lo que ustedes quieren ver, quieren el chisme, quieren saber qué está pasando y eso de mi boca no va a salir“, sentenció.

La hija de Alicia Villarreal continuó diciendo que su silencio fue una petición por parte de los involucrados: “A mí se me están dando instrucciones de que no me involucre. ¿Y de dónde creen que vienen esas instrucciones? Nada más sean coherentes y empáticos con la situación“, añadió.

Para finalizar, Melanie Carmona desestimó cualquier tipo de especulación sobre una supuesta pelea entre ella y su madre: “Estoy tranquila porque la gente que me quiere y conoce en mis redes, saben de mi corazón, dónde estoy y mi postura. Así que siento que no tengo que dar explicaciones. Es absurdo y estúpido todo lo que se me está diciendo“, indicó.

